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Украина выкупит еврооблигации-2019 на $1,161 млрд и еврооблигации-2020 на $415 млн
13:54 18.09.2017 |
Украина в рамках сделанной ею оферты получила предложения о выкупе еврооблигаций с погашением в 2019 году на общую номинальную сумму $1 млрд 160,905 млн и еврооблигаций с погашением в 2020 году на $415,152 млн и решила удовлетворить все из них, сообщил эмитент на Ирландской фондовой бирже в понедельник.
"Заявитель настоящим сообщает, что общая окончательная принятая сумма (к выкупу) равна $1 млрд 576,057 млн", - говорится в документе.
Согласно ему, еврооблигации-2019 выкупаются по цене 106% от номинала, еврооблигации-2020 - 106,75% от номинала.
Вместе с указанной суммой будут также выплачены накопленные проценты, которые, учитывая процентную ставку по облигациям в 7,75% годовых, составляют $5,17 на каждые $1 тыс. номинала.
В документе уточняется, что расчеты предполагается осуществить 25 сентября или около этой даты.
Согласно оценкам агентства "Интерфакс-Украина", Украине придется заплатить держателям еврооблигаций-2019-2020 в рамках выкупа $1 млрд 681,88 млн грн.
После выкупа в обращении останутся еврооблигации-2019 общим номиналом $661,338 млн, еврооблигации-2020 - $1 млрд 364,685 млн.
Как сообщалось, Украина в рамках сглаживания пика выплат, приходящегося на выборный 2019 год, планирует осуществить выкуп за счет выпуска новых еврооблигаций с погашением через 10-15 лет, роад-шоу которых проходило на прошлой неделе, а результаты размещения ожидаются во второй половине дня в понедельник.
Согласно данным источника банковских кругах, ориентир доходности новых еврооблигаций с погашением в 2032 году составляет около 7,75%. Организаторами сделки выступают BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Облигации имеют амортизационную структуру: погашение будет осуществляться четырьмя равными траншами в 2031-2032 годах.
Сделка станет первым рыночным размещением для страны с 2013 года, тогда Украина разместила 10-летние еврооблигации на $1,25 млрд с доходностью 7,5% годовых. В 2014-2016 годах Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом $1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам - к примеру, в прошлом году доходность евробондов Украины составила всего 1,471%.
В 2015 году была проведена реструктуризация 13 выпусков евробондов страны на общую сумму $14,36 млрд и 0,6 млрд евро, инвесторы согласились на списание около 20% основного долга и перенос выплат по оставшемуся на 4 года. Ставка купона всех реструктурированных выпусков была установлена на уровне 7,75% годовых.
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