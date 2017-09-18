Кабмин предлагает Раде установить с 1 января 2018 прожиточный минимум 1,7 тыс. гривен, минимальную зарплату - 3 723 гривны

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде установить с 1 января 2018 года прожиточный минимум в размере 1 700 гривен, а минимальную зарплату - 3 723 гривны.

Об этом говорится в зарегистрированном 15 сентября законопроекте №7000, передают Українські Новини.

Устанавливается, что в 2018 году прожиточный минимум с 1 января составит 1 700 гривен, с 1 июля - 1 777 гривен, а с 1 декабря - 1 853 гривны.

Для основных социальных и демографических групп населения: детей в возрасте до 6 лет с 1 января 2018 года - 1 492 гривны, с 1 июля - 1 559 гривен, с 1 декабря - 1 626 гривен; детей в возрасте от 6 до 18 лет с 1 января 2018 года - 1 860 гривен, с 1 июля - 1 944 гривны, с 1 декабря - 2 027 гривен; трудоспособных лиц с 1 января 2018 года - 1 762 гривны, с 1 июля - 1 841 гривна, с 1 декабря - 1 921 гривна; лиц, утративших трудоспособность, с 1 января 2018 года - 1 373 гривны, с 1 июля - 1 435 гривен, с 1 декабря - 1 497 гривен.

В проекте госбюджета-2018 предусмотрен рост минимальной заработной платы и установление ее в размере с 1 января - 3 723 гривны, в почасовом размере - 22,41 гривны.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин предлагает Раде обязать НБУ перечислить в госбюджет 47,8 млрд гривен прибыли в 2018.