Выходные в АТО: Как выглядит спокойная война на Донбассе

Depo.ua продолжает отслеживать ситуацию вокруг войны на Донбассе. Сегодня мы привычно проанализируем ситуацию с боевыми действиями по всей линии фронта за выходные.

Сразу отметим, что из Донецкого и Приазовского направлений активность врага перешла на Луганское направление. Итак, традиционно, с севера на юг, ситуация в зоне АТО выглядела следующим образом:

Луганская область

Здесь в пятницу, 15 сентября после 18:00 боевики четыре раза били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по окрестностям Крымского. Кроме этого во время еще двух минометных обстрелов наших позиций возле этого же поселка выпустили более 60 мин калибра 82-мм. В результате около 23:00 получил ранения один украинский воин. Также вечером оккупанты выпустили 35 мин калибра 82-мм по опорным пунктам сил АТО в районе Новотошковского.

В субботу вечером боевики трижды били из минометов различных калибров по нашим укреплениям на окраинах Крымского. Помимо этого минометы калибра 120-мм и 82-мм, а также крупнокалиберный пулемет оккупанты применяли у Новотошковского.

В ночь с субботы на воскресенье в течение двух часов боевики неоднократно применяли автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по позициям ВСУ в районе Новозвановки.

Светлодарская дуга / Горловка

В пятницу вражеские гранатометы работали неподалеку от Светлодарска.

В субботу под вражеский обстрел попали укрепления сил АТО возле Майорска, а возле Зайцево несколько раз работало стрелковое оружие оккупантов.

Авдеевка

В пятницу боевики трижды открывали огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов возле Авдеевки.

В субботу вечером боевики трижды из миномета калибра 82-мм, гранатометов, стрелкового оружия били по нашим защитникам в районе Авдеевской промзоны.

В воскресенье в течение ночи террористы обстреливали из гранатометов и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции сил АТО в районе Авдеевки.

Донецк

В пятницу под минометным обстрелом противника оказались наши опорные пункты возле Песок.

В субботу под вражеский обстрел снова попали укрепления сил АТО возле Песок.

В ночь с субботы на воскресенье боевики обстреливали из гранатометов и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции сил АТО в районе населенных пунктов Пески и Невельское.

В воскресенье подразделения ВСУ попали под огонь боевиков из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Новотроицкого.

Приазовье

В пятницу незаконные вооруженные формирования из минометов и гранатометов били по нашим позициям возле Водяного.

В субботу обстрелы наших опорных пунктов зафиксированы на подступах к Водяному и Широкино. Также из 82-мм минометов враг открывал огонь на подступах к Широкино и Павлополю. А факты применения противником гранатометов зафиксированы возле Богдановки, Водяного, Старогнатовки.

В воскресенье подразделения ВСУ попали под огонь боевиков из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Водяного и Старогнатовки. Обстрел длился около двух часов.

Что касается потерь, то за выходные в результате боевых действий в районе проведения антитеррористической операции ни одного военного ВСУ не погибло и двое получили ранения.