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Выходные в АТО: Как выглядит спокойная война на Донбассе
09:43 18.09.2017 |
Сразу отметим, что из Донецкого и Приазовского направлений активность врага перешла на Луганское направление. Итак, традиционно, с севера на юг, ситуация в зоне АТО выглядела следующим образом:
Луганская область
Здесь в пятницу, 15 сентября после 18:00 боевики четыре раза били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по окрестностям Крымского. Кроме этого во время еще двух минометных обстрелов наших позиций возле этого же поселка выпустили более 60 мин калибра 82-мм. В результате около 23:00 получил ранения один украинский воин. Также вечером оккупанты выпустили 35 мин калибра 82-мм по опорным пунктам сил АТО в районе Новотошковского.
В субботу вечером боевики трижды били из минометов различных калибров по нашим укреплениям на окраинах Крымского. Помимо этого минометы калибра 120-мм и 82-мм, а также крупнокалиберный пулемет оккупанты применяли у Новотошковского.
В ночь с субботы на воскресенье в течение двух часов боевики неоднократно применяли автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по позициям ВСУ в районе Новозвановки.
Светлодарская дуга / Горловка
В пятницу вражеские гранатометы работали неподалеку от Светлодарска.
В субботу под вражеский обстрел попали укрепления сил АТО возле Майорска, а возле Зайцево несколько раз работало стрелковое оружие оккупантов.
Авдеевка
В пятницу боевики трижды открывали огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов возле Авдеевки.
В субботу вечером боевики трижды из миномета калибра 82-мм, гранатометов, стрелкового оружия били по нашим защитникам в районе Авдеевской промзоны.
В воскресенье в течение ночи террористы обстреливали из гранатометов и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции сил АТО в районе Авдеевки.
Донецк
В пятницу под минометным обстрелом противника оказались наши опорные пункты возле Песок.
В субботу под вражеский обстрел снова попали укрепления сил АТО возле Песок.
В ночь с субботы на воскресенье боевики обстреливали из гранатометов и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции сил АТО в районе населенных пунктов Пески и Невельское.
В воскресенье подразделения ВСУ попали под огонь боевиков из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Новотроицкого.
Приазовье
В пятницу незаконные вооруженные формирования из минометов и гранатометов били по нашим позициям возле Водяного.
В субботу обстрелы наших опорных пунктов зафиксированы на подступах к Водяному и Широкино. Также из 82-мм минометов враг открывал огонь на подступах к Широкино и Павлополю. А факты применения противником гранатометов зафиксированы возле Богдановки, Водяного, Старогнатовки.
В воскресенье подразделения ВСУ попали под огонь боевиков из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Водяного и Старогнатовки. Обстрел длился около двух часов.
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