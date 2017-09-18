Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

"Школьное" перемирие продолжается, несмотря на психологическое давление Кремля с учениями «Запад-2017» и громкие заявления марионеток Кремля на Донбассе.

Учения в соседней Беларуси и поднятые по тревоге части в самой РФ вполне ожидаемо показали, что российская армия, мягко говоря, не лишена серьезных проблем. Речь идет прежде всего о двух упавших за два дня учений самолетах. 14 сентября во время взлета для выполнения учебной задачи в рамках учений "Запад-2017" на аэродроме Шайковка в Калужской области подломился стратегический бомбардировщик Ту-22М3. И хотя экипаж отделался легким испугом, дорогостоящая машина восстановлению не подлежит.

И 16 сентября в Воронежской области вблизи аэродрома Борисоглебск упал новейший российский учебно-тренировочный самолет Як-130 (уже пятый начиная с 2006 года). И курсант, и инструктор остались живы. Вообще Як-130 один из немногих образцов техники, принятый на вооружение ВВС России уже в постсоветское время и позиционируется как замена уже устаревшим чехословацким Л-39 "Альбатрос", которые, кстати, и поныне составляют основу парка учебных самолетов у нас.

Говоря об оккупированной территории Донбасса, стоит отметить, что крупномасштабных учений своих вооруженных формирований провести коллаборантам так и не удалось - ограничились очередным показушным "танковым биатлоном" и переброской на камеру ОБСЕ инженерных средств форсирования водных преград. По версии "луганских", это должно было серьезно напугать украинское командование.

На фронте регулярные обстрелы позиций, которые носят беспокоящий характер, без применения артиллерии. Так, за 14 сентября зафиксировано 28 обстрелов со стороны боевиков. Понятно, что эту цифру надо умножать как минимум на три, однако и она выглядит очень скромной на фоне 95-100 обстрелов в мае или апреле.

Продолжается положительная динамика в уменьшении наших потерь - так, эту неделю погиб один наш военнослужащий. Это произошло 14 сентября на позициях 72-й бригады в районе вентствола шахты "Бутовская", когда вражеский снайпер застрелил нашего разведчика. Погибший Сергей Альмужный - на фронте с перерывами с августа 2014 года, прошел бои в Дебальцево в составе 30-й бригады.

На фоне почти полного затухания боевых действий интересное сообщение опубликовала пресс-служба штаба АТО утром 17 сентября. В нем указывалось, что 16-го числа в районе Новогродовки "в первой половине дня из-за технического сбоя системы упал" российский беспилотник "Орлан-10". Есть серьезная уверенность, что пресс-служба несколько лукавит и этот случай вполне можно отнести на работу наших систем радиоэлектронной борьбы. То, что они усиливаются, в том числе и за счет поставок французских систем и насыщения переднего края системами отечественного производства вполне объективный процесс.

На фоне временного перемирия, на Донбассе в армейской среде резко увеличилось количество разговоров о будущей реорганизации нашей армии. Ведь вполне очевидно, что нынешняя численность в 200 тысяч человек явно избыточна для "мирной" Украины. И дело тут не в соседях - та же Россия, Беларусь или Польша никуда не денутся, а в экономике - содержать такую армию нам достаточно тяжело. На сегодня уже ясно, что политическое и военное руководство взяло на курс на технологическое превосходство - об этом свидетельствуют последние события с принятием на вооружение новых образцов вооружения.

В то же время существуют серьезные проблемы с унификацией. Так, на вооружении состоит три типа танков (Т-72, Т-64 и Т-80) с разными двигателями, системами управления огнем и прочим. Непонятна на сегодня ситуация с БМП и БТР. Парк БМП-2 понес серьезные потери в ходе кампании, восстановление на вооружении БМП-1 чисто вынужденная мера. Такая же ситуация и с бронетранспортерами - современные БТР-80 почти выбиты, БТР-3 и БТР-4 поступают крайне малыми партиями из-за проблем с поставками с двигателей. БТР-70 и БТР-60 после окончания фазы активных боевых действий скорей всего будут переведены на вооружение частей второй линии.

Еще хуже ситуация с парком автомобильной техники - мощности КРАЗа и "Богдана" явно не смогут в обозримом будущем полностью обновить парк грузовых автомобилей, а старые советские образцы ввиду отсутствия запчастей поддерживаются в рабочем состоянии только благодаря титаническим усилиям технической службы.

Еще хуже ситуация в авиации, где техника постепенно вырабатывает свой ресурс и восстановление не решает проблемы. Если сейчас не начать вкладывать средства, то к 2025 году украинская авиация может остаться что называется "без крыльев". Особенно это касается учебных машин и истребителей МиГ-29, которых на сегодня заменить нечем.

И все эти вопросы надо начинать решать сегодня, ведь может оказаться так, что проблемы с оккупированным Донбассом и Крымом могут растянуться на годы, а единственным фактором стабильности государства по-прежнему остаются вооруженные силы.

