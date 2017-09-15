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Почему Саакашвили и Тимошенко сдали своих "прорывников" границы
22:23 15.09.2017 |
Экс-глава Одесской области кормит фейками о решении местных советов в его поддержку. В то же время почему-то никто не замечает, что политики, которые прорывали границу, отстранились от тех, кто пробивал им дорогу.
"Первый из украинских областных советов принял решение о поддержке обращения против политики Порошенко. Еще несколько областных советов рассмотрят такое же обращение в ближайшее время". Об этом в Facebook сообщил Михаил Саакашвили, который гостевал в Ивано-Франковске. В доказательство своих слов он показал проект решения ивано-франковского облсовета с какими-то помарками. На сайте облсовета об этом решении сообщения нет, поэтому оно может быть из той же рубрики, что и недавнее перевирание господином Саакашвили американского спецпредставителя Курта Волкера.
Чуть позже экс-глава Одесской области перепостил новость с сумского сайта с манипулятивным заголовком "Депутаты Сумского областного совета поддержали Михаила Саакашвили". На самом деле, речь идет о том, что депутаты облсовета отказались поддержать призыв "ляшковцев" к центральной власти принять все меры для привлечения к ответственности в соответствии с законодательством лиц, виновных в планировании и реализации воскресного прорыва украинско-польской границы. О поддержке Михо речь не шла вообще. То есть, опять ложь.
Кстати, постановление, подобное сумскому, вносилось на рассмотрение депутатов Ровенского городского совета. И здесь оно не прошло. Но не потому, что ровенские депутаты молятся на Саакашвили. Просто определенные политические силы, в данном случае "радикалы" и "свободовцы", хотели покричать на центральную власть и заодно потоптаться по политическим оппонентам из "Батькивщины" и "Самопомочи", которые помогали грузину с "прорывом". Пиар и ничего больше.
И, на самом деле, не стоит сбрасывать со счетов попытку качать местные советы под Саакашвили. У него ресурса для этого нет, однако он существует у оппозиционеров. Здесь стоит вспомнить скандальные решения целого ряда областных советов, которые требовали договорных отношений между центром и регионами. Сейчас эти сепаратистские выходки прекратились, но надолго ли, ведь никто из их инициаторов за это не ответил. Не следует забывать и относительно недавнее решение Киевского облсовета, который, вместо решения проблем региона, заморочилася законом об импичменте президента. Собственно, это к тому, что местные советы очень легко соблазнить на скользкий путь.
Когда уже зашла речь о Саакашвили и о воскресном прорыве границы, то здесь интереснее выглядит другая вещь: ни он, ни Тимошенко, ни другие лица с депутатскими мандатами и неприкосновенностью, не защищают тех, кого задержали за нападение на пограничников. О подозрении Сакварелидзе еще говорят, а вот о других - ни слова. Свою "невиновность" политики доказывают сказочкой о минировании, из-за которого были вынуждены спасаться бегством к неньке Украине. А своим неучастием в судьбе задержанных подтверждают подозрение, что "минирование" они придумали сами, а душители пограничников поломали им весь цирк. Вместо того, чтобы было как в кино "все побежали и я побежал", группа агрессивно настроенных лиц набросилась на охранников границы. И сейчас никто спасать от тюрьмы их не собирается.
Это не впервые, когда политики не заступаются за тех, кто делает для них какую-то работу. Или они ему просто симпатизируют. Вспомните массовки под Оболонским судом, где судили "торнадовцев". Шум, столкновения, телекамеры... Шумно было и во время суда над "Батей" - Валентином Лихолитом, командиром "Айдара". Активно поддерживали и Андрея Медведько и Дениса Полищука, подозреваемых в убийстве Олеся Бузины. Даже во время суда над Витой Зеверухой был какой-то "движ". Такое впечатление, что политики-"прорывщики" стараются побыстрее забыть о воскресном инциденте.
Это должно стать хорошей наукой для других. Такие, как Тимошенко, могут сколько угодно рассказывать на экранах о своей оппозиционности, но им по силам без особой натуги решить проблемы с противоправными "залетами". Чего не скажешь о простолюдинах, которые то ли за деньги, то ли на эмоциональном подрыве пробивали дорогу Саакашвили и компании. И теперь будут сидеть и за себя, и за тех парней и девушек...
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