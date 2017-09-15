Проект госбюджета-2018 предусматривает рост доходов до 1,1 трлн гривен при дефиците 2,4% ВВП

Проект государственного бюджета на 2018 год предусматривает рост доходов до 1,119 трлн гривен при дефиците 2,4% валового внутреннего продукта (ВВП).

Об этом заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Владимир Гройсман, передают Українські Новини.

Проект госбюджета предусматривает экономический рост Украины в 2018 году на уровне 3% при инфляции 7%.

Дефицит госбюджета составил 2,4% ВВП.

Ожидается, что доходы сводного бюджета в 2018 году вырастут на 15% и составят 1,119 трлн гривен.

Проект предусматривает рост минимальной зарплаты на 16,3% до 3 723 гривен.

Расходы на социальные услуги должны вырасти со 117,6 млрд гривен в 2017 году до 122,7 млрд гривен в 2018 году.

Расходы госбюджета в 2018 году на оборону и безопасность составят 164,9 млрд гривен, что на 15% больше, чем в текущем году.

В частности, расходы на Вооруженные силы увеличены на 11 млрд гривен (22,4%) до 60 млрд гривен, на развитие, закупку и модернизацию военной техники на 6,5 млрд гривен (66%) до 16,4 млдр гривен, на органы МВД, охрану госграницы и ликвидацию ЧС расходы увеличены на 10,8 млрд гривен (20,3%) до 63,9 млрд гривен.

На развитие дорожной инфраструктуры расходы увеличатся с 32,2 млрд гривен (2017 год) до 44 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов заложило в проект госбюджета-2018 курс гривны на уровне 29,3 UAH/USD.



