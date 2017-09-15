Кто подучил Савченко найти зраду в миссии ООН на Донбассе

Сергей ИЛЬЧЕНКО / Деловая столица

Надежда Савченко говорит, что ввод миротворцев ООН означает признание конфликта внутренним, и что миротворцы ООН не могут стоять на границе двух признанных государств. Что не так в этом заявлении?

Итак, Россия сменила тактику: Путин уже не против миротворцев ООН, причем не только на линии разделения между ВСУ и бурятскими шахтерами, а по всей территории ОРДЛО. Правда, вопрос о контроле над границей пока обойден, и вообще миротворцы ООН по замыслу России должны быть введены только по соглашению Киева с властями "республик", с единственной задачей - охранять миссию ОБСЕ. Которая, в свою очередь, будет наблюдать за происходящим в ОРДЛО в меру ограниченных возможностей своего зрения и слуха.

Этот широкий жест Кремля преподнесен им как заслуга Ангелы Меркель - с явным намерением обменять электоральные выгоды, получаемые канцлерин от переговорной победы, на её сговорчивость, или хотя бы молчаливость. Иными словами, Россия, предсказуемо запустила сценарий торпедирования миротворческой операции путем доведения её до полного абсурда. Заодно Россия столь же предсказуемо пытается сымитировать протесты "украинской патриотической общественности", углядевшей во введении миротворцев очередную зраду. Причём, сыграть в этом направлении на опережение, поскольку украинский план пока не озвучен публично.

На роль пламенной патриотки, разоблачающей зраду, предсказуемо была выбрана Надежда Савченко -известная, к тому же, опытом участия в миротворческих миссиях и широтой своих взглядов на главарей ОРДЛО. Обкатка состоялась вчера, в "Вечернем прайме" канала 112. Доводы Савченко сводятся к тому, что ввод миротворцев ООН означает признание конфликта внутренним, и что миротворцы ООН не могут стоять на границе двух признанных государств. И вообще миссии ООН малоэффективны. В общем Украина и сама может справиться, а миротворцы - зрада, дающая возможность России отрицать своё участие в конфликте.

Вообще говоря, компетентность Савченко, как эксперта по какому бы то ни было вопросу вызывает сомнения. По вопросам международного права - тем паче. Но, коль скоро, как говорил один шоумен "пипл хавает" - ладно, пусть она будет экспертом.

Итак, посмотрим на её аргументы. Начнем с того, что миротворческие миссии ООН неоднократно участвовали в разведении сторон в ходе межгосударственных конфликтов. Египет-Израиль, Сирия-Израиль, Нидерланды-Индонезия, Индия-Пакистан, Афганистан-Пакистан, Иран-Ирак... Можно согласиться лишь с тем, что, во-первых, большинство миротворческих миссий ООН действительно использовалось во внутренних конфликтах, а, во-вторых, большинство межгосударственных конфликтов, в которых использовались ООНовские миротворцы несло в себе также элемент гражданской войны. Но в Украине - ровно та же ситуация, было бы нелепо отрицать этот факт.

Во-первых, российско-украинская война может трактоваться как растянутый по времени распад СССР - удивительно живучей гадины, которая всё ещё бьётся в конвульсиях.

Во-вторых, перед началом агрессии, а также в течение всего времени существования СССР Москва последовательно закладывала основы для гражданского конфликта в Украине. Начиная от завоза в Украину российского населения взамен уничтоженных в ходе Голодомора украинцев и заканчивая сбором под свою руку и щедрым финансированием любых элементов в Украине, способных породить сепаратизм и гражданский конфликт.

Вопрос лишь в том, что без российской поддержки гражданский конфликт на Донбассе никогда не дошел бы до военной стадии, а если бы где-то и когда-то даже случились вооруженные столкновения, то явно без применения артиллерии и бронетехники.

Вооруженные силы ОРДЛО сформированы и существуют только благодаря российскому снабжению и российским инструкторам. Плюс к этому - прямое присутствие российских войск, вводимых на Донбасс по принципу ротации, для обкатки возможно большего числа военнослужащих в боевых условиях - Россия готовится к большой войне и Украина для неё, помимо прочего, ещё и учебный полигон.

Введение миротворцев ООН, собственно говоря и должно расставить токи над "и": вот гражданский конфликт, а вот иностранная интервенция. И в случае перекрытия участка украинской границы, через который идут "гумконвои" с оружием и боеприпасами, "гражданский конфликт" угаснет недели за две, максимум за три. Либо - в случае если миротворцам ООН по итогам торга вокруг их полномочий взять под контроль границу не удастся, каналы снабжения "гражданского конфликта" станут вполне очевидны. То есть, факт интервенции будет доказан.

И, наконец, в-третьих: об эффективности миротворческой миссии. Возвращение Донбасса, тем более - Крыма - бег на длинную дистанцию. Случись чудо, и упади сегодня ОРДЛО в Украину: Россия ушла, граница наша - и мы столкнулись бы с неготовностью реинтегрировать эти территории: идейной и финансовой. Введение миротворцев ООН - при удачном для нас ходе событий - создаст промежуточный период, в течение которого мы сможем подготовиться к возврату ныне оккупированого Донбасса. Оно также если не перекроет каналы снабжения ОРДЛО российским оружием и военспецами, то, по меньшей мере, затруднит их перевозку.

Иными словами, успешность миссии ООН зависит от того, в какой мере Украина сумеет переиграть Россию и использовать открывшиеся возможности в свою пользу.

И - два встречных вопроса.

- Кто же в таком случае изменник: тот, кто продвигает украинский план миротворческой миссии или тот, кто отрицает самцу идею ввода миротворцев?

-Мне одному кажется, что Савченко чем дальше тем сильнее становится похожа на Виктора Медвечука? Причём, не только внешне.

