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Суд арестовал экс-министра юстиции Лавриновича
15:53 15.09.2017 |
Печерский районный суд Киева избрал бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца по делу о захвате власти экс-Президентом Виктором Януковичем при помощи незаконного возврата Конституции 1996 года в 2010 году.
Данное решение суд принял на заседании в пятницу, передают Українські Новини.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство представителей прокуратуры.
Как сообщали Українські Новини, Лавринович отрицает причастность к узурпации власти Януковичем в 2010 году.
Генеральная прокуратура сообщила о подозрении Януковичу и Лавриновичу в захвате власти при помощи незаконного возврата Конституции 1996 года в 2010 году.
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