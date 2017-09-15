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Порошенко надеется на создание антикоррупционной палаты в следующем месяце
11:23 15.09.2017 |
Президент Украины Петр Порошенко выражает надежду, что Антикоррупционная палата будет создана в Украине в течение месяца.
"Я надеюсь, что мы сможем создать палату антикоррупционную в следующем месяце. И тогда, если ... в 2019 или 2020, будет создан антикоррупционный суд, мы будем рады", - заявил он в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в пятницу.П.Порошенко отметил, что нет времени ждать полтора или два года, пока будет создан антикоррупционный суд, как это было в ситуации с формированием нового Верховного суда Украины.
"И я хочу обратиться ко всем вам: поднимите руки те, в чьих странах есть антикоррупционный суд? Возможно, во Франции, в Польше, в Швеции, в Германии, в США? Где есть антикоррупционный суд? Он есть в странах, которые демонстрируют хорошие результаты в борьбе с коррупцией? В Кении, например, в Уганде, в Малайзии…, в Хорватии. Но я говорил с премьер-министром Пленковичем – они не очень удовлетворены структурой их антикоррупционного суда", - подчеркнул он, обращаясь к аудитории.
Президент считает, что причина такого положения вещей не в названии данного органа, а в доверии, в профессионализме судебной системы.
Он указал также, что в парламенте зарегистрирован законопроект, касающийся антикоррупционного суда. "Вся судебная реформа, включая конституционную реформу, должна пройти экспертизу Венецианской комиссии, Совета Европы, экспертов ЕС. Я надеюсь, что в октябре у нас будет первый отчет и первые результаты", - добавил П.Порошенко.
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