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Когда Тимошенко и Садовый потребуют арестовать Саакашвили
08:51 15.09.2017 |
Украинские оппозиционеры, носившиеся с Михеилом Саакашвили как со знаменем революции, зря рассчитывали, что смогут безболезненно пиариться, удерживая эмоционального грузина под контролем. Контролировать Саакашвили, похоже, не может даже сам Саакашвили.
Не прошло и недели с момента триумфального прорыва экс-президента Грузии через государственную границу Украины, как Михеил Николозович более-менее определился со своими дальнейшими планами. После путешествий по провинциальным городам нарушитель госграницы планирует во вторник, 19 сентября, "переместиться в Киев".
Дата 19 сентября, разумеется, не случайна - в этот день возобновляет свою работу Верховная Рада, что всегда сопровождается политическими акциями под ее стенами и особым вниманием журналистов к работе законодательного органа. Но кроме того, как отметил сам Саакашвили, "этот день, насколько я слышал, архангела Михаила - хранителя Киева. Надо Киев срочно спасать".
На самом деле день архистратига Михаила в ноябре, а 19 сентября религиозный праздник "Воспоминание чуда Архистратига Михаила", что, впрочем, посыл Саакашвили никак не меняет, дескать, вот он я Михаил спаситель и покровитель столицы, вождь воинства Господня с огненным антибарыжным мечем, готовый явить свое чудо. Мессия, да и только.
Правда, чудо, которое собрался явить столице оппозиционный "архистратиг" предугадать не сложно. Скорее всего нас ждет не то чтобы слишком многолюдный, но вполне заметный митинг сторонников грузинского реформатора, а точнее говоря противников Порошенко с транспарантами о "барыгах", олигархах и коррупции, песни-пляски, требования немедленно вернуть "украденный" паспорт и, чего меньше всего хотелось бы, силовые провокации в отношении правоохранителей.
Однако фантазии и самомнение Михеила Никлозовича, хоть и забавны, но нас в этой истории интересуют не слишком сильно. Штука в том, что нынешние партнеры экс-президента и экс-губернатора, как оказалось, в планы потенциального "покровителя Киева" оказались не посвящены. То есть ни о какой совместной акции всех "прогрессивных, демократических и проевропейских сил", об объединении которых еще совсем недавно говорила Юлия Тимошенко, речь пока не идет. У ситуативных соратников Саакашвили, как оказалось, были свои планы и теперь им нужно либо срочно все менять и присоединятся к апатриду, либо признаться в том, что Саакашвили слишком уж быстро отбился от партнерских рук и играет в свою игру, не слишком оглядываясь на союзников.
При этом особых резонов согласовывать свои действия с Тимошенко, Гриценко, Семенченко, Соболевым и другими полезными "прилипалами" у Саакашвили нет. Видимо, встреча с ненавистным когда-то ему олигархом Игорем Коломойским не прошла даром, и теперь грузинский реформатор располагает достаточным ресурсом для независимых действий. Что же касается расчета патриотически-популистической оппозиции попиариться на громком имени Саакашвили, то она отчасти удалась, однако появился риск - из тех, кто играл первую скрипку и нес грузина как знамя, превратиться в ведомых Михеилом Никлозовичем, причем, ведомых непонятно куда и не совсем понятно зачем.
Собственно, Тимошенко и компания совершают ту же ошибку, что в свое время и их враг Порошенко. Последний также рассчитывал, что Саакашвили можно приручить, контролировать и использовать в собственных интересах, однако истеричный кавказец оказался стихийным бедствием, способным уничтожить то, что выпустило его из берегов.
Особого беспокойства добавляет еще и тот факт, что Михеил Никлозович, скорее всего понимает, в какую игру он ввязался. Если до прорыва границы его буйство не выходило за рамки политического хулиганства, громких обвинений и "шоколадной дупы", то теперь Рубикон перейден. Для Саакашвили сейчас дорога либо назад в Польшу в политические пенсионеры, либо на Банковую - пытаться "вышатать" революционную ситуацию. Так что потенциально Саакашвили может перейти еще одну грань, за которой будет серьезная опасность, в том числе и для его ситуативных союзников.
Так что не исключено, что очень скоро Тимошенко и компания начнут наперебой требовать от власти угомонить Саакашвили. Собственно, самый нерешительный из друзей Саакашвили - Андрей Садовый дистанцировался от Михо сразу же после пограничного инцидента, и если ставки будут повышаться и дальше, то его примеру последуют и другие. В конце концов свой добрый шмат пиара на Саакашвили они уже отхватили.
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В РУБРИКЕ
|Когда Тимошенко и Садовый потребуют арестовать Саакашвили
Украинские оппозиционеры, носившиеся с Михеилом Саакашвили как со знаменем революции, зря рассчитывали, что смогут безболезненно пиариться, удерживая эмоционального грузина под контролем. Контролировать Саакашвили, похоже, не может даже сам Саакашвили.
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