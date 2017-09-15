Еврокомиссия хочет отстранить Газпром от управления «Северным потоком – 2»

Артур Топорков, Виталий Петлевой / Ведомости

Еврокомиссия хотела бы распространить на трансбалтийский газопровод «Северный поток - 2» действие норм Третьего энергопакета, который запрещает на территории Европы совмещать производство и поставку газа с владением газопроводами. Но юридических оснований для этого нет, не раз заявляли европейские чиновники. Поэтому Еврокомиссия хочет договориться с Россией о компромиссе.

Для начала переговоров ей требуется специальный мандат. Документ уже подготовлен Еврокомиссией и должен быть утвержден советом ЕС. «Ведомости» ознакомились с проектом мандата.

Одним из ключевых условий для Еврокомиссии является распространение на «Северный поток - 2» требований о разделении функций поставщика и транзитера газа. «Цель такого разделения состоит в том, чтобы избежать конфликта интересов и усилить конкуренцию, - сказано в документе. - В контексте настоящего соглашения ЕС должен стремиться обеспечить полное структурное разделение между деятельностью по добыче и поставке газа, с одной стороны, и деятельностью по передаче - с другой».

Это наиболее жесткое предложение, содержащееся в проекте мандата. Есть в нем также и два компромиссных. «Может быть рассмотрено применение альтернативных моделей разделения, таких как создание независимого системного оператора или независимого оператора транспортной системы», - говорится в документе.

Фактически первый вариант означает, что инфраструктура «Северного потока - 2» останется в собственности 100%-ной «дочки» «Газпрома» Nord Stream 2 AG, но операционное управление трубой должно быть передано независимой компании.

Второй вариант допускает, что и инфраструктура, и деятельность «Северного потока - 2» остаются за Nord Stream 2 AG, но надзирать за его работой будет независимый регулятор. Кроме того, в проект мандата включен пункт о необходимости обеспечения доступа к трубопроводу третьих лиц.

Предполагалось, что обсуждение проекта мандата начнется летом, говорит участвующий в обсуждении документа человек. Но из-за периода отпусков работа сдвинулась на осень. Уже состоялось несколько рабочих совещаний. Но дата голосования в Совете ЕС еще не назначена, продолжает собеседник «Ведомостей». Далеко не все страны - члены ЕС определились со своей позицией, говорит он.

Представители «Газпрома» и Минэнерго не стали комментировать предложения Еврокомиссии. Их коллега из Nord Stream 2 AG по существу не стал отвечать на вопросы «Ведомостей».

Летом зампред правления «Газпрома» Александр Медведев говорил, что его компания не видит повода обсуждать распространение Третьего энергопакета на «Северный поток - 2». Россия в подготовке проекта документа участия не принимала и пока с ним не знакома, также летом говорил министр энергетики Александр Новак. Он уточнял, что Россия будет настаивать на том, что проект трубопровода носит исключительно коммерческий характер, и просить время на изучение мандата Еврокомиссии. Двусторонняя встреча министра и еврокомиссара по энергетике Мароша Шефчовича может пройти в октябре, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на представителя Минэнерго. Среди прочего на ней может обсуждаться и «Северный поток - 2».

«Учитывая крайнюю заинтересованность «Газпрома» в реализации проекта согласно графику, компания, вероятно, будет готова занять конструктивную позицию по этому вопросу и пойти на определенные уступки Еврокомиссии, чтобы как можно быстрее получить все необходимые согласования», - считает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Возможность создания независимого оператора проекта или независимой компании по прокачке по нему газа - наиболее вероятный сценарий, который может понравиться «Газпрому», соглашается с ним сотрудник еще одного крупного рейтингового агентства. «Особенно сейчас, в контексте санкций, эта опция может быть интересной российской госмонополии. Но с великой долей вероятности «Газпром» будет вообще пытаться торпедировать весь меморандум и в дальнейшем играть в политический пинг-понг вплоть до завершения строительства «Северного потока - 2», - не исключает собеседник «Ведомостей».