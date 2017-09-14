Украинский бизнес начал закупаться долларом, опасаясь девальвации гривни на протяжении осени

14 сентября стал самым неспокойным днем для межбанка на этой неделе. Нацбанку пришлось три раза выходить на торги с продажами доллара, но даже после этого было зафиксировано его подорожание: на 7 копеек - до 26,15-26,17 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Курс доллара начал расти с самого утра, и котировки взлетели практически молниеносно, еще до появления регулятора на рынке.

«Резкое повышение спроса на доллар утром спровоцировало рост котировок до 26,16-26,19 грн./$», - уточнил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Валютных покупателей было очень много: УкрСиббанк, ING Bank, Райффайзен Банк Аваль, Креди Агриколь Банк, Укргазбанк, Ощадбанк (на продаже из крупных игроков стоял только один - ПУМБ). Но, говорят, что ажиотаж начался с покупки одного банка с иностранным капиталом, который заявил о покупке гигантской суммы для нашего рынка - почти $20 млн. После него на торги повыскакивали и остальные скупщики СКВ, наперебой повышая курс. Только бы приобрести доллар.

Имя зачинщика валютной лихорадки казначеи не называют, но уверяют, что его покупка отдельно согласовывалась с центробанком. Наверное, именно на загадочного покупателя и была рассчитана первая сегодняшняя интервенция НБУ. Еще до 11 часов он продал $20 млн. по запросу наилучшего курса. А уже через полчаса снова появился на торгах и опять по лучшему курсу, но тогда уже торговал с группой банков из числа 20-ти уполномоченных и продал ей $10 млн.

Третий выход центробанка пришелся на обед: на этот раз Нацбанк заявил валютный аукцион на $100 млн. и принимал заявки уже ото всех банков без исключения. Но продал в итоге не очень много - $12,7 млн. из запрошенных $17 млн., с курсом отсечения 26,15 грн./$.

Почему подорожало

Многих удивило сегодняшнее поведение регулятора. Казначеи уверяли, что если бы он заявил о проведении аукциона в момент открытия межбанка, то смог бы сразу удовлетворить крупного покупателя, переполошившего весь межбанк, и не спровоцировал бы панику у всех остальных банков. Повышенный спрос на доллар сегодня объясняли сплетением двух факторов.

«Сказалась покупка доллара под репатриацию дивидендов, а также вчерашнее удешевление доллара на мировом рынке с $1,2/€ до $1,18/€, что, конечно, вылилось в просадку котировок евро/гривна, и надавило на межбанковскую торговлю долларом», - рассказал UBR.ua Юрий Гриненко.

К тому украинский бизнес начал заранее закупаться долларом, опасаясь девальвации гривни на протяжении всей осени.

«Банки стали активно заключать форвардные контракты сроком до двух месяцев. Бизнес не знает, каким будет курс в октябре-ноябре, потому хочет купить валюту заранее, минимизировав курсовые риски. Так что те из банков, которые успели разработать форвардные продукты, активно заключают сейчас сделки и покупают валюту», - рассказал UBR.ua финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Все это вместе взятое позволило 14 сентября увеличить объем долларовых торгов на межбанке со вчерашних $318,62 млн. до $397,70 млн.

Что дальше

На завтрашний день финансисты делали прогнозы с большой неохотой.

«Скорее всего, межбанк будет стартовать в рамках 26,16-26,20 грн./$. Но, что будет потом, пока сложно сказать. Неясно, весь ли основной спрос был удовлетворен или крупные покупки будут и в пятницу», - заметил Юрий Гриненко.

Хотя его коллеги все же рассчитывают на лучшее. Например, Олег Куринной ждет 15 сентября межбанковскую торговлю в рамках 26,10-26,15 грн./$.

«Сегодня экспортеры не проявили активности в продаже доллара. Думаю, завтра возможен некоторый избыток американской валюты на рынке за счет повышения предложения от экспортеров по более выгодному для них курсу, что может привести к снижению котировок», - успокоил он.