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Дефицит внешней торговли Украины товарами в июле 2017 года вырос до $826,7млн
16:36 14.09.2017 |
Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в июле 2017 года составило $826,7 млн, тогда как в предыдущем месяце - $551,6 млн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.
Согласно ее данным, в целом по итогам января-июля 2017 года дефицит составил $2708,4 млн по сравнению с дефицитом $980,4 млн за аналогичный период 2016 года.
Госстат добавляет, что в январе-июле 2017 года экспорт товаров составил $23,855 млрд, импорт - $26,563 млрд. По сравнению с январем-июлем-2016 экспорт увеличился на 22,1% (на $4,314 млрд), импорт – на 29,4% (на $6,042 млрд).
В результате коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,90 (в январе-июле 2016 – 0,95).
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 217 стран мира.
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-июле 2017г.
|Товарные позиции
|Экспорт, $ млн
|Январь-июль 2017 к январю-июлю 2016, %
|Импорт, $ млн
|Январь-июль 2017 к январю-июлю 2016, %
|Всего¹
|23854,6
|122,1
|26563,0
|129,4
|Животные, продукты животного происхождения
|577,7
|149,2
|360,3
|104,8
|Продукты растительного происхождения
|4758,8
|121,5
|814,4
|100,4
|- зерновые культуры
|3685,4
|121,5
|116,3
|97,5
|Жиры животного и растительного происхождения
|2883,3
|127,3
|136,6
|105,0
|Готовые пищевые продукты
|1627,5
|129,3
|954,0
|103,5
|Минеральные продукты
|2281,1
|156,1
|6497,0
|167,7
|Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки
|423,6
|161,8
|6091,2
|173,7
|Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе:
|892,9
|98,2
|3676,0
|114,1
|Фармацевтическая продукция
|103,2
|109,0
|946,3
|107,5
|Удобрения
|75,2
|34,5
|632,5
|139,8
|Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них
|273,4
|121,8
|1771,0
|112,2
|Кожевенное сырье
|82,4
|117,1
|140,6
|116,7
|Древесина и изделия из нее
|661,4
|99,3
|129,3
|128,7
|Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов
|283,7
|91,1
|525,0
|101,1
|Текстильные материалы и изделия
|416,8
|107,4
|947,6
|113,4
|Обувь
|104,6
|107,6
|154,5
|105,5
|Изделия из камня, гипса, цемента
|202,2
|122,8
|355,1
|112,6
|Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
|24,3
|94,9
|25,5
|84,4
|Недрагоценные металлы и изделия из них
|5543,5
|119,7
|1615,8
|130,1
|- черные металлы
|4749,3
|117,9
|606,2
|136,2
|Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование
|2296,0
|115,1
|5256,8
|127,0
|Реакторы ядерные, котлы, машины
|911,6
|107,2
|3142,7
|124,3
|Электрические машины
|1384,5
|121,0
|2114,2
|131,0
|Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства
|376,7
|124,9
|2356,5
|156,4
|Средства наземного транспорта, кроме ж/д
|85,2
|109,0
|2262,6
|156,6
|Приборы и аппараты оптические, фотографические
|82,7
|109,8
|369,3
|132,9
|Разные промтовары
|374,9
|130,9
|361,0
|115,3
|Товары, приобретенные в портах
|2,6
|151,6
|98,3
|139,4
Данные: Госстат Украины
¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, зоны проведения антитеррористической операции
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