Дефицит внешней торговли Украины товарами в июле 2017 года вырос до $826,7млн

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в июле 2017 года составило $826,7 млн, тогда как в предыдущем месяце - $551,6 млн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

Согласно ее данным, в целом по итогам января-июля 2017 года дефицит составил $2708,4 млн по сравнению с дефицитом $980,4 млн за аналогичный период 2016 года.

Госстат добавляет, что в январе-июле 2017 года экспорт товаров составил $23,855 млрд, импорт - $26,563 млрд. По сравнению с январем-июлем-2016 экспорт увеличился на 22,1% (на $4,314 млрд), импорт – на 29,4% (на $6,042 млрд).

В результате коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,90 (в январе-июле 2016 – 0,95).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 217 стран мира.

Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-июле 2017г.

Товарные позиции Экспорт, $ млн Январь-июль 2017 к январю-июлю 2016, % Импорт, $ млн Январь-июль 2017 к январю-июлю 2016, % Всего¹ 23854,6 122,1 26563,0 129,4 Животные, продукты животного происхождения 577,7 149,2 360,3 104,8 Продукты растительного происхождения 4758,8 121,5 814,4 100,4 - зерновые культуры 3685,4 121,5 116,3 97,5 Жиры животного и растительного происхождения 2883,3 127,3 136,6 105,0 Готовые пищевые продукты 1627,5 129,3 954,0 103,5 Минеральные продукты 2281,1 156,1 6497,0 167,7 Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки 423,6 161,8 6091,2 173,7 Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: 892,9 98,2 3676,0 114,1 Фармацевтическая продукция 103,2 109,0 946,3 107,5 Удобрения 75,2 34,5 632,5 139,8 Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них 273,4 121,8 1771,0 112,2 Кожевенное сырье 82,4 117,1 140,6 116,7 Древесина и изделия из нее 661,4 99,3 129,3 128,7 Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов 283,7 91,1 525,0 101,1 Текстильные материалы и изделия 416,8 107,4 947,6 113,4 Обувь 104,6 107,6 154,5 105,5 Изделия из камня, гипса, цемента 202,2 122,8 355,1 112,6 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни 24,3 94,9 25,5 84,4 Недрагоценные металлы и изделия из них 5543,5 119,7 1615,8 130,1 - черные металлы 4749,3 117,9 606,2 136,2 Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование 2296,0 115,1 5256,8 127,0 Реакторы ядерные, котлы, машины 911,6 107,2 3142,7 124,3 Электрические машины 1384,5 121,0 2114,2 131,0 Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства 376,7 124,9 2356,5 156,4 Средства наземного транспорта, кроме ж/д 85,2 109,0 2262,6 156,6 Приборы и аппараты оптические, фотографические 82,7 109,8 369,3 132,9 Разные промтовары 374,9 130,9 361,0 115,3 Товары, приобретенные в портах 2,6 151,6 98,3 139,4

Данные: Госстат Украины

¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, зоны проведения антитеррористической операции