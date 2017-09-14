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Дионисий Галикарнасский
НБУ сохранил учетную ставку на 12,5%
14:13 14.09.2017 |
Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 12,5%.
Соответствующее решение "О размере учетной ставки" (№593-рш) утвердило правление центробанка 14 сентября.
По мнению Нацбанка, проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью вернуть инфляцию к целевой траектории.
НБУ напоминает, что в августе инфляция продолжила рост в годовом измерении и составила 16,2%.
Вместе с тем в месячном выражении индекс потребительских цен снизился на 0,1%.
По мнению НБУ, инфляционное давление оставалось умеренным.
Этому способствовало дальнейшее сокращение инфляционных ожиданий.
Другим сдерживающим фактором для инфляции было состояние валютного рынка.
Следующее заседание монетарного комитета состоится 26 октября.
Как сообщали Українські Новини, с 4 марта 2015 года НБУ повысил учетную ставку с 19,5% до 30%.
Затем НБУ неоднократно сохранял учетную ставку на уровне 30%.
28 августа 2015 года НБУ снизил учетную ставку до 27%, а 25 сентября 2015 - до 22%.
С 22 апреля 2016 года Национальный банк снизил учетную ставку с 22% до 19%, 27 мая 2016 - с 19% до 18%, 24 июня - с 18% до 16,5%.
29 июля 2016 НБУ снизил учетную ставку с 16,5% до 15,5%, с 16 сентября 2016 - с 15,5% до 15%.
28 октября 2016 НБУ снизил учетную ставку с 15% до 14%, а в декабре 2016 и январе 2017 - сохранил на 14%, в апреле 2017 - снизил до 13%, в мае 2017 - снизил до 12,5%.
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