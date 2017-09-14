Порошенко скоординировал с генсекретарем ОБСЕ подходы по размещению миротворцев ООН в зоне АТО

Президент Петр Порошенко призвал новоназначенного генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томаса Гремингера задействовать все возможные механизмы для освобождения украинских политических заключенных в России и аннексированном Россией Крыму.

Об этом Порошенко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Призвал новоназначенного Генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера задействовать все возможные механизмы Организации, чтобы освободить украинских политзаключенных в России и Крыму, а также заложников, удерживаемых российскими оккупационными войсками на Донбассе", - написал Президент.

Также Порошенко подчеркнул, что для Украины является чрезвычайно важным полный и беспрепятственный доступ представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей временно оккупированной территории Донбасса, включая участок российско-украинской границы, неконтролируемый украинской властью.

Президент обратился к Гремингеру с просьбой оказать содействие в предоставлении миссии ОБСЕ нового технического оснащения, что повысит качество повседневной работы наблюдателей миссии.

Также стороны скоординировали подходы по размещению миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на всей территории оккупированного Донбасса.

Как сообщали Українські Новини, Петр Порошенко исключил согласование размещения миротворческой миссии ООН с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик".

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