Юрій Васильченко / Depo.ua

Давид Сакварелидзе, один из редких соратников Михо, который еще с ним не разругался, обвинил силовиков в репрессиях против участников воскресного протаскивания экс-главы Одесчины в Украину через пограничный пункт "Шегини". Ему ответил нардеп и советник главы МВД Антон Геращенко: Сакварелидзе - лжец, а активистов задержали за нападение на пограничников. В доказательство своих слов он продемонстрировал видео, где в настоящее время задержанные лица возятся с пограничниками и даже душат их. Но от геращенковского видео психоза со стороны сторонников Саакашвили меньше не стало. Не их же за шею хватали Мишкины "титушки".

Размах "репрессий" сейчас следующий: Государственная пограничная служба составила 15 административных протоколов по факту прорыва границы в пункте пропуска "Шегини", в воскресенье вечером полицией были задержаны 5 человек, которым инкриминируют групповое нарушение общественного порядка, правоохранителями также установлены личности шести возможных организаторов правонарушений, а также 32 активных участника тех событий. Более 100 человек допрошены как свидетели этого инцидента. Нескольким народным депутатам в надлежащем порядке направлены уведомления о вызове для проведения следственных действий. Самого Саакашвили зовут в суд 18 сентября. А на Львовщине задержали полсотни человек в униформе. Из шума, который поднял Семен Семенченко, стало понятно: это люди связаны с батальоном "Донбасс". Он называет их ветеранами АТО, но по опыту других массовок, в которых принимал участие этот проныра с депутатским мандатом, каждое его слово нужно проверять. Что же касается журналистов и законопослушных граждан, которые оказались среди штурмовиков под влиянием массового психоза, то они вернулись к пограничному пункту, чтобы узаконить свое пересечение границы.

Могут быть еще аресты, задержанные получат все возможности для защиты, и не исключено, что через несколько дней окажутся на свободе. Хотя и будут под следствием. То есть, речь идет не о репрессиях, не о "ночи длинных ножей", которой пугают оппозиционеры и аффилированные с ними эксперты, а об установлении законности. И в этом на стороне силовиков подавляющее большинство наших соотечественников.

Логика действий власти понятна, в отличие от поведения оппонентов. Видно, что Тимошенко и радикальное крыло в окружении Саакашвили, пользуясь моментом, навязывают ему что-то наподобие оппозиционного союза. Несмотря на эпатажность и эмоциональность, Михо пока на это не согласился. Если они его дожмут, тогда вместо анонсированных поездок по стране мы будем наблюдать за попыткой спровоцировать массовые протесты в Киеве, где сконцентрирована львиная доля всех СМИ. Это будет майдан для Путина. Возможно, именно этот нюанс и останавливает Саакашвили, которого, в отличие от его "спасителей" с депутатскими мандатами, точно не заподозришь в подыгрывании Кремлю.

Оппозиционерам крайне важно воспользоваться "казусом Саакашвили" и зажечь спичку протестов именно осенью. В этом многие заинтересованы: Россия, которая хочет введения миротворцев на Донбасс по своему сценарию, обиженные олигархи, которые жаждут мести и готовы хоть каждую минуту крутить на своих каналах "зраду", чтобы "залити за шкуру сала" своим обидчикам, особенно Порошенко, сами лидеры оппозиции, которые убеждены, что им и их людям ничего за участие в провокации в "Шегинях" не будет, потому что "договорняк" в нашей политике - вечный. А если ничего не будет, то почему бы не качать страну дальше.

Еще один игрок - ультраправые и националисты - которые имеют влияние на уличную политику, от выходок Саакашвили и его компашки отстранились. Некоторые политологи мечтают, что "Нацкорпус", "Свобода" и "Правый сектор" выступят на стороне оппозиционеров. Но напрасно. Во-первых, это не их война, и выгоды для своего рейтинга от этого они иметь не будут. Во-вторых, после того, как Саакашвили обгадил "Азов", никаких совместных действий с ним не будет. Он извинился, но только после того, как "азовцы" жестко отреагировали на его упреки. В-третьих, националисты в плане "договорняков" ничем не отличаются от других украинских политиков. За каждой из националистических партий стоит свой влиятельный дядя. И сегодня этим влиятельным дядям - некоторые из них, как Игорь Кривецкий, при деньгах, а некоторые, как Арсен Аваков, еще и при должностях - впрягаться за Саакашвили и Тимошенко резона нет. Наоборот, их устраивает сентябрьский фальшстарт непримиренных противников Порошенко.

Но, похоже, кому-то очень хочется активности правых именно сейчас, хочется попугать общество правым переворотом и хунтой. В соцсети сегодня появился анонс марша объединенных националистов под Раду с ультиматумом властям. Но, как оказалось, сами "организаторы" об акции 21 сентября ни сном, ни духом. Может, на этот день что-то планируют Тимошенко с Саакашвили, и кому-то просто хочется столкнуть их лбами с нациками?