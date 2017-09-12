Почему Саакашвили со своими старыми и новыми соратниками занял выжидательную позицию

Ігор Петренко / Depo.ua

Для понимания всей глубины пропасти, в которой оказалась Украина в результате пограничных провокаций Саакашвили и его свиты, стоит проанализировать тональность медиа. К сожалению, позиция центральных телеканалов доказывает, что объективность - это не про наше телевидение. По сути, все медиа-пространство разделено на лагеря. Так, после встречи Саакашвили с Игорем Коломойским в Швейцарии, о которой сообщали СМИ, на "1+1" сразу начали выходить сюжеты, лояльные к Саакашвили. Совпадение? Вряд ли. Неожиданно положительно к нарушителю государственной границы отнеслись СМИ из группы "газовщиков" - речь идет не только об "Интере", но и "112", гендиректором которого является близкий к экс-главе администрации Януковича Сергею Левочкину Егор Бенкендорф. Даже "Первый Национальный" во главе с Зурабом Аласанией, которого тоже в кулуарах связывают с командой Левочкина, подпевал эпатажному апартиду, уничтожающе критикуя Банковую. Симптоматичным представляется и союз "ватного" NewsOne и формально патриотических "ZIK" и "24" - все за Саакашвили.

На антисаакашвиливской волне, ожидаемо, ахметовский ТРК "Украина", "ICTV" Виктора Пинчука, который, ранее принципиально выбирал противоположную Коломойскому сторону конфликта. И, судя по вчерашней "Свободе слова", где студия подозрительно балдела от Юлии Тимошенко, и Пинчук решил забить мяч в ворота Банковой. Впрочем, оба олигарха, скорее всего, будут играть в плюрализм мнений, но в итоге поставят на победителя. По крайней мере, так они делали раньше и это дало им возможность не потерять влияние и до сих пор.

К противникам Саакашвили и компании стоит добавить малорейтинговые президентский "5 канал", .новосозданный "Прямой" и "Эспрессо.TV", подконтрольные команде экс-премьер-министру Арсению Яценюку. Так что из объективных телеканалов остался разве "National Geografic". Но там показывают о настоящих гиенах, не из украинской политтусовки.

Примерно такой же циничный подход в симпатиях-антипатиях к событиям на контрольном пункте "Шегини" наблюдается и в комментариях политиков. Фанатов Саакашвили и Порошенко примерно поровну, их риторика уже набила оскомину, поэтому мы не о них. Гораздо более интересными представляются комментарии временных союзников Михо. Так, мэр Львова Андрей Садовый неожиданно решил сыграть и за наших, и за ваших. "Ситуацию, которая сложилась после лишения Михаила Саакашвили украинского гражданства и акта унижения Украины на границе, можно попробовать решить на других принципах... Считаю, что все еще есть шанс у каждого сделать шаг навстречу для сохранения людей и страны. Призываю все стороны немедленно вернуть ситуацию в правовое поле и совместно вернуть авторитет государственной власти в стране, а также базовое уважение друг к другу", - написал он в Facebook. Подобная риторика - в стиле лидера "Самопомочи", который всегда ведет себя так, чтобы остались варианты для отступления.

У Анатолия Гриценко другая тактика. Он играет в объективность: одной рукой он поддерживает Саакашвили, а другой вешает на него ярлыки. Еще до прорыва экс-президента Грузии через границу "непроходной Толя" раскритиковал Саакашвили за встречу с Коломойским, которому "лично руки не подал бы и которого сам Саакашвили обещал посадить первым". Но это не помешало Гриценко поехать на границу, после чего уже во Львове вместе с Садовым строить дальнейшие планы.

Забавно получилось с Мустафой Найемом, который накануне анонсированного возвращения Саакашвили в Украину, всячески "топил" за оскорбленного апатрида, после чего... не принял участия в шоу "Мишкин прорыв". Лишь после того, как на отсутствие Найема обратили внимание, ему пришлось публично оправдываться. Но сделал он это настолько неуклюже, сравнив провокацию в Шегинях с Майданом, что получил столь негативную реакцию в соцсети, от которой человек со слабой психикой, наверное, уже бы повесился. Но у наших еврооптимистов кожа толстая.

Так чего ждать дальше? В случае радикализации Саакашвили - а к этому его, похоже, подталкивает новая соратница Юлия Тимошенко - расклады на каналах кардинально не изменятся. Что касается количества сторонников и оппонентов Саакашвили, то здесь все зависит от желания властей наказать политиков-провокаторов. Пока мы видим, что провластные спикеры до сих пор путаются в том, какие статьи можно инкриминировать незаконным пересечникам границы, чем еще больше доводят ситуацию до абсурда. Так, вчера пограничная служба сообщила: нарушителям грозит до 15 суток ареста. Хотя изначально ставки были значительно выше: в политических кругах говорили о снятии неприкосновенности с Юлии Тимошенко и других нардепов, которые вталкивали опального грузина в Украину. Едва ли не единственным удачным ходом власти стало появление фамилий Саакашвили, Тимошенко и других фигурантов пограничного конфликта в базе данных "Миротворец". Но полное непонимание силовиками, как дальше действовать - жестко или мягко - полностью нивелировало эту удачную идею.

Сейчас становится понятным, что сценарий со снятием неприкосновенности кажется нереалистическим. Внесение соответствующих представлений в Верховную Раду будет только на руку оппозиции: по лояльным каналам (а, как можно увидеть выше, медийные возможности у сторонников Саакашвили немалые) пойдет волна заявлений о политическом притеснении. Проблема усугубляется еще и тем, что у власти мало времени, чтобы определиться с вариантами реагирования на прорыв границы. "Голуби мира" во властных коридорах, похоже, не прочь проглотить и забыть эту историю.

Сейчас стало заметно, что выжидает не только власть, но и Саакашвили со своими старыми и новыми соратниками. Он заявил о гастролях по регионам, но от первоначальной идеи похода в Киев отказался. Объяснение этому следует искать в ожидании оценки со стороны Запада, особенно США. Показательно, что вчера Львов оперативно посетила американский посол Мари Йованович. Официально - для встречи с Андреем Садовым. Но все понимают, зачем американцам срочно понадобилось во Львов.

Достоверно о сути переговоров Йованович сказать трудно, но точно известно: в Вашингтоне никто не позволит украинской оппозиции раскачивать ситуацию для провоцирования перевыборов, однако официальному Киеву не рекомендуют передавать Саакашвили в Грузию и жестко наказывать его помыкателей из числа нардепов. Если бы Тимошенко или Наливайченко были не уверены, что их спасут заокеанские друзья, они бы никогда не прибегли к штурму границы. Потому что очень дорожат своей свободой и своими деньгами.