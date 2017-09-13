Украинская прокуратура проводит экстрадиционную проверку по Саакашвили - министр юстиции

Органы украинской прокуратуры проводят проверку запроса грузинской стороны об экстрадиции бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской ОГА и лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"После получения этого запроса (от грузинской стороны на экстрадицию- ИФ) были направлены все материалы в органы прокуратуры для проведения экстрадиционную проверки. Это предварительный этап. Если она (проверка - ИФ) будет завершена с позитивным заключением, то будет возможность принимать дальнейшие процедурные решения в чётком соответствии с законом"', - сказал П.Петренко на брифинге во вторник в Киеве, отвечая на вопрос журналистов о том, какими будут действия Минюста по запросу об экстрадиции.

"На сегодняшний день материалы переданы Министерством юстиции в органы прокуратуры... В связи с тем, что у нас пока ещё нет заключений и документов, то можем говорить, что она ещё не завершена"- отметил министр.

По его словам, согласно украинскому законодательству, в зависимости от того, на какой стадии находится рассмотрение уголовного дела в стране, которая запрашивает экстрадицию того или иного лица, конечное решение принимает тот или иной орган.

"Если дело рассматривается на стадии досудебного расследования, тогда конечное решение по экстрадиции принимает орган прокуратуры, в нашем случае, Генеральная прокуратура. Если дело рассматривается на стадии судебного рассмотрения, то есть, в стране, которая запрашивает информацию относительно выдачи, дело уже передали в суд, то конечное решение принимается органами юстиции", - пояснил глава Минюста.

Вместе с тем, он обратил внимание, что вне зависимости от этих моментов украинское законодательство предусматривает процедуру экстрадиционной проверки, которая осуществляется именно органами прокуратуры.

Как сообщалось, 5 сентября заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов заявил, что Министерство юстиции Украины получило запрос от Главной прокуратуры Грузии на арест и выдачу М.Саакашвили: "Украина получила запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Михеила Саакашвили. Запрос Главной прокуратуры Грузии был адресован Министерству юстиции Украины и Генеральной прокуратуре Украины".

С.Петухов отметил, что по данным Главной прокуратуры Грузии, М.Саакашвили выступает обвиняемым в 4 четырех уголовных производствах, открытых по следующим статьям Уголовного кодекса Грузии: ст. 182, которая предусматривает ответственность за присвоение, растрату или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц в крупном размере; ст.333 и ст.117 - злоупотребление служебным положением должностным лицом, совершенное путем насилия или с применением оружия; ч.2 ст.332 - злоупотребление положением должностным лицом.

Замминистра юстиции сообщил, что решением судьи коллегии по уголовным делам Тбилисского городского суда от 2 августа 2014 года М.Саакашвили была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В связи с уклонением от явки к следователю и в связи с неустановлением места пребывания М.Саакашвили 4 августа 2014 года был объявлен в розыск.

С.Петухов сообщил, что Главная прокуратура Грузии в своем запросе дала гарантию Генпрокуратуре Украины, что этот запрос не имеет своей целью преследование лица по политическим мотивам, и что М.Саакашвили не будет привлечен к ответственности за совершение преступлений, не предусмотренных запросом, а также не будет выдан третьей стране, и его права не будут нарушаться.

"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Министерство юстиции пересылает запрос, полученный от Грузии, и сопутствующие материалы, 94 страницы, в Генеральную прокуратуру Украины для проведения экспедиционной проверки", - сказал замминистра.

26 июля президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины М.Саакашвили. Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.

