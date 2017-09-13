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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Что думают в Германии о "транзитной революции" Порошенко

12:39 12.09.2017 |

Новости ТЭК

 

Петр Порошенко предложил "с помощью Евросоюза добиться революционного изменения в организации транзита" газа, идущего из России по украинской территории в страны ЕС. Действующий контракт истекает в 2019 году, напомнил президент Украины, и к этому времени, считает он, европейские компании могли бы перенести пункты приема российского топлива непосредственно на границу с РФ. В таком случае в будущем Украина предоставляла бы транзитные услуги уже не России, а Евросоюзу.

Сигнал Москве и Брюсселю

Украинский президент изложил идею 7 сентября, выступая в Верховной раде с ежегодным посланием. Таким образом, речь идет не о спонтанной, а о заранее готовившейся инициативе. Или, по меньшей мере, о демонстративно запускаемом пробном шаре.

"Порошенко посылает, по сути дела, два сигнала. Москве он показывает, что Украина продолжает искать сближения с Евросоюзом, а Брюсселю дает понять, что нуждается при этом в помощи ЕС", - считает Кирстен Вестфаль (Kirsten Westphal), эксперт по энергетической политике берлинского Фонда науки и политики (SWP). Этот исследовательский центр консультирует по внешнеполитическим вопросам как парламент и правительство Германии, так и структуры Евросоюза.

Кирстен Вестфаль рассматривает инициативу Порошенко с политической точки зрения - в контексте стремления Украины стать в перспективе неотъемлемой частью энергетического рынка Евросоюза, в чем заинтересован и ЕС. На пути к этой цели Киев, в частности, должен выполнить требования 3-го энергопакета ЕС. А он, среди прочего, предусматривает в целях демонополизации отделение транспортных компаний от добывающих.

Так что ничего особо неожиданного, считает эксперт, в инициативе Порошенко нет, разве что четко указанная им дата: 2019 год. Тем не менее для такого крупного немецкого импортера российского газа, как Uniper, предложение украинского президента стало полной неожиданностью: пресс-служба компании узнала о нем от корреспондента DW. Похоже, Киев заранее не консультировался с теми, кого непосредственно коснулось бы претворение в жизнь его идеи.

Uniper и впредь будет ждать газ в Баумгартене

А ведь с точки зрения европейских импортеров речь идет о "существственном смещении рисков", указала в беседе с DW Кирстен Вестфаль и пояснила: "В настоящее время за доставку газа до пунктов его передачи европейским импортерам отвечает "Газпром", он и несет соответствующие риски". Если впредь такие пункты будут перенесены на восток, на украино-российскую границу, то все риски, связанные с транзитом по территории Украины и, к примеру, с техническим состоянием ее газотранспортной системы, будут нести уже европейские фирмы. С коммерческой точки зрения это для них не очень-то привлекательно.

Конкретный пример. Uniper перенимает газ у "Газпрома" в двух пунктах. Это Любмин на территории Германии, где заканчивается трубопровод "Северный поток", и Баумгартен в Австрии, где находится важнейший в Центральной Европе газораспределительный центр. Об этом DW сообщил пресс-секретарь Uniper Георг Опперман (Georg Oppermann).

Судя по его словам, отказываться от пункта передачи газа в Австрии, куда российский газ попадает, пройдя украинскую территорию, немецкий импортер не намерен. "Мы исходим из того, что обеспечивать транзит газа через Украину - это дело украинской компании "Нафтогаз" и российского "Газпрома". Они должны договариваться о том, как дальше пойдет дело", - отметил Георг Опперман. И добавил: "Наш интерес состоит в том, чтобы газ бесперебойно поступал в Баумгартен".

Растущие сомнения в реализации "Северного потока-2"

К тому же, напомнил пресс-секретарь, компания Uniper, в структуры которой входит бывший монополист по импорту советского и российского газа Ruhrgas, заключила с "Газпромом" долгосрочные контракты на многие годы вперед. А в них четко прописаны пункты передачи газа.

В то же время пресс-секретарь Uniper заверил, что "транзит газа через Украину будет и дальше играть для нашей компании очень важную роль", и подчеркнул, что проект "Северный поток -2", в финансировании которого Uniper участвует, в этом ничего не изменит. В штаб-квартире в Дюссельдорфе, по словам Георга Оппермана, твердо убеждены: "Чем больше различных поставщиков газа и маршрутов его доставки - тем лучше".

Кирстен Вестфаль тоже считает, что по украинской территории и впредь, после 2019 года, по-прежнему будут прокачиваться большие объемы российского газа. Научный сотрудник SWP все больше сомневается в реализации проекта "Северный поток-2", тем более в намеченные сроки. В качестве причины она указывает на растущее сопротивление со стороны, к примеру, Польши и Дании, но прежде всего - на нависшую над этим проектом угрозу новых американских санкций.

В этой связи берлинский эксперт рассматривает озвученное президентом Порошенко предложение как вполне своевременный призыв к Евросоюзу и России заняться, наконец-то, поиском приемлемых решений для украинского газового коридора. Пусть даже сама идея с переносом пунктов передачи газа представляется не очень реалистичной.
По материалам: Deutsche Welle
 

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