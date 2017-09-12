ВСУ научились слушать вражеские переговоры и перехватывать беспилотники

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Остаточный принцип финансирования нашей армии в период с 1992 по 2014 гг. привел к серьезному отставанию в таких высокотехнологических областях как средства связи и радиоэлектронной борьбы.

Только на третий год войны начинает разворачиваться машина национального военного-промышленного комплекса. И ему есть что предложить. Это ярко показала демонстрация высшему военному руководству страны перспективных образцов радиолокационных средств, который прошел 8 сентября в Чернигове.

Генералам были представлены многочисленные разработки как частных компаний, так и предприятий "Укроборонпрома", которые либо предлагаются для принятия на вооружение, либо уже используются в зоне проведения боевых действий.

Без сомнения, "изюминкой" показа стала перспективная система прикрытия складов от проникновения беспилотников. Это крайне необходимая система, особенно на фоне последних событий с террористическими атаками складов хранения боеприпасов в Харьковской и Днепропетровской областях.

А складов боеприпасов у нас сотни. Основной посыл такой системы - обнаружение, сопровождение и в случае необходимости - подавление системы управления вражеского беспилотника. Интересным вариантом выглядит и возможное использование в системе самоходной зенитной установки ЗСУ-23-4 "Шилка", которая на сегодняшний день является самым эффективным средством уничтожения беспилотников. Учитывая огромное количество таких установок на хранении и мощности Балаклейского ремонтного завода (который, кстати, был единственным в СССР, который проводил капитальный ремонт этих установок), то такое направление выглядит крайне перспективным.

Для защиты наземных объектов от ракет и бомб с лазерным наведением путём увода боеприпаса на безопасную дистанцию служит и комплекс оптико-электронного противодействия "Каштан-3". Разработанный еще до начала боевых действий киевским НИИ "Квант", он только сейчас начинает массово поступать на вооружение. Стоит отметить, что существует и корабельный вариант такого комплекса, который может значительно усилить возможности нашего довольно скромного флота.

Еще одним важным элементом современной цифровой войны является аппаратура подавления спутниковых навигационных систем типа GPS/ГЛОНАСС "Купол" разработки киевского предприятия "Укрспецтехника". Естественно, что все основные характеристики являются военной тайной, однако уже сейчас понятно, что продвижение в этом плане у наших конструкторов достаточно серьезное - так, уже существуют носимые варианты массой не более 20 кг. Использование таких комплексов значительно осложнит боевую работу как вражеских артиллеристов, так и всех, кто пользуется навигационной аппаратурой.

Еще одним крайне эффективным средством для обнаружения и полной блокировки каналов управления GPS/ГЛОНАСС является система "Буковель-АD", созданная фирмой "Проксимус". На сегодня одна такая установка уже закуплена Министерством обороны и эксплуатируется в одном из отдельных батальонов РЭБ на фронте. Станция, которая может монтироваться как на машине повышенной проходимости, так и на треноге, способна эффективно "работать" на расстоянии до 15 километров, что вполне достаточно как для прикрытия складов, так и любых других объектов на линии фронта. Кстати, весьма показательный факт - именно эту станцию используют для государственных испытаний новых образцов беспилотных аппаратов. И далеко не все образцы проходят довольно жесткий отбор. "Фишкой" комплекса является блок генерирования ложных сигналов управления, которые увеличивают вероятность потери управляемости вражеского аппарата.

Сами разработчики постоянно совершенствуют свою систему, плотно работая с командой своего детища в войсках. Интересно, что цена такого аппарата вообще не зашкаливает - по словам самих конструкторов это 5 млн грн. на базе нового гражданского внедорожника "Мицубиси" Л200.

Из-за своего достаточно экзотического вида большой интерес вызывал переносной комплекс противодействия работе техническим средствам наземной и воздушной разведки "Нота", разработки компании "Трител". Фирма уже семь лет поставляет оборудование для военных, в том числе для криптографической защиты и спецсвязи и теперь предложила весьма эффективный комплекс постановки помех. Опять-таки вынуждены констатировать, что детальные характеристики комплекса не являются общедоступными, но с большой долей вероятности можно говорить о тактическом уровне применения.

Еще одной новинкой украинских конструкторов является мобильный комплекс наземной разведки РЭБ "Джеб", который уже принят на вооружение Госпогранслужбы. Смонтированный на базе бронеавтомобиля он позволяет обнаруживать и идентифицировать наземные и низкоскоростные низколетящие воздушные цели на дальностях до 12 км, а также вести радиомониторинг и радиоперехват причем не только сигналов армейских частот, но также и мобильной связи разных стандартов. Фактически это означает полный контроль - экипаж только одной такой мобильной единицы сможет контролировать переговоры не только на нашей стороне линии разграничения, но и на вражеской.

Подводя итог, можно смело говорить, что, несмотря на целенаправленное разрушение потенциала нашей военной промышленности, у нас еще остались неплохие разработки и технологии, которые могут дать мощный толчок развитию средств радиоэлектронной борьбы, способных противостоять любому агрессору.