Почему Тимошенко не с кем объединяться против Порошенко

Тарас КЛОЧКО / Деловая столица

Прорыв Михеила Саакашвили через польско-украинскую границу в сопровождении слившейся "в едином порыве" и ненависти к Порошенко разношерстной политической публики стал предвестником очередного "большого оппозиционного объединения" в украинской политике.

Во всяком случае, о таком объединении всерьез заговорила главная политическая звезда представления на границе Юлия Тимошенко. Окрыленная успехом по доставке в страну бывшего президента и действующего апатрида Юлия Владимировна анонсировала ни много ни мало, а об объединении "всех демократических проевропейских сил", разумеется, оппозиционных. Дескать, эти силы уже начали соответствующие консультации, и очень скоро о новом объединении будет официально объявлено, в том числе будут названы "поименно" и все объединившиеся, которые "готовы вместе и до победы проходить путь становления Украины".

Фразу о "становлении Украины" оставим на совести Юлии Владимировны, как и то, что она, собственно, в данном случае имела в виду. Ведь недословный смысл сказанного понятен нам и так - популистская оппозиция собирается объединить усилия, чтобы добиться досрочных выборов и победить на них. Для украинской политики объединение разношерстных оппозиционных политических сил ради победы над общим врагом, находящихся при власти. Однако такие объединения редко приводили к успеху, а если и приводили, то лишь к кратковременному, на момент до прихода к власти. После чего большинство таких союзов распадались, порождая между его участниками ненависть нередко еще большую, чем сами объединившиеся испытывали к общему врагу, против кого это объединение было направлено.

Тут можно вспомнить "Каневскую четверку", которая была громко заявлена, но имела нулевой политический результат. Тогда, накануне президентских выборов 1999 г., о выдвижении единого кандидата заявили коммунист Александр Ткаченко, социалист Олександр Мороз, экс-премьер и экс-глава СБУ Евгений Марчук и на тот момент национал-демократ Владимир Олийнык. Дело тогда так и закончилось лишь декларациями, никакого единого кандидата от оппозиционной четверки Украина так и не увидела.

Еще одно громкое объединения времен кучмизма - это акции "Украина без Кучмы" и "Повстань, Україно!", целью которых было добиться досрочных выборов и на время которых объединялись социалисты, коммунисты, национал-демократы и националисты. Эти общие акции ни к каким устойчивым крупным политическим объединениям не привели, как и к досрочным выборам, хотя и подготовили некую почву под Оранжевую революцию.

Нельзя не вспомнить и, наверное, самое громкое политическое объединение в украинской истории - коалиция 2004 г. "Сила народа", в которую вошли политсилы Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко накануне Оранжевой революции. Тогда Ющенко за поддержку на президентских выборах обещал Тимошенко должность премьера и, как все прекрасно осведомлены, свое обещание выполнил, о чем неоднократно жалел, называя союз с Тимошенко своей главной политической ошибкой.

Ну, и наконец, с Тимошенко связано и еще одно объединение, которое хоть и не состоялось, но наделало много шуму - печально известная "Ширка" или коалиция ПРиБЮТ 2009 г. Тогда в разгар противостояния между Ющенко, Тимошенко и Партией регионов двое последних пытались договориться о разделе страны между собой. Эти тайные договоренности сорвались, но стали достоянием гластности, подпортив имидж в первую очередь Тимошенко.

Как видим, в украинской политической истории не слишком много фактов успешных объединений, особенно если речь идет о крупных игроках, не много их и в активе персонально Тимошенко.

На что же Юлия Владимировна рассчитывает сегодня? По большому счету, чтобы понять, с кем потенциально планирует объединяться Тимошенко, достаточно посмотреть на участников акции по завозу в Украину Саакашвили. Это в первую очередь сам Саакашвили и его украинская партия "Рух нових сил". Во-вторых, это партия львовского мэра Андрея Садового "Самопоміч". В-третьих, группа "Еврооптимистов" во главе с Сергеем Лещенко. В-четвертых, "Демальянс" с Василием Гацко, которого по иронии судьбы "Юля боится", в-пятых, Валентин Наливайченко и его движение "Справедливость". В-пятых, "первый непроходной" Анатолий Гриценко и его "Гражданская позиция". Ну, и, в-шестых, это олигарх Игорь Коломойский, у которого есть партия УКРОП.

Теоретически какое-то общее движение из этой тусовки слепить возможно, однако реальные шансы на это крайне мизерные.

Что касается Саакашвили, то персонально он не может баллотироваться никуда и не только ввиду отсутствия украинского паспорта, но и из-за законодательных ограничений для недавно принявших украинское гражданство. Так что роль знамени украинской оппозиции - это максимум, на что он может рассчитывать, тем более что ни в какой иной ипостаси он не нужен ни Тимошенко, ни другим лидерам оппозиционных партий. А "Рух новых сил" без своего лидера - явление не слишком впечатляющее. Давид Сакварелидзе и Юрий Деревянко - не настолько крупные фигуры, чтобы как-то серьезно усилить Тимошенко.

Самый сильный политический игрок из группы поддержки Саакашвили - "Самопоміч" Садового, однако у Андрея Ивановича и своих амбиций достаточно и быть в тени Тимошенко ему категорически не хочется. Собственно, уже через несколько часов после заявления Тимошенко о консультациях и объединении мэр Львова демонстративно дистанцировался и от Юлии Владимировны, и от Саакашвили, заявив, что сторонам конфликта нужно сделать "шаг навстречу ради сохранения людей и страны", чтобы "вернуть уважение и авторитет государства". Представить его объединение с Тимошенко после такого заявления крайне сложно.

Еще один сильный игрок - это Коломойский, правда, сила его не в политических проектах - УКРОП с трудом "дышит" уже давно, а в финансовых возможностях. При этом Коломойский свою поддержку Тимошенко и Саакашвили не афиширует, так что вряд ли заинтересован в публичном объединении. Деньгами он может и поможет, но в качестве публичного политического партнера никак не подойдет.

Что касается "Еврооптимистов", то они всегда играют в свою игру, что наглядно продемонстрировало их попадание в парламент от БПП. Так что Лещенко или Найема в качестве долговременных партнеров не нужно самой Тимошенко.

Еще один кандидат на объединение - экс-министр обороны Анатолий Гриценко. Правда, последний за свою долгую политическую карьеру успел побывать во многих политсилах, в том числе и в "Батьківщині" (правда, тогда Тимошенко там не было, она сидела в колонии) и его присутствие сопровождалось скандалами. Из фракции "Батьківщина", кстати, он вышел еще до победы Майдана, поскольку успел там со всеми перессориться. Так что объединение Гриценко с Тимошенко очень маловероятно, но даже если и состоится, то будет недолгим, конфликтным или только декларативным.

Остается лишь "Демальянс", влияние которого мизерно, и Наливайченко, с которым Тимошенко давно и официально объединена, что ни на что вообще не влияет, не мешает каждому играть в свою политическую игру, а о самом объединении все уже давно забыли.

Так что широкий альянс всех демократических и проевропейских сил - это лишь красивые слова Тимошенко. Если какое-то объединение с кем-то и будет достигнуто, то его значение будет ничтожно малым, ограниченное одним днем пафосных заявлений.