Почему Тимошенко не с кем объединяться против Порошенко

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Почему Тимошенко не с кем объединяться против Порошенко

08:19 12.09.2017 |

Политика

 Тарас КЛОЧКО / Деловая столица

Прорыв Михеила Саакашвили через польско-украинскую границу в сопровождении слившейся "в едином порыве" и ненависти к Порошенко разношерстной политической публики стал предвестником очередного "большого оппозиционного объединения" в украинской политике.

Во всяком случае, о таком объединении всерьез заговорила главная политическая звезда представления на границе Юлия Тимошенко. Окрыленная успехом по доставке в страну бывшего президента и действующего апатрида Юлия Владимировна анонсировала ни много ни мало, а об объединении "всех демократических проевропейских сил", разумеется, оппозиционных. Дескать, эти силы уже начали соответствующие консультации, и очень скоро о новом объединении будет официально объявлено, в том числе будут названы "поименно" и все объединившиеся, которые "готовы вместе и до победы проходить путь становления Украины".

Фразу о "становлении Украины" оставим на совести Юлии Владимировны, как и то, что она, собственно, в данном случае имела в виду. Ведь недословный смысл сказанного понятен нам и так - популистская оппозиция собирается объединить усилия, чтобы добиться досрочных выборов и победить на них. Для украинской политики объединение разношерстных оппозиционных политических сил ради победы над общим врагом, находящихся при власти. Однако такие объединения редко приводили к успеху, а если и приводили, то лишь к кратковременному, на момент до прихода к власти. После чего большинство таких союзов распадались, порождая между его участниками ненависть нередко еще большую, чем сами объединившиеся испытывали к общему врагу, против кого это объединение было направлено.

Тут можно вспомнить "Каневскую четверку", которая была громко заявлена, но имела нулевой политический результат. Тогда, накануне президентских выборов 1999 г., о выдвижении единого кандидата заявили коммунист Александр Ткаченко, социалист Олександр Мороз, экс-премьер и экс-глава СБУ Евгений Марчук и на тот момент национал-демократ Владимир Олийнык. Дело тогда так и закончилось лишь декларациями, никакого единого кандидата от оппозиционной четверки Украина так и не увидела.

Еще одно громкое объединения времен кучмизма - это акции "Украина без Кучмы" и "Повстань, Україно!", целью которых было добиться досрочных выборов и на время которых объединялись социалисты, коммунисты, национал-демократы и националисты. Эти общие акции ни к каким устойчивым крупным политическим объединениям не привели, как и к досрочным выборам, хотя и подготовили некую почву под Оранжевую революцию.

Нельзя не вспомнить и, наверное, самое громкое политическое объединение в украинской истории - коалиция 2004 г. "Сила народа", в которую вошли политсилы Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко накануне Оранжевой революции. Тогда Ющенко за поддержку на президентских выборах обещал Тимошенко должность премьера и, как все прекрасно осведомлены, свое обещание выполнил, о чем неоднократно жалел, называя союз с Тимошенко своей главной политической ошибкой.

Ну, и наконец, с Тимошенко связано и еще одно объединение, которое хоть и не состоялось, но наделало много шуму - печально известная "Ширка" или коалиция ПРиБЮТ 2009 г. Тогда в разгар противостояния между Ющенко, Тимошенко и Партией регионов двое последних пытались договориться о разделе страны между собой. Эти тайные договоренности сорвались, но стали достоянием гластности, подпортив имидж в первую очередь Тимошенко.

Как видим, в украинской политической истории не слишком много фактов успешных объединений, особенно если речь идет о крупных игроках, не много их и в активе персонально Тимошенко.

На что же Юлия Владимировна рассчитывает сегодня? По большому счету, чтобы понять, с кем потенциально планирует объединяться Тимошенко, достаточно посмотреть на участников акции по завозу в Украину Саакашвили. Это в первую очередь сам Саакашвили и его украинская партия "Рух нових сил". Во-вторых, это партия львовского мэра Андрея Садового "Самопоміч". В-третьих, группа "Еврооптимистов" во главе с Сергеем Лещенко. В-четвертых, "Демальянс" с Василием Гацко, которого по иронии судьбы "Юля боится", в-пятых, Валентин Наливайченко и его движение "Справедливость". В-пятых, "первый непроходной" Анатолий Гриценко и его "Гражданская позиция". Ну, и, в-шестых, это олигарх Игорь Коломойский, у которого есть партия УКРОП.

Теоретически какое-то общее движение из этой тусовки слепить возможно, однако реальные шансы на это крайне мизерные.

Что касается Саакашвили, то персонально он не может баллотироваться никуда и не только ввиду отсутствия украинского паспорта, но и из-за законодательных ограничений для недавно принявших украинское гражданство. Так что роль знамени украинской оппозиции - это максимум, на что он может рассчитывать, тем более что ни в какой иной ипостаси он не нужен ни Тимошенко, ни другим лидерам оппозиционных партий. А "Рух новых сил" без своего лидера - явление не слишком впечатляющее. Давид Сакварелидзе и Юрий Деревянко - не настолько крупные фигуры, чтобы как-то серьезно усилить Тимошенко.

Самый сильный политический игрок из группы поддержки Саакашвили - "Самопоміч" Садового, однако у Андрея Ивановича и своих амбиций достаточно и быть в тени Тимошенко ему категорически не хочется. Собственно, уже через несколько часов после заявления Тимошенко о консультациях и объединении мэр Львова демонстративно дистанцировался и от Юлии Владимировны, и от Саакашвили, заявив, что сторонам конфликта нужно сделать "шаг навстречу ради сохранения людей и страны", чтобы "вернуть уважение и авторитет государства". Представить его объединение с Тимошенко после такого заявления крайне сложно.

Еще один сильный игрок - это Коломойский, правда, сила его не в политических проектах - УКРОП с трудом "дышит" уже давно, а в финансовых возможностях. При этом Коломойский свою поддержку Тимошенко и Саакашвили не афиширует, так что вряд ли заинтересован в публичном объединении. Деньгами он может и поможет, но в качестве публичного политического партнера никак не подойдет.

Что касается "Еврооптимистов", то они всегда играют в свою игру, что наглядно продемонстрировало их попадание в парламент от БПП. Так что Лещенко или Найема в качестве долговременных партнеров не нужно самой Тимошенко.

Еще один кандидат на объединение - экс-министр обороны Анатолий Гриценко. Правда, последний за свою долгую политическую карьеру успел побывать во многих политсилах, в том числе и в "Батьківщині" (правда, тогда Тимошенко там не было, она сидела в колонии) и его присутствие сопровождалось скандалами. Из фракции "Батьківщина", кстати, он вышел еще до победы Майдана, поскольку успел там со всеми перессориться. Так что объединение Гриценко с Тимошенко очень маловероятно, но даже если и состоится, то будет недолгим, конфликтным или только декларативным.

Остается лишь "Демальянс", влияние которого мизерно, и Наливайченко, с которым Тимошенко давно и официально объединена, что ни на что вообще не влияет, не мешает каждому играть в свою политическую игру, а о самом объединении все уже давно забыли.

Так что широкий альянс всех демократических и проевропейских сил - это лишь красивые слова Тимошенко. Если какое-то объединение с кем-то и будет достигнуто, то его значение будет ничтожно малым, ограниченное одним днем пафосных заявлений.
 

ПО РУБРИКАМ

10:56 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 12 сен­тяб­ря

10:51 В ав­гу­сте вкла­ды на­се­ле­ния в бан­ках со­кра­ти­лись на 0,5% до 429,5 млрд гри­вен

10:37 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке, по дан­ным НБУ, со­став­ля­ет 26,0086 грн

10:29 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 11 сен­тяб­ря умень­шил­ся на $34,7 млн до $125,2 млн

09:47 Ак­ти­вы Фон­да га­ран­ти­ро­ва­ния вкла­дов в ав­гу­сте со­кра­ти­лись на 4,1% до 14,2 млрд гри­вен

09:33 Зо­ло­то де­ше­ве­ет 12 сен­тяб­ря на ослаб­ле­нии гео­по­ли­ти­че­ской на­пря­жен­но­сти во­круг КНДР

09:29 Дол­лар США 12 сен­тяб­ря ста­би­лен к ев­ро и иене по­сле укреп­ле­ния на­ка­нуне на воз­рос­шем ин­те­ре­се к рис­ку

08:28 Бир­жи АТР в ос­нов­ном рас­тут 12 сен­тяб­ря из-за со­хра­не­ния спро­са на рис­ко­вые ак­ти­вы

08:08 За­дол­жен­ность бан­ков по ре­фи­нан­си­ро­ва­нию пе­ред НБУ в ав­гу­сте со­кра­ти­лась на 1,1% до 63,8 млрд гри­вен

07:43 Аме­ри­кан­ские фон­до­вые ин­дек­сы 11 сен­тяб­ря вы­рос­ли вви­ду ослаб­ле­ния опа­се­ний во­круг ура­га­на "Ирма" и Се­вер­ной Ко­реи

11.09 На меж­банк да­вит рост спро­са на на­лич­ный дол­лар

11.09 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны за­вер­шил тор­ги 11 сен­тяб­ря сни­же­ни­ем

11.09 Де­неж­ная мас­са в Укра­ине в ав­гу­сте со­кра­ти­лась на 0,9% - НБУ

11.09 НБУ от­ме­ча­ет уси­ле­ние рис­ков от­кло­не­ния ин­фля­ции от цен­траль­ной точ­ки целе­во­го диа­па­зо­на 8%+/-2 п. п. на ко­нец го­да

11.09 Фин­тех-стар­тап Square по­дал офи­ци­аль­ную за­яв­ку на по­лу­че­ние бан­ков­ской ли­цен­зии в США

• дальше…

10:34 В ян­ва­ре-ав­гу­сте Мин­фин при­влек в гос­бюд­жет 22 млрд гри­вен и $547 млн за счет раз­ме­ще­ния ОВГЗ

09:33 Зо­ло­то де­ше­ве­ет 12 сен­тяб­ря на ослаб­ле­нии гео­по­ли­ти­че­ской на­пря­жен­но­сти во­круг КНДР

08:03 Нефть де­ше­ве­ет 12 сен­тяб­ря на оцен­ках ин­ве­сто­ра­ми спро­са по­сле ура­га­на "Ирма"

11.09 Де­неж­ная мас­са в Укра­ине в ав­гу­сте со­кра­ти­лась на 0,9% - НБУ

11.09 Нефть де­ше­ве­ет 11 сен­тяб­ря на опа­се­ни­ях ро­ста за­па­сов в США, Brent тор­гу­ет­ся у $53,25 за бар­рель

11.09 Бен­зин в сен­тяб­ре бу­дет рас­ти в цене - экс­перт

11.09 Ки­тай­ская ком­па­ния об­ви­ни­ла ГПЗКУ в не­вы­пол­не­нии кон­трак­та

11.09 В ян­ва­ре-ав­гу­сте арен­да го­си­му­ще­ства при­нес­ла бюд­же­ту 672,3 млн гри­вен

11.09 В ян­ва­ре-ав­гу­сте при­ва­ти­за­ция при­нес­ла бюд­же­ту 1,5 млрд гри­вен

11.09 В ян­ва­ре-ав­гу­сте ди­ви­ден­ды от го­с­па­ке­тов ак­ций при­нес­ли гос­бюд­же­ту 917,4 млн гри­вен

• дальше…

09:58 Оцен­ка за­стра­хо­ван­но­го ущер­ба от ура­га­на "Ирма" сни­же­на до $20-40 млрд - экс­пер­ты

09:24 Оп­по­зи­ция на вы­бо­рах в Москве: по­бе­да или по­ра­же­ние?

09:06 Бри­тан­ские пар­ла­мен­та­рии под­дер­жа­ли от­каз от за­ко­нов ЕС

08:56 Рос­сия и Ки­тай под­дер­жа­ли санк­ции ООН про­тив КНДР

07:56 А судьи кто? По­че­му Вен­грии и Ру­мы­нии сто­ит по­мол­чать об об­ра­зо­ва­нии нац­мень­шинств в Укра­ине

11.09 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 11 сен­тяб­ря 2017 го­да

11.09 Ту­рец­кая ли­ра под­ня­лась до мак­си­му­ма с де­каб­ря на дан­ных о ро­сте ВВП

11.09 В Москве на вы­бо­рах не­за­ви­си­мые кан­ди­да­ты обо­шли "Еди­ную Россию"

11.09 ЦБ Ки­тая с 11 сен­тяб­ря смяг­чил огра­ни­че­ния на тор­гов­лю юа­нем, под­дер­жи­вав­шие курс

11.09 72-я Ге­нассам­блея ООН. По­че­му Трамп за­ста­вил Кремль нерв­ни­чать

11.09 КНДР за пол­го­да не­за­кон­но экс­пор­ти­ро­ва­ла то­ва­ры на 270 млн дол­ла­ров

11.09 Дмит­рий Му­ра­тов: По­клон­ская вхо­дит в со­став од­ной из ра­ди­каль­ных групп внут­ри РПЦ

11.09 В Рос­сии под­го­тов­лен за­ко­но­про­ект о воз­мож­но­сти при­зна­ния че­ло­ве­ка "нежелательным"

11.09 Жур­на­лист­ка Юлия Ла­ты­ни­на по­ки­ну­ла Рос­сию

11.09 Вен­грия пре­кра­ща­ет под­держ­ку важ­ных для Укра­и­ны ре­ше­ний в меж­ду­на­род­ных ор­га­ни­за­ци­ях – СМИ

• дальше…

06.09 Cпрос на офи­сы в Ки­е­ве по­сте­пен­но вос­ста­но­вил­ся

05.09 В Ки­е­ве хо­тят по­стро­ить гор­но­лыж­ный ком­плекс на ме­сте свал­ки

04.09 Укра­и­на воз­гла­ви­ла спи­сок при­о­ри­тет­ных для по­се­ще­ния ин­ве­сто­ра­ми стран в ре­ги­оне EMEA - СМИ

04.09 Ки­ев объ­явил кон­курс на кад­ро­вый ре­зерв на­чаль­ни­ков ЖЭКов

04.09 Ах­ме­тов во­шел в рей­тинг мил­ли­ар­де­ров Bloomberg

31.08 В Ки­е­ве су­ще­ствен­но вы­рос­ли объ­е­мы по­стро­ен­но­го жи­лья

31.08 Стра­хов­ка от Ар­ма­гед­до­на. На чем еще хо­чет за­ра­бо­тать ко­ман­да Клич­ко

31.08 Экс­пер­ты на­зва­ли ос­нов­ную схе­му, по ко­то­рой в Ки­е­ве стро­ят объ­ек­ты с на­ру­ше­ни­ем стро­и­тель­ных норм

28.08 Стро­и­тель­ство мет­ро на Ви­но­гра­дарь бу­дет сто­ить свы­ше 11 млрд гри­вен

28.08 Moody's по­вы­си­ло кре­дит­ный рей­тинг Укра­и­ны с по­зи­тив­ным про­гно­зом

23.08 КП Ки­ев­пастранс объ­яви­ло тен­дер на за­куп­ку ав­то­ма­ти­зи­ро­ван­ных си­стем опла­ты про­ез­да

15.08 Цир­ки и ки­но­сту­дии бу­дут при­ва­ти­зи­ро­вать ми­ни­мум через год - МЭРТ

10.08 Как опла­тить пар­ков­ку в Ки­е­ве по но­вым пра­ви­лам

10.08 Ки­ев ре­шил сде­лать бес­плат­ной пар­ков­ку в вы­ход­ные дни

09.08 Гос­спец­свя­зи раз­ра­бо­та­ло за­ко­но­про­ект об обя­за­тель­ной ре­ги­стра­ции або­нен­тов мо­биль­ной свя­зи

• дальше…

08:44 ВСУ на­учи­лись слу­шать вра­же­ские пе­ре­го­во­ры и пе­ре­хва­ты­вать бес­пи­лот­ни­ки

08:19 По­че­му Ти­мо­шен­ко не с кем объ­еди­нять­ся про­тив По­ро­шен­ко

07:56 А судьи кто? По­че­му Вен­грии и Ру­мы­нии сто­ит по­мол­чать об об­ра­зо­ва­нии нац­мень­шинств в Укра­ине

11.09 Ми­нистр финан­сов Алек­сандр Да­ни­люк: Укра­и­на долж­на раз­ви­вать­ся без МВФ

11.09 По­ро­шен­ко: при­част­ные к про­ры­ву гра­ни­цы долж­ны по­не­сти от­вет­ствен­ность

11.09 Пять нар­де­пов и экс-гла­ва СБУ не­за­кон­но пе­ре­сек­ли гос­гра­ни­цу Укра­и­ны вме­сте с Са­а­ка­шви­ли - А.Ге­ра­щен­ко

11.09 Вы­ход­ные в АТО. Где воз­об­но­ви­лись бо­е­вые дей­ствия и по­нес­ли по­те­ри ВСУ

11.09 Вен­грия пре­кра­ща­ет под­держ­ку важ­ных для Укра­и­ны ре­ше­ний в меж­ду­на­род­ных ор­га­ни­за­ци­ях – СМИ

11.09 "Прорыв" Са­а­ка­шви­ли: По­че­му в этом шоу про­иг­ра­ли все ак­те­ры

08.09 Про­цесс под­го­тов­ки к раз­ме­ще­нию ми­ро­твор­цев ООН за­ни­ма­ет не ме­нее по­лу­го­да - Ели­се­ев

08.09 Чем "школь­ное " перемирие" на Дон­бас­се от­ли­ча­ет­ся от про­шло­год­не­го

08.09 Дро­ны-ка­ми­кад­зе: Ка­к­ре ору­жие Укра­и­на ку­пи­ла в Поль­ше

08.09 Та­рас Чор­новіл: Про­сто тре­ба уваж­но вслу­хати­ся в ви­сту­пи юли­них адептів збе­ре­жен­ня нинішньої зло­чин­ної су­до­вої си­сте­ми

07.09 Бо­е­ви­ки в ав­гу­сте на 30% ча­ще на­ру­ша­ли ре­жим ти­ши­ны, чем в июле - СЦКК

07.09 Укра­и­нец Па­вел Гриб на­хо­дит­ся в Крас­но­да­ре, под­твер­жда­ет МИД, ссы­ла­ясь на ФСБ

• дальше…

10:22 Ком­па­ния Mercedes-AMG офи­ци­аль­но пред­ста­ви­ла ги­пер­кар Project One

11.09 Ма­ши­ны на­учат­ся опре­де­лять лю­би­те­лей «см­сить» за ру­лем

11.09 Xiaomi пред­ста­ви­ла кон­ку­рен­та MacBook Pro на но­вых про­цес­со­рах Intel

11.09 Xiaomi пред­ста­ви­ла без­ра­моч­ный Mi Mix 2

11.09 Ки­тай пла­ни­ру­ет на­ло­жить за­прет на вы­пуск и про­да­жу бен­зи­но­вых и ди­зель­ных ав­то­мо­би­лей на сво­ей тер­ри­то­рии

08.09 Пред­став­лен смарт­фон с 24-Мп фрон­таль­ной ка­ме­рой Vivo V7+

08.09 Быв­шие со­труд­ни­ки Tesla и BMW вы­пу­стят крос­со­вер с 1,2-мет­ро­вой при­бор­кой

08.09 PodCase — че­хол с ак­ку­му­ля­то­ром для смарт­фо­нов iPhone, ко­то­рый спо­со­бен за­ря­дить и на­уш­ни­ки AirPods

08.09 SpaceX впер­вые вы­ве­ла в кос­мос сек­рет­ный са­мо­лет ВВС США

07.09 Зло­умыш­лен­ни­ки все ча­ще ис­поль­зу­ют чу­жие ком­пью­те­ры для май­нин­га

07.09 Ин­дия то­же за­ин­те­ре­со­ва­лась по­ез­да­ми Hyperloop и уже за­клю­чи­ла со­от­вет­ству­ю­щую сдел­ку с Hyperloop Transportation Technologies

07.09 Ком­па­ния Jaguar Land Rover пред­ста­ви­ла ав­то­ном­ный кон­цепт-кар Future-Type и элек­три­че­скую вер­сию ле­ген­дар­но­го E-Type

07.09 11 спо­со­бов по­нра­вить­ся на­чаль­ни­ку

07.09 Logitech пред­ста­ви­ла ком­пью­тер­ная мышь со встро­ен­ным трек­бо­лом

07.09 Рас­кры­та внеш­ность са­мо­го боль­шо­го все­до­рож­ни­ка BMW

• дальше…

11.09 За­прет­ные сло­ва на со­бе­се­до­ва­нии: 13 фраз

07.09 Как де­лать день­ги на ка­при­зах су­пер­бо­га­чей

07.09 11 спо­со­бов по­нра­вить­ся на­чаль­ни­ку

06.09 9 ка­честв, ко­то­рые по­мо­гут по­лу­чить по­вы­ше­ние

04.09 Про­фес­сио­на­лам труд­но стать хо­ро­ши­ми ру­ко­во­ди­те­ля­ми

01.09 В США мо­ло­дые со­ис­ка­те­ли ра­бо­ты все ча­ще ста­но­вят­ся жерт­ва­ми ки­бер­мо­шен­ни­ков

29.08 15 спо­со­бов по­вы­сить про­дук­тив­ность ра­бо­ты в офи­се

28.08 Ис­кус­ство дер­жать па­у­зу - чем оно по­мо­жет вам в жиз­ни

23.08 Как ди­лер Harley-Davidson в Нью-Йор­ке ис­поль­зо­вал для по­вы­ше­ния про­даж ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект

21.08 Ры­нок ин­тернет-ре­кла­мы в Укра­ине за 6 ме­ся­цев вы­рос на 42%

21.08 Barclays сле­дит за пре­бы­ва­ни­ем со­труд­ни­ков на ме­стах с по­мо­щью дат­чи­ков

19.08 Ин­ве­сто­ры-ак­ти­ви­сты опол­чи­лись на ген­ди­рек­то­ров мно­гих аме­ри­кан­ских ком­па­ний

18.08 Че­му долж­ны учить биз­нес-шко­лы в эпо­ху циф­ро­вой ре­во­лю­ции

17.08 Как ин­фо­шум глу­шит на­шу про­дук­тив­ность

16.08 Ком­па­нии США воз­вра­ща­ют уда­лен­ных со­труд­ни­ков об­рат­но в офи­сы

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно