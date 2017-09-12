Бензин в сентябре будет расти в цене - эксперт

Увеличение стоимости дизельного топлива и бензина является коррекцией цен, и обусловлено ростом курса доллара. Об этом ZN.UA сообщил руководитель "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

"Мы видим последствия изменения валютного курса, а именно того, что доллар за последние две недели подорожал на 1 грн. Поскольку ДТ и бензин - это на 90% "валютные" товары. При этом само топливо покупается за валюту. Плюс, в этом секторе экономики налоги оплачиваются также в валюте", - говорит эксперт.

Он добавил, что стоимость бензина в ближайшие недели будет расти.

"С сентября уходит на ежегодный плановый ремонт "Мозырский Нефтеперерабатывающий Завод" (Беларусия), на долю которого приходится 50% украинского рынка бензина. Соответственно, в Украине около месяца будет наблюдаться нехватка этого вида топлива. Очередей на заправках, скорее всего, не будет, но определенная напряженка будет иметь место", - заверил эксперт.

Аналитики затрудняются предположить, на сколько в ближайшее время может подорожать бензин. По их словам, многое зависит от накопленных игроками запасов бензина, а также валютного курса.