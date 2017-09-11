Финансовые новости
- |
- 11.09.17
- |
- 14:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Выходные в АТО. Где возобновились боевые действия и понесли потери ВСУ
09:42 11.09.2017 |
Сразу стоит отметить, что ситуация в зоне АТО на выходных продолжила накаляться, количество обстрелов расти, как и число потерь ВСУ. Итак, традиционно, с севера на юг, ситуация в зоне АТО выглядела следующим образом:
Луганская область
Здесь в пятницу, 8 сентября, факты применения боевиками гранатометов дважды были зафиксированы возле Крымского и один раз вблизи Станицы Луганской. Вооруженные провокации были непродолжительными и с применением легкого вооружения.
В субботу в Луганском направлении произошел только один обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований - поздно вечером боевики открыли огонь из гранатометов по Крымскому.
В воскресенье противник выпустил лишь 3 мины калибра 82-мм по опорных пунктах сил АТО вблизи Новотошкивского.
Светлодарска дуга / Горловка
В пятницу около 18:00 в результате обстрела из вооружения БМП и зенитной установки украинских укреплений на подступах к Семигирью (Бахмутский район) получил ранения украинский военный. Также к северу от оккупированной Горловки - в Зайцевом и Майорске, за прошедшие сутки силы врага продолжили открывать огонь из легкого вооружения в сторону украинских защитников, проведя 4 обстрела продолжительностью от 30 минут до полутора часов каждый.
В субботу российские наемники несколько раз били по окрестностям Зайцевого, из крупнокалиберных пулеметов.
В воскресенье с 7:20 российско-террористические войска открыли огонь в направлении дорожного коридора Горловка - Бахмут. Террористы, используя гранатометы, вели огонь по позициям украинских защитников и контрольном посту "Майорск", который расположен на первой линии. В 7:50 обстрел закончился и работу КПВВ было восстановлено. Кроме этого боевики из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов 4 раза били по украинским укреплениях в окрестностях Зайцевого.
Авдеевка
В пятницу в конце суток под гранатометний огонь несколько раз попали укрепления ВСУ в Авдеевской промзоне и на шахте "Бутовка". Каждый из обстрелов длился от 20 минут до полутора часов. В то же время враг воздерживался от применения тяжелого вооружения на этих рубежах, применяя, зато, практически весь доступный спектр легкого вооружения.
В субботу боевики 6 раз открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим опорным пунктах вблизи Авдеевки, а ближе к ночи применили 82-мм миномет на подступах к шахте "Бутовка".
В воскресенье боевики 5 раз из стрелкового оружия открывали огонь по опорным пунктам ВСУ в районе Авдеевской промзоны.
Донецк
В пятницу вечером боевики дважды открывали огонь по позициям ВСУ неподалеку Песок - за почти двухчасовой обстрел враг выпустил более 20 мин различных калибров. Также российские наемники били здесь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. Кроме этого боевики применяли минометы калибра 82-мм возле Марьинки, где также наблюдалась активность вражеского снайпера. В Красногоровке было несколько спокойнее - здесь оккупанты нарушили режим тишины один раз после обеда, применив гранатомет для обстрела.
В субботу почти в 22:00 в результате обстрела позиций сил АТО из миномета калибра 82-мм неподалеку Красногоровки один наш военный погиб, а еще один получил ранения.
А в воскресенье на окраинах Донецка, на удивление, было тихо.
В субботу из крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали укрепления ВСУ возле Березового и гранатометы применяли вблизи Богдановки.
Приазовье
В пятницу из гранатометов боевики открывали огонь вблизи Старогнатовки. Стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы противника работали по опорным пунктам ВСУ в окрестностях Лебединского и Талаковки.
В субботу из крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали наши укрепления у Лебединского, Водяного, Гнутового и Павлополя. Гранатометы применяли вблизи Талаковки.
В воскресенье эпицентром огневой активности боевиков здесь было село Водяное, где российские наемники 4 раза применяли гранатометы различных видов и 1 раз - крупнокалиберный пулемет. Также под вражеским огнем оказались позиции ВСУ возле Талаковки, Лебединского и Старогнатовки.
Что касается потерь, то за выходные в результате боевых действий в районе проведения антитеррористической операции один военный ВСУ погиб и 7 получили ранения - подавляющее большинство в Приазовском направлении.
А в заключение традиционно напомним, что сейчас в зоне АТО действует так называемое "школьное " перемирие". Насколько пророссийские террористы его придерживаются - можете делать выводы сами.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко: причастные к прорыву границы должны понести ответственность
ТОП-НОВОСТИ
|В Москве на выборах независимые кандидаты обошли "Единую Россию"
|Выходные в АТО. Где возобновились боевые действия и понесли потери ВСУ
|72-я Генассамблея ООН. Почему Трамп заставил Кремль нервничать
|В России подготовлен законопроект о возможности признания человека "нежелательным"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|"Прорыв" Саакашвили: Почему в этом шоу проиграли все актеры
|К управлению украинской ГТС проявляют интерес 4 крупные мировые компании, - Коболев
|Рост цен производителей в Украине в августе замедлился до 0,4%, в годовом измерении ускорился до 23,6% - Госстат
|Дефляция в Украине в августе составила 0,1% - Госстат
|Инвестиционные эксперты оценивают объем нового выпуска евробондов Украины в пределах $2-2,5 млрд
|Что и как приватизируют в Украине
|Южанина: Переход на украинские номера уже ввезенным в Украину авто с иностранной регистрацией обойдется в 1-1,4 тыс. евро
Это интересно
|SpaceX впервые вывела в космос секретный самолет ВВС США
|Как делать деньги на капризах супербогачей
|Злоумышленники все чаще используют чужие компьютеры для майнинга
|Индия тоже заинтересовалась поездами Hyperloop и уже заключила соответствующую сделку с Hyperloop Transportation Technologies
|Компания Jaguar Land Rover представила автономный концепт-кар Future-Type и электрическую версию легендарного E-Type
|11 способов понравиться начальнику
|Logitech представила компьютерная мышь со встроенным трекболом