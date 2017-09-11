Выходные в АТО. Где возобновились боевые действия и понесли потери ВСУ

Руслан Рудомський / Depo.ua

Сразу стоит отметить, что ситуация в зоне АТО на выходных продолжила накаляться, количество обстрелов расти, как и число потерь ВСУ. Итак, традиционно, с севера на юг, ситуация в зоне АТО выглядела следующим образом:

Луганская область

Здесь в пятницу, 8 сентября, факты применения боевиками гранатометов дважды были зафиксированы возле Крымского и один раз вблизи Станицы Луганской. Вооруженные провокации были непродолжительными и с применением легкого вооружения.

В субботу в Луганском направлении произошел только один обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований - поздно вечером боевики открыли огонь из гранатометов по Крымскому.

В воскресенье противник выпустил лишь 3 мины калибра 82-мм по опорных пунктах сил АТО вблизи Новотошкивского.

Светлодарска дуга / Горловка

В пятницу около 18:00 в результате обстрела из вооружения БМП и зенитной установки украинских укреплений на подступах к Семигирью (Бахмутский район) получил ранения украинский военный. Также к северу от оккупированной Горловки - в Зайцевом и Майорске, за прошедшие сутки силы врага продолжили открывать огонь из легкого вооружения в сторону украинских защитников, проведя 4 обстрела продолжительностью от 30 минут до полутора часов каждый.

В субботу российские наемники несколько раз били по окрестностям Зайцевого, из крупнокалиберных пулеметов.

В воскресенье с 7:20 российско-террористические войска открыли огонь в направлении дорожного коридора Горловка - Бахмут. Террористы, используя гранатометы, вели огонь по позициям украинских защитников и контрольном посту "Майорск", который расположен на первой линии. В 7:50 обстрел закончился и работу КПВВ было восстановлено. Кроме этого боевики из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов 4 раза били по украинским укреплениях в окрестностях Зайцевого.

Авдеевка

В пятницу в конце суток под гранатометний огонь несколько раз попали укрепления ВСУ в Авдеевской промзоне и на шахте "Бутовка". Каждый из обстрелов длился от 20 минут до полутора часов. В то же время враг воздерживался от применения тяжелого вооружения на этих рубежах, применяя, зато, практически весь доступный спектр легкого вооружения.

В субботу боевики 6 раз открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим опорным пунктах вблизи Авдеевки, а ближе к ночи применили 82-мм миномет на подступах к шахте "Бутовка".

В воскресенье боевики 5 раз из стрелкового оружия открывали огонь по опорным пунктам ВСУ в районе Авдеевской промзоны.

Донецк

В пятницу вечером боевики дважды открывали огонь по позициям ВСУ неподалеку Песок - за почти двухчасовой обстрел враг выпустил более 20 мин различных калибров. Также российские наемники били здесь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. Кроме этого боевики применяли минометы калибра 82-мм возле Марьинки, где также наблюдалась активность вражеского снайпера. В Красногоровке было несколько спокойнее - здесь оккупанты нарушили режим тишины один раз после обеда, применив гранатомет для обстрела.

В субботу почти в 22:00 в результате обстрела позиций сил АТО из миномета калибра 82-мм неподалеку Красногоровки один наш военный погиб, а еще один получил ранения.

А в воскресенье на окраинах Донецка, на удивление, было тихо.

В субботу из крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали укрепления ВСУ возле Березового и гранатометы применяли вблизи Богдановки.

Приазовье

В пятницу из гранатометов боевики открывали огонь вблизи Старогнатовки. Стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы противника работали по опорным пунктам ВСУ в окрестностях Лебединского и Талаковки.

В субботу из крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали наши укрепления у Лебединского, Водяного, Гнутового и Павлополя. Гранатометы применяли вблизи Талаковки.

В воскресенье эпицентром огневой активности боевиков здесь было село Водяное, где российские наемники 4 раза применяли гранатометы различных видов и 1 раз - крупнокалиберный пулемет. Также под вражеским огнем оказались позиции ВСУ возле Талаковки, Лебединского и Старогнатовки.

Что касается потерь, то за выходные в результате боевых действий в районе проведения антитеррористической операции один военный ВСУ погиб и 7 получили ранения - подавляющее большинство в Приазовском направлении.

А в заключение традиционно напомним, что сейчас в зоне АТО действует так называемое "школьное " перемирие". Насколько пророссийские террористы его придерживаются - можете делать выводы сами.