



Сергей Пархоменко / Эхо москвы



Нас с вами ждет очень большая и очень тяжелая законодательная история. Она как-то первый раз высунулась на этой неделе. Я думаю, что кто-то из вас об этом слышал. В Совете Федерации обнаружился законопроект о нежелательных гражданах.

Это то, на самом деле, чего мы давно ждем, потому что есть нежелательные организации (это иностранные организации), есть иностранные агенты (это тоже организации разного рода неправительственные, некоммерческие и так далее). Но до сих пор нам с вами было одно небольшое послабление: нельзя быть иностранным агентом, будучи просто живым человеком. Вот, все-таки, до такого идиотизма и до такой подлости российское государство не дошло.

Теперь доходит. В Совете Федерации существует комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Во главе ее находится человек по имени Андрей Климов из Перми. Но вообще известно, что в Совете Федерации и придумывают все эти подлые законы про всяких иностранных агентов и так далее. Там есть большой специалист по этому - такой сенатор Клишас (я много раз о нем говорил), глава Комитета по конституционному законодательству.

Я уверен, что и здесь какой-то хвост от этого Клишаса или уши от этого Клишаса, несомненно, в этой истории обнаружатся или обнаружатся хвост или уши от комитета, который он возглавляет.

Речь идет о законопроекте, который объявляет нежелательным человека, который делает одну из трех вещей. Во-первых, этот человек (это в их терминологии) разжигает, внимание, политическую рознь. То есть раньше рознь была только какая? Национальная, религиозная, расовая или еще какая-то. Теперь еще политическая.

То есть человек, который говорит, что «Единая Россия» - это партия жуликов и воров, или человек, который говорит, что, там я не знаю, ЛДПР - это партия, которая торгует своими мандатами направо и налево, это человек, который разжигает политическую рознь. Человек, который говорит о том, что страной управляют коррупционеры, что страной управляют взяточники, что страной управляют люди, которые скрывают свои преступные доходы и которые отказываются декларировать свое имущество так, как это требует закон, это человек, который разжигает политическую рознь. Это нежелательный человек, это человек, который будет наказан в административном или уголовном порядке за факт политической деятельности, за факт разговора о том, что есть участники политического процесса в стране, которые, что называется, недостаточно изящны.

Второе страшное преступление - это потенциальное вмешательство в избирательный процесс. Потенциальное вмешательство. То есть намерение принять участие в политическом процессе.

Вот у меня тут радиослушатель Павел Лабков спрашивает, а как я отношусь к тому, что, кажется, Ксения Собчак намерена принять участие в выборах президента Российской Федерации? Отвечаю. Ну, вот, судя по работе некоторых сенаторов, членов Совета Федерации Российской Федерации, это уголовно наказуемое деяние со стороны госпожи Собчак.

И третье, это работа извне с российскими образовательными учреждениями. Вы понимаете, да? То есть попытка каким-то образом участвовать в российском образовательном процессе, например, вытащить российских студентов на международные конференции, например, снабдить их международной научной литературой, например, привезти к ним иностранных преподавателей. Это уголовно или административно наказуемое деяние.

Этот законопроект в работе. Этот законопроект придет в Государственную Думу из Совета Федерации к концу текущего года. И я думаю, что в первом семестре первой четверти следующего, 2018 года до выборов в ходе президентской избирательной кампании этот законопроект будет принят. Вот такая у меня есть для вас новость.