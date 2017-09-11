Юрий ВАСИЛЬЧЕНКО / Деловая столица



Несколько дней подряд украинцы стали жертвами больной фантазии политтехнологов власти, Саакашвили, Тимошенко, мелких деятелей, которые мечтают погреть руки на костре провокаций.

Во-первых, попытка пробраться через границу на поезде Пшемысль-Киев не имеет ничего общего с анонсированным возвратом экс-главы Одесчины. Это гнилая провокация, в результате которой граждане, которые путешествовали этим поездом, потеряли время и здоровье.

Можно много спорить, правильно ли действовал начальник поезда, правомерными ли были данные ему указания из Киева, а их не могло не быть, как бы кто сейчас не возражал, и вывод напрашивается один - Саакашвили мог изменить вектор "прорыва" с чьей-то подачи, а противоположная сторона уже действовала по ситуации, принимая ошибочные решения.





Однозначно не стоило допускать конфликта на польской территории, пусть бы себе Саакашвили со свитой ехал на поезде, с которого его сняли бы уже на нашей территории. Очень вероятно, что Польша вообще теперь откажется от пассажирского железнодорожного сообщения с Украиной. И ее понять можно - дикарей нужно наказывать жестко.

С чьей подачи Саакашвили бегает между Перемышлем, Корчевой и Медыкой - польскими пограничными пунктами - догадаться несложно: изменения в его программе появились после того, как ему на помощь в Польшу приехали Тимошенко и группа нардепов, преимущественно из "Самопомочи". Из того, как последние вели себя на пограничном пункте и на польской территории, можно сделать вывод: отмена неприкосновенности становится наиболее актуальным вопросом. Ведь злоупотребления депутатами своим иммунитетом превращает их в ватагу гопников. Которая бесчинствует уже не только дома, но и у соседей.

Знаем, что Саакашвили слышит только тех, кого хочет слышать. И напомним ему одну давнюю историю, к которой он был приобщен. Правда, лишь в роли политического агитатора. В начале июля 2004 года партии "Наша Украина" и "Батькивщина" создали объединение "Сила народа" с целью объединения усилий для победы на президентских выборах общего кандидата Виктора Ющенко. На тот момент это подавалось как победа демократических сил, и, видимо, Виктор Андреевич впоследствии неоднократно сожалел, что пошел на этот шаг. В тот же месяц избирательный штаб Ющенко возглавил бывший эсдек Медведчука Александр Зинченко. Ныне покойный. С июля же происходит активная инкорпорация людей Тимошенко в штабные структуры "Нашей Украины", что многим там не нравилось из-за откровенной радикализации предвыборного процесса.

И вдруг в начале сентября Украина и мир, который следил за перипетиями выборов в нашей стране, получили шок - Виктора Ющенко отравили. Дело о его отравлении до сих пор не расследовано, хотя в нем фигурировали десятки человек, а через допросы прошли сотни.

Бог его знает, верит ли Саакашвили в совпадения, но в австрийскую клинику "Рудольфиннерхаус" кандидата в президенты доставили ровно 13 лет назад. 11 сентября у него диагностировали отравление диоксинами. А 25 сентября штабы "Нашей Украины" и Блок Юлии Тимошенко объединились в штаб "Силы народа".

Никто ни на что не намекает, но древние говорили, что история имеет привычку повторятся. Мы не об отравлении, а о союзничестве с Тимошенко. Ющенко оно вылезло боком ровно через год, когда Украину сотряс коррупционный скандал, к которому изрядно приложилась Юлия Владимировна. Так что если Саакашвили собирается с ней заключать политическое соглашение, должен хорошо взвесить последствия. Ющенко Юля "съела" быстро.

Во-вторых, свою минуту славы на событиях вокруг Саакашвили получили все - и политики с именем, и откровенные фрики. Даже подзабытая Вита Заверуха, которую принесло ветром к границе. От этих событий остался крайне неприятный осадок: чьи это "титушки", почему среди них видели людей, которых идентифицировали как "азовцев", и не для того ли подозрительный элемент привезли к границе, чтобы испортить реноме власти. Что это за бойцы "Донбасса", которых привел Семен Семенченко, где Илья Кива, который грозился неделю назад перестрелять всех, кто будет помогать Саакашвили пересекать границу и т. д. Вопросов остается очень много.





Квинтэссенцией этого театра абсурда стала "секс-экстремистка" из Femen, которая, на этот раз на удивление креативно, выразила отношение украинцев к шапито с возвращением грузина.

Завтра в ситуационных комнатах партийных штабов будут считать свои имиджевые достижения и надувать щеки по поводу удачных пиар-находок. Ведь организацией шоу занималась чуть ли не половина всех пиарщиков столицы. Хотя все, что происходило в эти два дня, - паноптикум, к причудливым экспонатам которого у украинцев полное отвращение. И Тимошенко, которую кое-кто поспешил назвать главной получательницей выгоды от скандала, не исключение.





В-третьих, не выдерживают критики и действия власти, которая поддалась на всеобщий психоз из-за возвращения Саакашвили. Когда сомневаешься, как правильно поступить, действуй по закону. Даже, когда в итоге получишь падение рейтинга. Лучше так, чем выглядеть смешным. О разрешении на въезд Саакашвили нужно было заявить сразу. Тогда бы не было этого цирка. А дальше снова действовать по закону, и либо экстрадировать этого человека в Грузию, либо сажать здесь за попытку незаконного пересечения границы.