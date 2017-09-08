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Чем "школьное " перемирие" на Донбассе отличается от прошлогоднего
10:12 08.09.2017 |
Как известно, с 25 августа начался очередной режим прекращения огня, который назвали "школьным миром". И если предыдущий аналогичный "режим тишины" ("хлебное перемирие") так и остался перемирием в основном на бумаге (68 погибших воинов ВСУ), то этот имеет все признаки чего-то отдаленно похожего на перемирие. Судите сами: интенсивность обстрелов существенно снизилась, по сравнению с прошлыми месяцами, как и количество раненых и погибших украинских воинов.
На фоне этого всего информация о том, что Россия постепенно выводит свою бронетехнику из Донбасса, а главари "Л-ДНР" подыскивают себе место жительства за пределами Украины, действительно может показаться таким, которое имеет под собой почву. Но не торопитесь с выводами. Сейчас об этом мало кто вспомнит, но в прошлом году было точно так же.
В начале сентября 2016 года, сначала Украина в одностороннем порядке полностью прекратила огонь (даже в ответ на обстрелы террористов), а через некоторое время и сами террористы "Л-ДНР" существенно снизили интенсивность своих обстрелов.
Что характерно: тогда тоже много кто делал смелые предположения, что это - начало конца сепаратистских "республик". Однако, получилось все совсем по-другому. Довольно быстро тот "режим тишины" (тогда еще не было принято давать этим процессам собственные названия) завершился, и уже 4 октября 2016 года российско-оккупационные войска открывали огонь по украинским позициям из всего тяжелого оружия, которое у них было, включая реактивную артиллерию.
Затем постепенно мощность обстрелов наростала, география расширялась, интенсивность увеличивалась, и в январе уже 2017 года, боевики от обстрелов позиций ВСУ перешли к открытым обстрелам жилых районов Авдеевки, что едва не привело к серьезной гуманитарной катастрофе.
Как выглядела статистика двух первых недель прошлогоднего сентябрьского перемирия, вы можете вспомнить благодаря соответствующему материалу:
"Перемирие" на Донбассе: Где террористы бьют больше всего и сколько гибнет воинов ВСУ
Если коротко, то всего за тот же период боевиками было совершено 378 обстрелов, в результате которых Украина потеряла 3-х защитников, а еще 30 получили ранения или контузии разной степени тяжести.
Теперь давайте выясним - о чем говорят цифры о нынешнем "школьном перемирии" (согласно данных пресс-центра АТО):
|
Дата
|
Всего обстрелов
|
Количество жертв
|
Мариупольское направление
|
Донецкое направление
|
Луганское направление
|
25.08.2016
|
18
|
Погибли – 0
Ранены – 3
|
9 обстрелов
Чермалык
Широкино
Водяное
Гнутово
|
8 обстрелов
Зайцево
Авдеевка
"Шахта Бутовка"
|
1 обстрел
Малиновое
|
26.08.2016
|
35
|
Погибли – 0
Ранены – 0
|
21 обстрел
Старогнатовка
Павлополь
Широкино
Водяное
|
13 обстрелов
Зайцево
Авдеевка
|
1 обстрел
Станица Луганская
|
27.08.2016
|
21
|
Погибли – 0
Ранены – 0
|
11 обстрелов
Водяное
Богдановка
Гнутово
Лебединское
|
10 обстрелов
Авдеевка
Майорск
Зайцево
Светлодарска дуга
|
0 обстрелов
|
28.08.2016
|
19
|
Погибли – 0
Ранены – 0
|
7 обстрелы
Водяное
Широкино
Красногоровка
Талаковка
|
11 обстрелов
Авдеевка
"Шахта Бутовка"
|
1 обстрел
Станица Луганская
|
29.08.2016
|
21
|
Погибли – 0
Ранены – 0
|
7 обстрелов
Водяное
Широкино
Красногоровка
|
12 обстрелов
Авдеевка
"Шахта Бутовка"
Зайцево
|
2 обстрелы
Крымское
|
30.08.2016
|
14
|
Погибли – 0
Ранены – 0
|
4 обстрелы
Лебединское
Водяное
Широкино
|
10 обстрелов
Каменка
Авдеевка
"Шахта Бутовка"
Зайцево
|
0 обстрелов
|
31.08.2016
|
24
|
Погибли – 0
Ранены – 0
|
3 обстрелы
Марьинка
Широкино
|
18 обстрелов
Авдеевка
"Шахта Бутовка"
Зайцево
|
3 обстрелы
Крымское
Екатериновка
|
01.09.2016
|
20
|
Погибли – 0
Ранены – 0
|
2 обстрелов
Водяное
|
14 обстрелов
Авдеевка
Майорск
Зайцево
|
4 обстрелы
Крымское
Лобачево
Станица Луганская
|
02.09.2016
|
26
|
Погибли – 0
Ранены – 1
|
10 обстрелов
Гнутово
Талаковка
Водяное
Широкино
|
15 обстрелов
Каменка
Авдеевка
"Шахта Бутовка"
Майорск
Зайцево
|
1 обстрел
Новозвановка
|
03.09.2016
|
44
|
Погибшли – 0
Ранены – 1
|
19 обстрелов
Марьинка
Старогнатовка
Павлополь
Гнутово
Талаковка
Лебединское
Водяное
Широкино
|
23 обстрелы
Зайцево
Майорск
Авдеевка
|
2 обстрелы
Станица Луганская
Екатериновка
|
04.09.2016
|
36
|
Погибли – 0
Ранены – 0
|
17 обстрелов
Павлополь
Широкино
Лебединское
Гнутово
Водяное
Марьинка
|
16 обстрелов
Зайцево
Авдеевка
Невельское
|
3 обстрелы
Станица Луганская
Крымское
|
05.09.2016
|
32
|
Погибли – 0
Ранены – 0
|
16 обстрелов
Павлополь
Широкино
Лебединское
Гнутово
Водяное
Марьинка
Старогнатовка
|
15 обстрелов
Зайцево
Авдеевка
"Шахта Бутовка"
Новолуганское
|
1 обстрел
Крымское
|
06.09.2016
|
34
|
Погибли – 0
Ранены – 0
|
19 обстрелов
Павлополь
Широкино
Лебединское
Гнутово
Водяное
|
13 обстрелов
Зайцево
Авдеевка
"Шахта Бутовка"
Пески
|
2 обстрелы
Малиновое
Крымское
|
07.09.2016
|
25
|
Погибли – 1
Ранены – 0
|
6 обстрелов
Павлополь
Широкино
Лебединское
Старогнатовка
|
19 обстрелов
Авдеевка
"Шахта Бутовка"
|
0 обстрелов
|
Всего
|
369
|
Погибли – 1
Ранены – 5
|
151 обстрел
|
197 обстрелов
|
21 обстрел
Итак, как видим, всего первые две недели "школьного перемирия" боевиками было совершено 369 обстрелов, в результате которых 1 украинский воин погиб, и всего 5 получили ранения или травмы различной степени тяжести.
В сравнительном виде это выглядит так:
|
Режим тишины
|
Количество обстрелов
|
Количество погибших
|
Количество раненых
|
Сентябрь 2016
|
378
|
3
|
30
|
Сентябрь 2017 ("школьное " перемирие")
|
369
|
1
|
5
|
Разница
|
9
|
2
|
25
Таким образом, по сравнению с прошлым годом, количество обстрелов уменьшилось всего на 9 единиц, что можно "наверстать" буквально за один день, но количество погибших и раненых уменьшилось очень существенно.
В чем секрет? Трудно сказать, не зная всех нюансов с передовой. Можно предположить, что наши бойцы привыкли к поведению террористов и научились избегать излишней опасности (это и является тем, что привыкли называть словом "опыт").
Как бы там ни было, а статистика четко дает понять, что намерения террористов "Л-ДНР", в сравнении с прошлым годом, не сильно изменились - об этом говорит количество обстрелов. Что же касается количества пострадавших от обстрелов - то на этот показатель боевики прямого воздействия, к счастью, не имеют.
Также из таблицы видно, что количество обстрелов в последние дни начало увеличиваться. Это, а также подозрительное передвижение военной техники во временно оккупированной территории, как бы намекают на то, что скоро и это перемирие закончится и восстановится настоящая война. По крайней мере, так происходило во время всех предыдущих.
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