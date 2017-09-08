Руслан Рудомський / Depo.ua

Как известно, с 25 августа начался очередной режим прекращения огня, который назвали "школьным миром". И если предыдущий аналогичный "режим тишины" ("хлебное перемирие") так и остался перемирием в основном на бумаге (68 погибших воинов ВСУ), то этот имеет все признаки чего-то отдаленно похожего на перемирие. Судите сами: интенсивность обстрелов существенно снизилась, по сравнению с прошлыми месяцами, как и количество раненых и погибших украинских воинов.

На фоне этого всего информация о том, что Россия постепенно выводит свою бронетехнику из Донбасса, а главари "Л-ДНР" подыскивают себе место жительства за пределами Украины, действительно может показаться таким, которое имеет под собой почву. Но не торопитесь с выводами. Сейчас об этом мало кто вспомнит, но в прошлом году было точно так же.

В начале сентября 2016 года, сначала Украина в одностороннем порядке полностью прекратила огонь (даже в ответ на обстрелы террористов), а через некоторое время и сами террористы "Л-ДНР" существенно снизили интенсивность своих обстрелов.

Что характерно: тогда тоже много кто делал смелые предположения, что это - начало конца сепаратистских "республик". Однако, получилось все совсем по-другому. Довольно быстро тот "режим тишины" (тогда еще не было принято давать этим процессам собственные названия) завершился, и уже 4 октября 2016 года российско-оккупационные войска открывали огонь по украинским позициям из всего тяжелого оружия, которое у них было, включая реактивную артиллерию.

Затем постепенно мощность обстрелов наростала, география расширялась, интенсивность увеличивалась, и в январе уже 2017 года, боевики от обстрелов позиций ВСУ перешли к открытым обстрелам жилых районов Авдеевки, что едва не привело к серьезной гуманитарной катастрофе.

Как выглядела статистика двух первых недель прошлогоднего сентябрьского перемирия, вы можете вспомнить благодаря соответствующему материалу:

"Перемирие" на Донбассе: Где террористы бьют больше всего и сколько гибнет воинов ВСУ

Если коротко, то всего за тот же период боевиками было совершено 378 обстрелов, в результате которых Украина потеряла 3-х защитников, а еще 30 получили ранения или контузии разной степени тяжести.

Теперь давайте выясним - о чем говорят цифры о нынешнем "школьном перемирии" (согласно данных пресс-центра АТО):

Дата Всего обстрелов Количество жертв Мариупольское направление Донецкое направление Луганское направление 25.08.2016 18 Погибли – 0 Ранены – 3 9 обстрелов Чермалык Широкино Водяное Гнутово 8 обстрелов Зайцево Авдеевка "Шахта Бутовка" 1 обстрел Малиновое 26.08.2016 35 Погибли – 0 Ранены – 0 21 обстрел Старогнатовка Павлополь Широкино Водяное 13 обстрелов Зайцево Авдеевка 1 обстрел Станица Луганская 27.08.2016 21 Погибли – 0 Ранены – 0 11 обстрелов Водяное Богдановка Гнутово Лебединское 10 обстрелов Авдеевка Майорск Зайцево Светлодарска дуга 0 обстрелов 28.08.2016 19 Погибли – 0 Ранены – 0 7 обстрелы Водяное Широкино Красногоровка Талаковка 11 обстрелов Авдеевка "Шахта Бутовка" 1 обстрел Станица Луганская 29.08.2016 21 Погибли – 0 Ранены – 0 7 обстрелов Водяное Широкино Красногоровка 12 обстрелов Авдеевка "Шахта Бутовка" Зайцево 2 обстрелы Крымское 30.08.2016 14 Погибли – 0 Ранены – 0 4 обстрелы Лебединское Водяное Широкино 10 обстрелов Каменка Авдеевка "Шахта Бутовка" Зайцево 0 обстрелов 31.08.2016 24 Погибли – 0 Ранены – 0 3 обстрелы Марьинка Широкино 18 обстрелов Авдеевка "Шахта Бутовка" Зайцево 3 обстрелы Крымское Екатериновка 01.09.2016 20 Погибли – 0 Ранены – 0 2 обстрелов Водяное 14 обстрелов Авдеевка Майорск Зайцево 4 обстрелы Крымское Лобачево Станица Луганская 02.09.2016 26 Погибли – 0 Ранены – 1 10 обстрелов Гнутово Талаковка Водяное Широкино 15 обстрелов Каменка Авдеевка "Шахта Бутовка" Майорск Зайцево 1 обстрел Новозвановка 03.09.2016 44 Погибшли – 0 Ранены – 1 19 обстрелов Марьинка Старогнатовка Павлополь Гнутово Талаковка Лебединское Водяное Широкино 23 обстрелы Зайцево Майорск Авдеевка 2 обстрелы Станица Луганская Екатериновка 04.09.2016 36 Погибли – 0 Ранены – 0 17 обстрелов Павлополь Широкино Лебединское Гнутово Водяное Марьинка 16 обстрелов Зайцево Авдеевка Невельское 3 обстрелы Станица Луганская Крымское 05.09.2016 32 Погибли – 0 Ранены – 0 16 обстрелов Павлополь Широкино Лебединское Гнутово Водяное Марьинка Старогнатовка 15 обстрелов Зайцево Авдеевка "Шахта Бутовка" Новолуганское 1 обстрел Крымское 06.09.2016 34 Погибли – 0 Ранены – 0 19 обстрелов Павлополь Широкино Лебединское Гнутово Водяное 13 обстрелов Зайцево Авдеевка "Шахта Бутовка" Пески 2 обстрелы Малиновое Крымское 07.09.2016 25 Погибли – 1 Ранены – 0 6 обстрелов Павлополь Широкино Лебединское Старогнатовка 19 обстрелов Авдеевка "Шахта Бутовка" 0 обстрелов Всего 369 Погибли – 1 Ранены – 5 151 обстрел 197 обстрелов 21 обстрел

Итак, как видим, всего первые две недели "школьного перемирия" боевиками было совершено 369 обстрелов, в результате которых 1 украинский воин погиб, и всего 5 получили ранения или травмы различной степени тяжести.

В сравнительном виде это выглядит так:

Режим тишины Количество обстрелов Количество погибших Количество раненых Сентябрь 2016 378 3 30 Сентябрь 2017 ("школьное " перемирие") 369 1 5 Разница 9 2 25

Таким образом, по сравнению с прошлым годом, количество обстрелов уменьшилось всего на 9 единиц, что можно "наверстать" буквально за один день, но количество погибших и раненых уменьшилось очень существенно.

В чем секрет? Трудно сказать, не зная всех нюансов с передовой. Можно предположить, что наши бойцы привыкли к поведению террористов и научились избегать излишней опасности (это и является тем, что привыкли называть словом "опыт").

Как бы там ни было, а статистика четко дает понять, что намерения террористов "Л-ДНР", в сравнении с прошлым годом, не сильно изменились - об этом говорит количество обстрелов. Что же касается количества пострадавших от обстрелов - то на этот показатель боевики прямого воздействия, к счастью, не имеют.

Также из таблицы видно, что количество обстрелов в последние дни начало увеличиваться. Это, а также подозрительное передвижение военной техники во временно оккупированной территории, как бы намекают на то, что скоро и это перемирие закончится и восстановится настоящая война. По крайней мере, так происходило во время всех предыдущих.