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Тарас Чорновіл: Просто треба уважно вслухатися в виступи юлиних адептів збереження нинішньої злочинної судової системи
08:46 08.09.2017 |
Іде розгляд законопроекту щодо завершення судової реформи. Там понад 5000 правок. Зараз уже добре зрозуміла логіка противників реформи. Найперше це Родіна Тимошенко. Більшість поправок внесли саме вони й наполягають на розгляді кожної правки та вишукують інші способи затягнути час. Ззовні для неспокушеного глядача виглядає ніби як принципова позиція, побажання щось покращити тощо. Але хто знає парламентську практику та читав текст законопроекту, що розглядається, на таке не купиться.
Просто треба уважно вслухатися в виступи юлиних адептів збереження нинішньої злочинної судової системи. Типовий виступ Власенка: "Ця норма в законопроекті загалом правильна, типова для цивілізованого світу, але в нашій країні, яка нецивілізована, авторитарна.... демократичні принципи вводити не можна. Тому я вимагаю вилучити цю норму з закону". Інші переважно навіть не заморочуються поясненням суті своїх поправок. Просто обливають брудом Порошенка, всю владу, всю країну.
Ще одна особливість - на кожну тезу в законопроекті члени Родіни внесли серію поправок від кількох своїх депутатів. Їх суть абсолютно аналогічна, але послідовний розгляд кожної дає можливість затягнути процес. Ще один метод, яким пробують затягнути - вимагають, щоб кожну поправку неодмінно коментував голова комітету Князевич. Про це говорять послідовно всі поправники від Родіни. Таким чином безглузді й повторювані поправки з коментуванням зайняли б удвічі більше часу. До речі, головуючий не може не надати слова нардепу, який хоче озвучити поправку, але й не може змушувати представника комітету коментувати це безглуздя. Це право, а не обов'язок.
А в Жульки справжня істерика: "кнопкодави, сіра маса", купа іншої брутальності...
До речі, щоб не піддатися істериці членів Родіни, для яких будь-який успіх країни - це осиковий кіл у серце, просто треба прочитати законопроект. І все стане на свої місця. Там було пару неприпустимих норм, як наприклад, автоматичне списання коштів. До другого читання в комітеті норми мали скорегувати. Подивимося, в якій редакції остаточно це пройде. Інші нюанси не виходять за межі здорового глузду.
Тарас Чорновіл
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