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Дионисий Галикарнасский
Верховная Рада запретит ввоз авто на еврономерах - Ирина Луценко
14:53 07.09.2017 |
В ближайшие три месяца планируется принятие закона, запрещающего въезд незаконных автомобилей с иностранной регистрацией в Украину. Об этом заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко в эфире "Вечернего прайма" на телеканале "112 Украина".
"Мы в ближайшее время, уже работает рабочая группа, закрываем границу для того, чтобы не продолжать эти транзитные передвижения, это накопление в Украине таких незаконных автомобилей. Я думаю месяц-два. Мы должны до ноября принять закон, который запретит въезжать, то есть мы прекращаем такое нашествие", - сказала Ирина Луценко.
По ее словам, будет создана рабочая группа, в которой за три месяца должен быть наработан компромиссный закон.
"О стоимости пошлины, о платежах, которые должны быть уплачены, о штрафных санкциях. И сейчас нарабатываются условия моратория на проверки, на драконовские методы, которые будто применяют. Какой-то определенный период моратория на такие драконовские меры будет сделан, но граница закроется и наработается компромиссный вариант растаможки этих автомобилей", - отметила представитель президента в парламенте.
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