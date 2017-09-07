Верховная Рада запретит ввоз авто на еврономерах - Ирина Луценко

В ближайшие три месяца планируется принятие закона, запрещающего въезд незаконных автомобилей с иностранной регистрацией в Украину. Об этом заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко в эфире "Вечернего прайма" на телеканале "112 Украина".

"Мы в ближайшее время, уже работает рабочая группа, закрываем границу для того, чтобы не продолжать эти транзитные передвижения, это накопление в Украине таких незаконных автомобилей. Я думаю месяц-два. Мы должны до ноября принять закон, который запретит въезжать, то есть мы прекращаем такое нашествие", - сказала Ирина Луценко.

По ее словам, будет создана рабочая группа, в которой за три месяца должен быть наработан компромиссный закон.

"О стоимости пошлины, о платежах, которые должны быть уплачены, о штрафных санкциях. И сейчас нарабатываются условия моратория на проверки, на драконовские методы, которые будто применяют. Какой-то определенный период моратория на такие драконовские меры будет сделан, но граница закроется и наработается компромиссный вариант растаможки этих автомобилей", - отметила представитель президента в парламенте.