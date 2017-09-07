Порошенко за скорейшее проведение земельной реформы и возможность продажи сельхозземель

Президент Петр Порошенко выступает за скорейшее проведение земельной реформы и предоставление возможности продажи земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом он сказал в ежегодном послании к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, передают Українські Новини.

Президент отмечает, что земельный рынок и приватизация - 2 самых надежных способа быстро привлечь в Украину инвестиции, несмотря на то, что приватизация постоянно выступает острым многосторонним конфликтом интересов.

"В Эстонии в частные руки отдали все: порт, телекоммуникации, авиацию и даже железную дорогу. В Польше из 8,5 тыс. государственных предприятий осталось 41. И землю у них не скупили иностранцы. Несмотря на то, что жители этих стран могут легко покупать или продавать сельскохозяйственные угодья. Украинцы этого права лишены. Миллионы людей формально владеют землей, но за них решили, что они не способны ею распоряжаться, и внедрили абсолютно неконституционный мораторий. Почему мы позволяем людям продавать квартиры? А если все кто-то скупит?" - сказал Порошенко.

Он заявляет, что как государственный деятель обязан учитывать общественное мнение, но его на данный момент, по словам Порошенко, сформировали популисты.

"Не собираюсь выжимать из Верховной Рады земельную реформу. Но прошу одобрить, - хотя бы устно, в уме и в сердце, - политическое решение в ее пользу", - обратился президент к депутатам.

Порошенко призвал их принять такие законы, которые снимут все существующие в обществе и среди депутатов по этому вопросу фобии.

"...законы, которые учтут все предостережения и выставят все предохранители, защитят селянина ...которые назовут четкую дату старта, пусть это будет и не сегодня. У нас есть возможность продавать активы открыто, конкурентно, по новым понятным правилам, на основе нового закона, наполнение которого - в ваших руках", - сказал он депутатам.

Как сообщали Українські Новини, Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует рассмотрение Верховной Радой законопроекта об обороте земли сельскохозяйственного назначения в октябре 2017 года.



