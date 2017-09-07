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Вопрос создания специального антикоррупционного судебного органа является неотложным, настаивает Порошенко
11:11 07.09.2017 |
Президент Украины Петр Порошенко заявляет о необходимости скорейшего создания специального антикоррупционного судебного органа, независимого от любого влияния.
"Неотложным является вопрос создания специального антикоррупционного судебного органа. Этот орган должен быть сформирован на конкурсной основе из судей с безупречной репутацией. Он должен быть зависимым только от Закона, но свободным от любых посторонних влияний: моего и вашего, уважаемые народные депутаты, политических партий и прогрессивной общественности", - сказал он, выступая с ежегодным посланием в парламенте в четверг.
П.Порошенко подчеркнул, что данный антикоррупционный орган должен соответствовать стандартам Совета Европы и Венецианской комиссии.
"И, главное, - быть эффективным, а не созданным "для галочки", - отметил глава государства.
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