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Порошенко предлагает Раде отменить депутатскую неприкосновенность с 2020
11:02 07.09.2017 |
Президент Петр Порошенко предлагает Верховной Раде отменить депутатскую неприкосновенность с 1 января 2020 года.
Об этом он сказал в ежегодном послании к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, передают Українські Новини.
"Призываю внести, наконец-то, изменения в Конституцию, которые отменяют депутатскую неприкосновенность. Чтобы облегчить для вас принятие этого решения, чтобы у вас не было чувства, что оно каким-то образом направлено против вас, я имею очень простое предложение: давайте примем это решение с введением в действие с 1 января 2020 года, для депутатов уже новой Верховной Рады", - сказал он.
Депутаты встретили это предложение смехом.
Порошенко отметил, что Рада 8-го созыва уже установила абсолютный рекорд по результативным голосованиям за снятие неприкосновенности.
Как сообщали Українські Новини, в феврале 2015 года Рада направила в Конституционный Суд законопроект №1776 об отмене депутатской неприкосновенности и ограничении неприкосновенности судей.
В июле председатель парламента Андрей Парубий заявил, что законопроект не может быть вынесен на рассмотрение, поскольку возникла юридическая коллизия в связи с тем, что вопрос о неприкосновенности судей был разрешен в ходе судебной реформы.
19 июля 158 депутатов предложили отменить депутатскую неприкосновенность.
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