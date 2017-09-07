Порошенко предлагает Раде отменить депутатскую неприкосновенность с 2020

Президент Петр Порошенко предлагает Верховной Раде отменить депутатскую неприкосновенность с 1 января 2020 года.

Об этом он сказал в ежегодном послании к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, передают Українські Новини.

"Призываю внести, наконец-то, изменения в Конституцию, которые отменяют депутатскую неприкосновенность. Чтобы облегчить для вас принятие этого решения, чтобы у вас не было чувства, что оно каким-то образом направлено против вас, я имею очень простое предложение: давайте примем это решение с введением в действие с 1 января 2020 года, для депутатов уже новой Верховной Рады", - сказал он.

Депутаты встретили это предложение смехом.

Порошенко отметил, что Рада 8-го созыва уже установила абсолютный рекорд по результативным голосованиям за снятие неприкосновенности.

Как сообщали Українські Новини, в феврале 2015 года Рада направила в Конституционный Суд законопроект №1776 об отмене депутатской неприкосновенности и ограничении неприкосновенности судей.

В июле председатель парламента Андрей Парубий заявил, что законопроект не может быть вынесен на рассмотрение, поскольку возникла юридическая коллизия в связи с тем, что вопрос о неприкосновенности судей был разрешен в ходе судебной реформы.

19 июля 158 депутатов предложили отменить депутатскую неприкосновенность.