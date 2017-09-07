Андрій Коваленко / Depo.ua

Вчера состоялось заседание парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, во время которого рассматривались законопроекты про временно оккупированные Россией территории (№6400), одним из авторов которого является вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроїд, а также законопроект нардепа БПП Мустафы Найема про временно оккупированные РФ территории (№6400-2). В итоге законопроект Найема отправили на доработку, а №6400 вообще отклонили.

Не обошлось без скандала. Во время рассмотрения законопроекта №6400 возник спор. Нардепов возмутило высказывание Сыроїд о том, что на данный ВСУ в АТО применяют неконституционным способом.





Нардеп от БПП Юлий Мамчур ее быстро поправил, сказав, что "есть ситуации применения ВСУ. И антитеррористическая операция входит в перечень таких ситуаций", а председатель комитета Сергей Пашинский отметил, что тезис о так называемой незаконности ВСУ на Донбассе последние две недели регулярно звучит в различных телеэфирах. Впоследствии Пашинский попросил Сыроїд ответить на комментарии нардепов, что вице-спикер и сделала, продолжая стоять на собственной позиции.

"Конечно. Применение ВСУ согласно Конституции происходит, когда ВР дает согласие на применение вооруженных сил. Когда вы говорите, что АТО является основанием для применения ВСУ, это не так", - цитирует издание Сыроїд.

После того, как отклонили ее законопроект, она покинула заседание и написала гневный пост в Фейсбук про сценарий пацификации, продвижение Закона о реинтеграции Донбасса и так далее. Сыроїд критикует миротворческие инициативы, говоря, что миротворцы помирят Украину с "Л-ДНР", а с российскими миротворцами начнется разоружение ВСУ. Кроме этого, Сыроїд заявляет о том, что "парламент протяжении двух лет саботирует принятие закона, который возлагает ответственность на Россию за оккупацию части территории Украины и ее последствия, запрещающий торговлю с оккупированными территориями, закрепляющий факт российской вооруженной агрессии, чем защищает солдат от обвинений в войне против собственного народа". Она добавляет, что "Президент саботирует свой конституционный долг принять решение о применении Вооруженных Сил Украины в случае вооруженной агрессии против Украины (пункт 19 ст. 106), что ставит каждого солдата, который нас защищал, под угрозу уголовного преследования, как это произошло с Виталием Маркивым".

Впрочем, все эти заявления можно быстро разнести в пух и прах, взглянув в законодательство.

Во-первых, Сыроїд должна была бы знать, когда говорила о неконституционном применении ВСУ в АТО, про Закон Украины "О внесении изменений в законы Украины относительно борьбы с терроризмом".

В нем четко прописано следующее: "Министерство обороны Украины, органы военного управления, соединения, воинские части и подразделения Вооруженных Сил Украины обеспечивают защиту от террористических посягательств объектов и имущества Вооруженных Сил Украины, оружия массового поражения, ракетного и стрелкового оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ, находящихся в воинских частях или хранящихся в определенных местах; организуют подготовку и применение сил и средств Сухопутных войск, Воздушных Сил, Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в случае совершения террористического акта в воздушном пространстве, в территориальных водах Украины; участвуют в проведении антитеррористических операций на военных объектах и в случае возникновения террористических угроз безопасности государства из-за пределов Украины; в случае привлечения к проведению антитеррористической операции - обеспечивают с применением имеющихся сил и средств выполнение задач по пресечению деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций; принимают участие в задержании лиц, а в случаях, когда их действия реально угрожают жизни и здоровью заложников, участников антитеррористической операции или других лиц - их обезвреживают".

Кроме этого, там также сказано, что "По решению руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, согласованному с руководством соответствующих субъектов борьбы с терроризмом, к широкомасштабным, сложным антитеррористическим операциям в районе их проведения привлекаются и используются силы и средства (личный состав и специалисты отдельных подразделений, воинских частей, оружие, боевая техника, специальные и транспортные средства, средства связи, другие материально-технические средства) Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел Украины, Национальной гвардии Украины, Вооруженных Сил Украины, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере защиты государственной границы и органов охраны государственной границы, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере гражданской защиты, Управления государственной охраны Украины".

То же самое можно прочитать в Законе "О Вооруженных Силах Украины".

"Обеспечение во время проведения антитеррористической операции выполнения задач по пресечению деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций, участие в задержании лиц, а также для обезвреживания лиц в случаях, когда их действия реально угрожают жизни и здоровью заложников, участников антитеррористической операции или других лиц".

Тезис о незаконности применения ВСУ в АТО звучал в начале боевых действий на Донбассе и вбрасывался в наше медиапространство врагом. Тогда, конечно, существовали определенные основания так говорить, впрочем сегодня вопрос участия ВСУ в АТО можно считать законодательно урегулированным. И вице-спикер ВР должна была бы знать этот момент.

Впрочем, Сыроїд уже не впервые начинает говорить откровенно странные вещи. Вспомнить хотя бы обвинения власти в мусорном коллапсе. Тогда она писала в Фейсбуке, что политсила Садового не работает по сценарию власти и вообще разрушает все коррупционные схемы. И именно поэтому, мол, против Садового ведется война. Впрочем, она почему-то забыла, что именно Садовый за многолетнее мэрство не сумел решить вопрос со свалкой и мусороперерабатывающим заводом, чем и спровоцировал коллапс. Вместо этого она голодала с Березюком ради увольнения главы Львовской ОГА Синютки.

Вот и получается, что сознательно или вследствие банального незнания вице-спикер ВР Оксана Сыроїд, по сути, повторила "темник Кремля" трехлетней давности о незаконности применения ВСУ в АТО.

Чем, к слову, могла очень обидеть действующих военных, а также бросить камень в память о погибших на Донбассе, которые, по словам Сыроїд, тоже были там неконституционно.

Кроме Сыроїд в подобной истории побывала и Надежда Савченко. В феврале нардеп от БПП Татьяна Рычкова с трибуны ВР заявила, что Надежда Савченко во время визита на Донбасс подстрекала украинских десантников оставить позиции под Донецком и отправиться свергать власть в Киеве. В этот же день Савченко и руководитель украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан приехали на оккупированную часть Донбасса, чтобы посетить украинских пленных. Понятно, что у Савченко эти заявления опровергли.