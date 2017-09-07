Ситуация в зоне проведения АТО постепенно нагнетается и содержит все признаки начала чего-то большого и громкого

Руслан Рудомський / Depo.ua

Последние недели все мы радуемся тому, что боевики уменьшили количество обстрелов и, как следствие, перестали погибать наши воины. Не хочу никого огорчать, но слишком много факторов указывают на сиюминутность данного явления.

Действительно, за время так называемого "школьного перемирия" количество обстрелов боевиками являлось самым низким начиная с 2015 года. Однако, как известно, все хорошее рано или поздно заканчивается. Собственно, это подтверждает и статистика ОБСЕ, которая ежедневно фиксирует больше взрывов, чем было накануне.

И хотя в последнее время противник не применял тяжелое вооружение (лишь изредка минометы), очень много факторов указывает на то, что данное относительное затишье на фронте - это ни что иное, как затишье перед бурей.

Например, по информации народного депутата Украины и лидера "Информационного сопротивления" Дмитрия Тымчука, в течение последних дней на оккупированном Донбассе фиксировалось активное перемещение сил и средств оккупантов.

В частности, через Харцызск в сумерках прошли в сторону Донецка две партии бронетехники - на 3-х трейлерах танки Т-72, потом еще шесть единиц бронетехники, три танка, два БМП-2 и одна БМП-1. В промежутке между перемещением проследовало в том же направлении два полуприцепа "Урал". Через Снежное в сторону Шахтерска прошли три топливозаправщика армейского типа, в сопровождении УАЗ-469 и автомобиля так называемой "полиции ДНР".

В районе поселка Лозовского (Куйбышевский район Донецка) фиксировалось перемещение 4-х 122-мм САУ типа 2С1 "Гвоздика". Ну, и известно, что на полигон в Терновое прибыл танковый батальон "5-й ОМСБр" для отработки приемов боевого слаживания" и проведения наступательных действий во взаимодействии с механизированными подразделениями.

Передвижение военной техники зафиксировали и наблюдатели ОБСЕ. К примеру, представители миссии зафиксировали 3 танка, двигавшихся на юг недалеко от подконтрольного "ЛНР" пгт Успенка, на расстоянии 23 км на юго-запад от Луганска. Кроме того, члены патруля миссии заметили 3 гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм), которые находились в 1 км к югу от подконтрольного правительству селу Анадоль (65 км на юг от Донецка), что является нарушением линий отвода. В другом месте наблюдатели зафиксировали 5 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика") и заметили, что там и до сих пор не хватает 2 самоходных гаубиц (2С1).

По данным Тымчука, также фиксируется переброска горюче-смазочных материалов (ГСМ) для нужд "7-й ОМСБр" - два "Урала" и "КамАЗ" с бочками горюче-смазочных материалов по трассе Е50 в сторону Углегорска через Енакиево.

Кроме того, для обеспечения террористической деятельности частей и соединений "1 АК ДНР" и "2 АК ЛНР" с территории России, в период с 29 августа по 5 сентября, было доставлено около 1400 тонн горюче-смазочных материалов на железнодорожную станцию Ровеньки (из них на прошлой неделе - около 2800 тонн).

Также, наблюдается активизация деятельности ДРГ противника в районе населенных пунктов Авдеевка, Чермалык, Талаковка и Широкино. А в Перевальском районе Луганской области зафиксирована работа российской автоматизированной станции помех (АСП) Р-330Ж (Житель).

Кроме того, есть информация о высокой активности ведения разведки противником с привлечением военной, специальной и радиоэлектронной разведки, с целью уточнения боевых порядков сил АТО на переднем крае, а также обнаружения военных объектов для их огневого поражения.

Ну и, не стоит игнорировать сообщение все того же "Информационного сопротивления" об активной подготовке боевиков "Л-ДНР" в так называемых военных учениях, которые запланированы параллельно с российскими учениями "Запад-2017" на 14-20 сентября. А во время проведения подобных "массовых мероприятий" можно ожидать чего угодно.

Известно, что подготовка осуществляется под руководством начальника штаба - первого заместителя командующего 8 армии Южного ВО ВС России генерал-майора А. Цекова и группы офицеров штаба 8 армии "1 АК ДНР" и "2 АК ЛНР". При этом, характерной чертой данных командно-штабных учений является единый оперативный фон и временные интервалы, которые полностью совпадают с замыслом совместных стратегических учений Вооруженных сил России и Республики Беларусь.

В данном случае, стоит вспомнить растиражированную на днях информацию о том, что Россия постепенно забирает из Донбасса свои войска. Однако, по другой информации, это никакой не вывод, а лишь ротация российских войск на временно оккупированной украинской территории. Причем, эта ротация сейчас находится на завершающей стадии, поэтому в скором времени следует ожидать возобновления привычного для последних лет положения вещей включающего сотни вражеских обстрелов за сутки.

Как видим, опасения относительно возобновления горячей фазы войны вовсе не беспочвенны, и Украине, в данной ситуации, необходимо радоваться миру, но готовиться к войне. Что собственно, она и делает.