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Правительство Молдавии проигнорировало запрет Додона на участие в учениях НАТО
12:01 06.09.2017 |
Правительство Молдавии проигнорировало запрет президента страны Игоря Додона на участие молдавских военнослужащих в военных учениях за границей. Кабинет министров в Кишиневе в среду, 6 сентября, одобрил отправку молдавских солдат на многонациональные маневры Rapid Trident-2017, которые пройдут 7 - 23 сентября на полигоне Яворов в Львовской области Украины.
Премьер-министр Молдавии Павел Филип отметил, что Додон уже в шестой раз срывает участие молдавских военных в учениях за рубежом, и он не понимает аргументов президента. "Нет логики в таких решениях. Молдавия является и остается нейтральной, но это не означает, что не нужно участвовать в миротворческих операциях, повышать квалификацию военнослужащих. Никто не хочет иметь неподготовленную и слабую армию", - пояснил Филип.
Премьер также напомнил о том, что 80 процентов бюджета на подготовку молдавской армии предоставляется внешними партнерами по развитию, и все расходы по участию в маневрах на Украине покрываются за счет организаторов. По решению правительства в Кишиневе в учениях Rapid Trident-2017 примут участие 57 молдавских военных.
Накануне президент Додон запретил участие молдавских солдат в учениях на Украине. Он аргументировал это тем, что участие армии в подобных мероприятиях должно быть согласовано с верховным главнокомандующим, а этого сделано не было. "Неприемлемо участие молдавских военнослужащих в военных учениях за пределами страны", - написал Додон в Facebook.
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