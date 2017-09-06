Тухлый пиар-баян: Когда Хомутынник сложит мандат

Юрій Васильченко / Depo.ua

Нардеп Виталий Хомутынник решил оставить пост руководителя группы "Видродження" на период расследования Генпрокуратуры и проверки ГФС его деклараций. А почему же не сложил депутатский мандат?

На фракции депутат пояснил: такое его решение связано с желанием избежать политического давления на депутатскую группу. Вместе с тем на заседании группы был избран новый руководитель - народный депутат и председатель партии "Видродження" Виктор Бондарь, а заместителем руководителя группы - народный депутат Артем Ильюк. Бондарь, избранный депутатом на Хмельнитчине, несмотря на всего 41 год от роду имеет солидный послужной список, в котором и бизнес, и должность министра транспорта и связи, полученная только в 29 лет, и портфель заместителя Виктора Балоги в Секретариате президента Виктора Ющенко, и глава Днепропетровщины. Несмотря на откровенную поддержку Юлии Тимошенко на президентских выборах 2010 года, после прихода к власти Виктора Януковича ему нашлась должность заместителя председателя Государственной таможенной службы, которой руководил Игорь Калетник, который ныне скрывается от украинского правосудия где-то на России. Виталия Хомутынника в прессе считают непубличным куратором таможен, и, очевидно, что именно в этот период Бондарь и сошелся с Хомутынником.

Дальнейшая его политическая карьера тесно связана с Партией регионов, в составе которой он голосовал за диктаторские законы 16 января 2014 года. Но когда Бондарь осознал, что Януковичу кирдык, то вышел из фракции и опять перекрасился. До завершения каденции парламента прошлого созыва он входил в группу из экс-"регионалов" "Суверенная европейская Украина", осенью победил на округе выдвиженца БПП Дениса Москаля. Последний прославился летом 2012 года, когда его избрали председателем фракции "Батькивщина" в Киевсовете. Партийное руководство и сама Юлия Тимошенко заявили о рейдерстве, и, как оказалось, Москаля таки поддержало большинство фракции. Скандал вызвал раскол в рядах столичных "бютовцев".

Хомутынник руководил "Видродженням" в ВР единолично, Бондарю же дали заместителя. Господин Ильюк также экс-"регионал", мажоритарщик из Николаева. Так же голосовал за законы 16 января, но в отличие от Бондаря сбежал из рядов ПР уже после бегства Януковича. Видимо, на что-то надеялся. В нынешней Раде Ильюка считают стопроцентно человеком с орбиты Хомутынника. То есть, председатель фракции уступил пост только формально, на самом же деле он просто раздвоился. Контроль над фракционными делами все равно остается за Хомутынником, а Бондарь с Ильюком вместо него будут ходить на согласительные советы. Поэтому за пиар экс-руководителю фракции "Видродження" - двойка: хотел поступить эффектно, а получилось забавно.

У нас за всю историю только один депутат - Николай Мартыненко - не только сделал заявление о намерениях, но и добровольно сложил мандат. 1 декабря 2015 года он публично объявил о сложении полномочий в связи с подозрением его в коррупции. И это при том, что дело, в котором фигурирует имя экс-нардепа (по факту получения взяток при закупке НАЭК Энергоатом оборудования у чешского акционерного общества Skoda JS), НАБУ возбудило лишь 11 декабря. Заявление Мартыненко парламент поддержал 22 декабря. С тех пор ни один народный избранник не повторял такого поступка. Более того, совсем недавно мы видели шоу под названием "спаси неприкосновенность депутату", когда парламентарии завалили представление Генпрокуратуры на Евгения Дейдея и Андрея Лозового, а по нескольким фигурантам антикоррупционных расследований дали половинчатые решения.

Не удалось закосить "под Мартина" и Хомутыннику - уйти с поста главы группы, оставив за собой полный контроль над ней и отказаться от неприкосновенности, сложив мандат - не равноценные вещи. Поэтому Хомутынник со своим пиаром и популизмом остался в дураках. Ему еще никто ничего не инкриминирует, просто продолжаются проверки. И как это может давить на всю депутатскую группу - непонятно. Ведь там собрались люди с такими скелетами в шкафах, что их давлением не испугаешь.

Напомним, Генеральная прокуратура расследует возможное уклонение Хомутынника от уплаты налогов. Суд удовлетворил ходатайство прокурора и назначил внеплановую документальную проверку депутата по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период с 1998-го по 2016 год. Согласно материалам ходатайства, нардеп задекларировал в 2015 году 32,7 млн гривен, 570 тыс. долларов и 850 тыс. евро наличности и 88 объектов ценного движимого имущества.

Значительно интереснее выглядят масштабные задержания силовиками и военной прокуратурой налоговиков времен Януковича и Клименко. И имя Хомутынника в этом контексте вспоминается разве в прессе. Так же, как и в контексте дела Романа Насирова. Поговаривали, что на Хомутынника осенью даже может быть представление Генпрокуратуры в Верховную Раду. Но слухи пока подтверждений не получили...