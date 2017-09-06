КНДР готовится к новым испытаниям: ход за Китаем

Северная Корея пригрозила отправить «больше подарков» в США всего спустя несколько дней после крупного испытания ядерного оружия.

Посол КНДР в ООН Хан Тэ Сон, выступая на Конференции по разоружению под эгидой ООН во вторник сказал, что гордится успешным испытанием водородной бомбы для межконтинентальной баллистической ракеты.

«Недавние меры самообороны моей страны, КНДР, представляют собой подарок, адресованный никому иному, кроме как США, - сказал Хан. - США получат больше подарков от моей страны, если будут полагаться на безрассудные провокации и бесполезные попытки оказать давление на КНДР».

Также Хан подчеркнул, что давление или санкции не окажут влияния, так как Пхеньян не будет проводить переговоры относительно ядерного сдерживания.

Судя по тому, что Дональд Трамп заявил о готовности применять ядерное оружие для защиты США и союзников, все меры давления Америка уже исчерпала. И теперь очень многое будет зависеть от Китая, который мог бы сделать больше для решения этого конфликта.

Китай - единственный глобальный союзник Северной Кореи и крупнейший торговый партнер - занял стоическую позицию, с тех пор как Пхеньян успешно провел шестое ядерное испытание в воскресенье.

Президент Си Цзиньпин вообще не упомянул о соседе своей страны, ни в своем заключительном выступлении на саммите БРИКС во вторник, ни в более ранних выступлениях. При этом, в декларации по итогам встречи выражается глубокая озабоченность по этому вопросу и надежда на мирное урегулировании кризиса.

Однако лидер Китая не мог спокойно отнестись к испытанию водородной бомбы.

Третий раз за год Северная Корея омрачает очередное важное для Китая событие - предыдущие испытания ракет совпали с представлением на саммите в мае глобального экономического плана Си «Один пояс - один путь» и с саммитом G20, в котором Китай принимал участие в сентябре прошлого года.

Министерство иностранных дел Китая быстро осудило это испытание, придерживаясь в своем заявлении обычной точки зрения о приверженности Пекина к снижению ядерного потенциала Северной Кореи и разрешению этого вопроса на основе мирных переговоров. Однако, согласно взгляду в научных кругах и социальных сетях, Китай начал отклоняться от официальной линии.

«США, Китай и весь остальной мир сталкиваются с критическим выбором: настаивать на снижении ядерного потенциала Северной Кореи или признать Северную Корею ядерной державой?», - заявил Чжан Лянгуй, эксперт по Северной Корее.

«Дело не в том, что санкции ООН не работают, а в том, что санкции недостаточно жесткие. Если предварительным условием для таких санкций является то, что они не могут дестабилизировать Северную Корею политически, тогда санкции бесполезны», - сказал он.

Похоже, что позиция Чжана резко контрастирует с позицией официальных лиц Пекина, которые неоднократно заявляли, что санкции не будут работать, призывая к переговорам и отмене любых карательных мер вне рамок ООН.

Китай и Россия призвали США и Южную Корею приостановить военные учения в обмен на прекращение Пхеньяном развития своего ядерного потенциала, и это предложение посол США в ООН Никки Хейли, назвала «оскорбительным».

«Когда у режима изгоев есть ядерное оружие, и МБР направлены на вас, вы не будете предпринимать шагов, чтобы ослабить контроль, никто не сделает этого. И мы этого не сделаем», - отметила она в понедельник.

Чжан говорит, что ООН неспособна оказать какое-либо влияние на Северную Корею, ставя под сомнение ее роль.

«Столкнувшись с такой серьезной проблемой, когда на горизонте маячит потенциальная ядерная война, все основные державы кажутся бессильными -и это трагедия», - сказал Чжан.

Многие западные аналитики считают, что, хотя Пекин разочарован Северной Кореей, он предпочитает поддержание ядерного потенциала Пхеньяна по двум причинам.

Он опасается, что крах режима может привести к кризису беженцев, и, что более важно, он считает, что Северная Корея выступает в качестве стратегического буфера между Китаем и Южной Кореей, где США поддерживают большое военное присутствие.

«Даже если Китай и США пойдут на войну, США не отправят свои войска через реку Ялу (вдоль китайско-северокорейской границы) - они просто запустят ракеты из районов досягаемости китайской армии. Бессмысленно рассматривать Северную Корею как стратегический буфер. Если же Северная Корея считает, что Китай рассматривает ее как буферное государство, она считает себя бесценной и не пойдет на сотрудничество», - отметил Ли Фанг.

Аналитики указали на растущую неизбежность принятия Северной Кореи в качестве ядерной державы.

Отношения между Пхеньяном и Пекином оставались прохладными, так как Ким, сменивший на посту своего отца, быстро избавился от ряда ключевых правительственных фигур, имевших прочные связи с Китаем, в том числе и от его дяди Джанга Сона Таека, который был казнен.

Убийство в Малайзии старшего брата Кима Ким Чен Нама, жившего на китайской территории в Макао, скорее всего, приведет к еще более сильному ухудшению отношений.

И хотя все больше мнений расходятся с официальной позицией Пекина, никто, кажется, не говорит о том, что Китай готов или может оказать большее давление на своего соседа - то, о чем давно заявлял президент США Дональд Трамп и что может решить проблему Северной Кореи.

После последнего ядерного испытания Пхеньяна Трамп написал в твиттере, что «Северная Корея - страна-изгоев, которая стала большой угрозой для Китая».

У США, как сверхдержавы, есть средства для решения проблемы. Это зависит от стратегической решимости и чувства ответственности США. Но если Вашингтон надеется, что Пекин будет решать этот вопрос, то он делает это зря.

Многие китайцы поддерживают ядерную программу Северной Кореи, полагая, что она нацелена на США и не является угрозой для Китая, в то время как другие считают, что усилия Китая по снижению ядерного потенциала Северной Кореи помогут только США.

Также у Китая есть свои интересы. Пекин действительно может сделать больше, но не намерен прибегать к жестким санкциям. Ранее в этом году Китай уже приостановил импорт угля из Северной Кореи, а совсем недавно Министерство торговли Китая запретило северокорейским гражданам и предприятиям заниматься бизнесом в Китае.

Но серьезное ухудшение экономической ситуации в Северной Кореи может дестабилизировать режим Ким Чен Ына, и это будет серьезным ударом по Японии, Южной Корее и Китаю. Многие политики просто не понимают, чем грозит крах нынешнего режима КНДР. Если страна будет дестабилизирована, на границах, особенно с Китаем, будут толпы беженцев. Население КНДР превышает 25 млн человек, и этого будет достаточно, чтобы спровоцировать азиатский кризис мигрантов.

У Пекина нет сомнений относительно того, что США, спровоцировав этот кризис, потом не будут помогать справляться с этими беженцами. Фактически Китай останется наедине с этой проблемой, хотя Япония и Южная Корея также пострадают.

Кроме того, Южная Корея, являющаяся близким союзником США, в этом случае может значительно продвинуться к границам Поднебесной.

Сохранение стабильности в Северной Корее особенно важно для Китая сейчас, поскольку осенью этого года состоится 19-й съезд Коммунистической партии Китая, на котором, как ожидается, президент Си Цзиньпин укрепит свою власть.