Рада приняла новую редакцию закона об образовании с 12-летним обучением в школе

Верховная Рада приняла новую редакцию закона "Об образовании", который предусматривает введение 12-летнего обучения в школе.

За принятие в целом законопроекта №3491-д проголосовали 255 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Во фракции "Блок Петра Порошенко" за документ проголосовали 110 из 138, в "Народном фронте" - 70 из 81, в "Оппозиционном блоке" - 0 из 43, в "Объединении "Самопомощь" - 25 из 26, в "Всеукраинском объединении "Батьківщина" - 13 из 20, в Радикальной партии Олега Ляшко - 14 из 20, в группах "Партия "Відродження" и "Воля народа" - 0 из 26 и 11 из 17 соответственно, внефракционные депутаты - 12 из 51.

Согласно тексту законопроекта, лицо реализует свое право на образование в течение жизни путем формального, неформального и информального образования, а основными формами получения образования являются: институциональная (очная (дневная, вечерняя), заочная, дистанционная, сетевая), индивидуальная (экстернат, семейное (домашняя), педагогический патронаж) и дуальная.

Полное среднее образование будет включать 12 лет и предусматривает три уровня: начальное (4 года), базовое среднее (5 лет) и профильное среднее (3 года), которое получают в старшей школе либо профессиональных заведениях образования.

Обучение в школе дети могут начинать в 6 либо 7 лет.

Обучение учащихся по программам 12-летней школы для начального образования начинается 1 сентября 2018 года, для базового среднего образования - 1 сентября 2022 года и для профильного среднего образования - 1 сентября 2027 года.

С 1 сентября 2027 срок получения профильного среднего образования всеми соискателями будет составлять 3 года, а до 2027 года внедрение образовательных программ трехлетней профильной школы возможно по решению Министерства образования и науки и при наличии соответствующего стандарта профильной среднего образования и соответствующей типовой образовательной программы.

Результаты обучения выпускников после завершения каждого уровня среднего образования должны обязательно подтверждаться внешним независимым тестированием, перечень предметов для которого определяет Министерство образования и науки.

Тестирование по результатам начального уровня образования осуществляется только с целью мониторинга качества образовательной деятельности учебных заведений.

Профильное среднее образование (старшие классы) может быть двух направлений - общеобразовательным (академическим) и профессиональным.

Общеобразовательное предусматривает углубленное изучение некоторых предметов с учетом потребностей и способностей ученика.

Профессиональное образование предусматривает его большую ориентированность на потребности рынка труда с учетом способностей ученика.

Как сообщали Українські Новини, министр образования и науки Лилия Гриневич прогнозирует, что на подготовку сертификации учителей, которая предусмотрена законом "Об образовании", необходим один год после принятия данного закона.