Меркель навсегда. Даже если у канцлера будет фамилия Шульц

Руслан ВЕСЕЛ / Деловая столица

Победа Ангелы Меркель на телевизионных дебатах, наверное, увеличит отрыв ее партии на предстоящих парламентских выборах. Но особо принципиальное влияние на курс Германии она вряд ли будет иметь.

Согласно последебатным опросам, позиции действующего канцлера получили одобрение 55 процентов респондентов, а позиции лидера эсдеков - ее основного конкурента - Мартина Шульца всего 35 процентов. Но многие немецкие политики и эксперты эти дебаты назвали скучными из-за того, что и лидер христианских демократов, и лидер социал-демократов придерживаются сходных позиций по большинству вопросов. Расходились их мнения тогда, когда обсуждались детали. Особенно ярко это проявилось при обсуждении вопросов дальнейшего построения отношений с Турцией и "миграционного кризиса".

Мартин Шульц заявил, что в случае избрания его канцлером, намерен проводить в отношении Турции более жесткий курс и отменить переговоры о вступлении этой страны в ЕС. Выступавший долгое время за членство Турции в Евросоюзе Шульц объяснил изменение позиции тем, что Анкара перешла все "красные линии", и у Германии не остается иного выбора. Ангела Меркель вполне согласилась с ним в вопросе невступления Турции в ЕС. Однако она заявила, что будет добиваться в этом вопросе выработки консенсусной позиции всего Евросоюза, все члены которого должны согласиться с необходимость прекратить переговоры об интеграции Турции в евроструктуры.

А вот в вопросе приема беженцев в 2015 году Мартин Шульц раскритиковал Ангелу Меркель именно за то, что Германия действовала в значительной мере самостоятельно. А по его мнению, нужно было в рамках ЕС выработать общую политику в отношении мигрантов и более активно привлекать соседей ко всем мероприятиям по решению проблемы беженцев. Тогда Германия бы не столкнулась с тем, что некоторые европейские страны, например, Венгрия, ее в данном вопросе подвели, считает Шульц. Меркель же заявила, что в момент принятия германским правительством решения по вынужденным мигрантам - осень 2015 года - ситуация сложилась "крайне драматическая". И Берлин отреагировал на нее в соответствии с основным положением своей конституции, гласящим, что достоинство человека неприкосновенно. Следует отметить, что даже в этом, возможно наиболее болезненном для себя вопросе Ангела Меркель смогла обыграть Мартина Шульца, хоть и не с таким отрывом, как в общем счете. Согласно опросам, на ее стороне оказалось 44 процента голосов опрошенных, против 39 процентов, полученных Мартином Шульцом.

Точно так же длительное пребывание в составе общей "Большой коалиции" сказалось и на отсутствии принципиальных разногласий между лидерами блока "Христианско-демократический союза/Христианско-социальный союз" и Социал-демократической партии Германии по многим другим принципиальным вопросам. Например, Ангела Меркель заявила, что для нее ислам является частью Германии, а Шульц - что он "может быть интегрирован в Германии". Но в вопросе необходимости противодействия допуску радикальных проповедников в немецкие мечети они выразили полное согласие.

Оба немецких политика раскритиковали Дональда Трампа. Действующий канцлер констатировала "серьезные разногласия с американским президентом", например, в вопросах, связанных с защитой климата. Определенное разногласие появилось при обсуждении путей решения кризиса вокруг ракетно-ядерной программы Северной Кореи. Меркель заявила, что без Трампа решить данный вопрос нереально, но американскому президенту следует больше полагаться на дипломатию, так как выход из тупика может быть достигнут исключительно мирным путем. А Шульц назвал президента США не способным урегулировать конфликт вокруг КНДР.

Серьезных разногласий между двумя лидерами не оказывалось даже в тех вопросах, где они декларировались одним из участников дискуссии. Как это вышло в случае с упреком главы СДПГ оппонентке в связи с намерением повысить до 70 лет пенсионный возраст (якобы в ХДС идет внутрипартийное обсуждение данного вопроса). Меркель это утверждение опровергла, заявив, что повышение возраста выхода на пенсию не планируется (сейчас он - 67 лет).

Поэтому неудивительно, что немецкая пресса назвала дебаты "пресным пюре речей" и возможности серьезных изменений в курсе Германии отвергла. Rheinische Post даже порадовалась по этому поводу: "После теледуэли стоит сказать: в Германии есть два убежденных, управляемых разумом демократа, претендующих на пост главы правительства. На фоне популистов и автократов, которые правят в других странах, у нас не все так плохо".

Многие обратили внимание на то, что на теледебатах не поднимался "украинский вопрос", и некоторые россияне уже успели порадоваться, что он становится для Европы менее актуальным. Украинские же и европейские эксперты склоны видеть причину того, что никто из модераторов дебатов не задал его, в ином: позиции канцлера и основного претендента на его место также сходны, если не идентичны. И второй вариант выглядит более правдоподобным. Ведь, во-первых, оба политика недавно сделали заявления по поводу российской агрессии в Украине. Так, Ангела Меркель в конце августа сказала, что настаивает на жесткой линии Берлина в экономическом давлении на Кремль и отметила, что никаких уступок Путину в связи с крымской аннексией не будет. А Мартин Шульц обвинил РФ в "грубейшем нарушении международного права в Украине и путем аннексии Крыма" за день-два до теледебатов. Многие эксперты также не склонны подозревать в нем излишней благосклонности к России еще и потому, что многие санкции против Кремля Европарламент принимал именно под руководством Шульца.

Во-вторых, косвенно тема российской агрессии в Украине все же была затронута во время обсуждения возможного вхождения бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера в совет директоров российского концерна "Роснефть". И тут оба политика также оказались единомышленниками, осудив подобные намерения своего бывшего коллеги. Ангела Меркель, например, назвала эти намерения экс-канцлера подрывающими "санкции, которые ввел Европейский Союз". А Мартин Шульц даже заявил о своем намерении отговорить Герхарда Шредера от принятия предложения из Москвы. Из этого следует, что изменения политики Германии по отношению к российской агрессии в Украине ни в случае маловероятной победы возглавляемой Шульцом СДПГ на выборах (недавно они проиграли меркелевским ХДС/ХСС в традиционно их поддерживающей земле Северный Рейн - Вестфалия), ни в случае их вхождения в "Широкую коалицию" не прогнозируется.