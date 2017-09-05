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Эффект "Стингера". Почему Украине очень нужны "Джавелины", хотя стрелять ими особо некуда
08:54 05.09.2017 |
Российские танки (вплоть до самого современного Т-90А) вполне успешно жгутся и весьма устаревшими по западным меркам противотанковыми средствами.
После слухов слухи о возможном уже принятом решении администрации США оказать помощь Украине летальным оружием в наших СМИ началась форменная истерия, степень которой зависела только от фантазии пишущего. И первым делом, конечно, стали говорить о противотанковых ракетах "Джевелин", которые в некоторых публикациях стали выглядеть как "вундерваффе", способное сокрушить Кремль со всей ее армией. Однако, как говорится, "не все так однозначно"...
Итак, на сегодняшний день военные специалисты определяют с некоторыми оговорками три поколения управляемых противотанковых ракет, которые различаются принципом управления, по способу наведения, а также по степени мобильности.
Ракеты первого поколения, естественно, были самыми примитивными и наводились на цель в ручном режиме, когда оператор при помощи джойстика совмещал ракету с целью. При этом управление ракетой было реализовано через провод, который разматывался со специальной катушки, установленной в самой ракете. Самой большой проблемой этих ракет была сложность наведения - оператору нужно было постоянно удерживать цель в поле зрения, совмещая ракету. В советской (а затем и украинской) армии таким комплексом был "Малютка". К началу войны на Донбассе эти комплексы были сняты с вооружения. Однако после того, как в строй стали ставить БМП-1 с хранения, на которых устанавливались такие ракеты, они попали на фронт. О случаях их эффективного использования почти ничего не известно ввиду отсутствия подготовленных операторов.
Самыми распространенными на сегодня являются ракеты второго поколения, в которых реализована полуавтоматическая система наведения. Их эффективность возросла в разы, хотя оператор по-прежнему был вынужден сопровождать цель в прицеле. При этом основные команды ракете "выдавала" уже аппаратура. Время нахождения оператора на стационарной позиции в уязвимом положении сократилось до 20-25 секунд.
В Советской Армии второе поколение было представлено ПТРК 9K111 "Фагот" (принят на вооружение в 1970 г.), ПТРК 9К113 "Конкурс" (1974 г.) и ПТРК 9К115 "Метис" (1978 г.) Вот эти ракеты достаточно активно применялись во время боевых действий на Донбассе, причем по основному предназначению (поражение бронетанковой техники) "работы" расчетам было мало в силу специфики самой войны. Наши воины активно расстреливали запасы скопившихся на складах ракет по блиндажам, отдельно стоящим зданиям, при это количество удачных пусков с реальными результатами было немного. Из последних стоит назвать события апреля 2016 г. когда в районе Калиново (Луганская область) ракетами "Метис" были поражены два грузовика боевиков.
И наконец ПТРК третьего поколения являются самими современными и реализуют принцип "выстрелил и забыл": то есть после выстрела оператор совершенно не скован в перемещениях. При этом наведение ракеты осуществляется либо по подсвету лазерным лучом со стороны, либо ракетой самостоятельно (с помощью головки самонаведения). К таким ракетам относится прежде американский "Джевелин" и израильский "Спайк". В советской армии к моменту распада Союза таких комплексов не было.
Самый современный комплекс на вооружении украинской армии - "Корсар", который условно можно отнести к поколению "2+". То есть оператор комплекса должен лишь совмещать перекрестие прицела и цель, а ракета наводится на объект поражения самостоятельно. Такой принцип, кстати, реализован и на советских ракетах "Штурм".
При этом в ходе локальных войн последнего времени - например, в Сирии, российские танки (вплоть до самого современного Т-90А) вполне успешно жглись повстанцами и ИГИЛовцами ракетами второго поколения - американскими "Тоу" весьма устаревших по западным меркам модификаций.
Не думаю, что наши военные в случае крупномасштабного российского наступления не смогли бы точно так же жечь российские танки такими относительно устаревшими ракетами. То есть дело тут не в самом "Джевелин", который, кстати, как минимум в два раза дороже нашего самого современного "Корсара" и уж точно в разы дороже российских ракет, которые еще пока в изобилии находятся на восточноевропейских складах.
В случае с американскими поставками противотанковых комплексов скорей всего речь пойдет о так называемом "эффекте Стингера", когда поставленные в 1985 г. американцами афганским моджахедам переносные зенитные ракеты "Стингер" фактически лишили советскую авиацию превосходства. После нескольких десятков потерянных вертолетов и самолетов, советские летчики перешли на удары с таких высот, откуда реально помочь своим войскам было малореально. Причем поставлено было за три года всего 250 комплексов и 500 ракет к ним и значит, они физически не могли находиться по всему Афганистану. То есть польза от "Стингеров" была больше психологической - советские летчики и командование в планировании операций исходило из того, что у противника такое оружие есть, и поэтому сознательно ограничивало применение авиации, в том числе боевых вертолетов, которые наиболее уязвимы для ракет с земли.
Эффект же от получения американских комплексов учитывая нынешние реалии информационной войны был бы просто колоссальным. Прежде всего, весьма ощутимый удар был бы нанесен по боевому духу гибридных формирований. Еще в Дебальцево зимой 2015 г. после первых же потерь от действий наших "Булатов" 1-й танковой бригады танковые экипажи боевиков отказывались идти в бой. А теперь, когда боевой состав щедро разбавлен "пятнадцатитысячниками" и подавно.
Во-вторых, для России это будет прямой вызов и реальное доказательство помощи Запада Украине в ее гибридной войне. И самое главное - такой эффект будет достигнут даже при том, что эти ракеты ни разу не будут использованы на фронте, где откровенно говоря целей для такого дорогостоящего оружия почти и нет.
Серьезный психологический удар будет нанесен и по внутренней оппозиции, которая осознанно или нет работая на Кремль, утверждает, что американцы и европейцы как союзники годятся только для того, чтобы шикарно промаршировать по Крещатику в День Независимости.
Вообщем, даже не учитывая прекрасные характеристики противотанковых "Джевелинов", стоит признать, что их получение будет важным элементом в гибридной войне и точно окажет серьезное влияние на ход боевых действий на Донбассе.
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