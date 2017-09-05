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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

США в Совбезе ООН: Ким Чен Ын напрашивается на войну

07:54 05.09.2017 |

Мир

После очередного ядерного испытания, проведенного Северной Кореей, американский посол в ООН Никки Хейли призвала Совет Безопасности принять максимально жесткие меры по отношению к КНДР.

"Пока не поздно, мы должны задействовать все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические меры", - заявила она на чрезвычайном заседании Совбеза в Нью-Йорке.

Она также предостерегла страны, поддерживающие экономические связи с Пхеньяном, что своими действиями они способствуют росту ядерных амбиций режима.

Хейли пообещала обнародовать подготовленный США новый проект резолюции Совета Безопасности, голосование по которому должно пройти в следующий понедельник.

"Напрашивается на войну"

Открывая заседание СБ, заместитель Генерального секретаря ООН Джеффри Фелтман заявил, что действия Пхеньяна подрывают глобальную безопасность и призвал власти этой страны выполнять резолюции Совета Безопасности.

"КНДР остается единственной в мире страной, нарушающей существующие нормы проведения ядерных испытаний", - заявил он.

Хейли считает, что только самые жесткие санкции позволят решить проблему дипломатическим путем.

По ее словам, своими действиями северокорейский лидер Ким Чен Ын показал, что он напрашивается на войну.

"Соединенные Штаты никогда не отдают предпочтение военному решению. Не хотим мы его и сейчас, но терпение нашей страны не безгранично", - продолжила в своем выступлении Хейли.

 

Незадолго до этого президент Трамп предупредил, что США готовы рассмотреть возможность прекращения всех торговых связей со странами, поддерживающими экономические отношения с КНДР.

"Соединенные Штаты будут расценивать любую страну, поддерживающую торговлю с Северной Кореей, как страну, оказывающую помощь ее безрассудным и опасным ядерным амбициям", - заявила Хейли.

Посол Британии в ООН Мэтью Райкрофт заявил, что прямые переговоры в Пхеньяном возможны лишь тогда, когда тот прекратит эскалацию.

"Диалог всегда будет нашей конечной целью, но возвращение к диалогу без серьезных признаков намерений со стороны Пхеньяна будет шагом к их провалу. Для возобновления диалога Северная Корея должна изменить свой курс", - заявил он.

Перед заседанием Дональд Трамп заявил, что есть еще секторы экономики, против которых могут быть введены санкции, и что могут быть введены дополнительные меры по предотвращению эксплуатации правительством КНДР северокорейцев, работающих в других странах.

Посол Китая в ООН Лю Цзеи повторил призыв ко всем сторонам вернуться за стол переговоров. "Проблема должна быть решена мирным путем. Китай не позволит ситуации на полуострове вылиться в войну и хаос", - заявил он.

США в Совбезе ООН: Ким Чен Ын напрашивается на войну

 

Насколько серьезными были последние испытания?

В воскресенье Северная Корея провела очередной испытательный подземный взрыв ядерного заряда. По оценкам, его мощность составила от 50 до 120 килотонн, что в разы превышает мощность уничтожившей в 1945 году Хиросиму бомбы.

Это был шестой и самый мощный из всех произведенных Северной Кореей испытательных ядерных взрывов. По данным Геологической службы США магнитуда подземного толчка составила 6,3.

На видеокадрах, показанных по официальным СМИ Северной Кореи, Ким Чен Ыну демонстрируют новый тип водородной бомбы.

Южнокорейские специалисты считают, что КНДР удалось сократить вес ядерного заряда до 500 кг, благодаря чему его стало возможно установить на межконтинентальной баллистической ракете (МБР).

Однако аналитики считают, что к утверждениям КНДР о миниатюризации взрывного устройства следует относиться с изрядной степенью осторожности.

В понедельник представитель министерства обороны Южной Кореи заявил, что есть признаки возможной подготовки новых ракетных запусков, включая МБР.

Анализ: Почему разведка проглядела Северную Корею?

Фрэнк Гарднер, корреспондент Би-би-си по проблемам безопасности

Произошедшее в Северной Корее стало провалом западных разведслужб. Все предсказания о скорости прогресса этой страны в области разработки оснащенных ядерными боеголовками баллистических ракет оказались явно заниженными.

И в ракетных технологиях, и в испытаниях ядерного оружия Северная Корея поразила аналитиков в сфере обороны и разведки своими успехами на пути создания МБР, оснащенных ядерными боеголовками. Почему это случилось?

Ответ в том, что Северная Корея - чрезвычайно трудный объект для деятельности разведслужб.

Практически полностью отгороженная от внешнего мира, эта страна, пожалуй, самая трудная в мире для ведения разведывательной деятельности. Большая часть ее граждан не имеет доступа к интернету, что резко ограничивает возможности для электронного проникновения в страну. В военном аспекте она разработала сеть мобильных ракетных установок и подземные испытательные полигоны - ни те, и не другие невидимы для американских спутников.

Страна, которая имеет, пожалуй, наилучшее представление о том, что на уме Северной Кореи, - ее могущественный сосед Китай. Но, учитывая существующую напряженность между Китаем и США, Пекин не считает, что в его интересах делиться информацией с Вашингтоном.

Как отвечают на это Южная Корея и ее союзники?

В понедельник Южная Корея провела учения с использованием реального оружия, симулирующие нападение на ядерный полигон, где КНДР проводит свои ядерные испытания. Ракеты запускались с земли и с воздуха.

 

Министерство обороны в Сеуле обещает до конца сентября провести новые учения с использованием реального оружия, в том числе ракет системы "воздух-земля" "Таурус", установленных на истребителях F-15.

Министерство также сообщило парламенту страны, что США запросили разрешения на размещение оснащенного ядерным оружием авианосца непосредственно у берегов полуострова.

В Сонджу к югу от Сеула будут также размещены еще четыре - вдобавок к уже имеющимся двум - американских противоракетных комплекса THAAD. Россия и Китай выступают резко против размещения этих систем.

Южная Корея и США также достигли принципиальной договоренности о пересмотре существующих норм с тем, чтобы Юг мог удвоить максимальный заряд своих баллистических ракет.

Какие признаки дальнейших ракетных испытаний видит Юг?

Представитель южнокорейского министерства обороны заявил, выступая в парламенте страны: "Мы продолжаем видеть признаки готовящихся новых испытаний баллистических ракет. По нашим оценкам, Северная Корея может также произвести запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР)".

По его словам, северокорейские МБР способны достичь северной части акватории Тихого океана.

О времени новых испытаний он ничего не сообщил, но возможными датами считаются либо ближайшая суббота - годовщина образования КНДР, либо 10 октября - годовщина основания Трудовой партии Кореи.

Что говорят Россия и Китай?

Представитель китайского МИДа Гэн Шуан заявил, что Пекин по дипломатическим каналам выразил свой протест против ядерных испытаний.

В то же время он добавил: "Использование силы для разрешения проблемы Корейского полуострова недопустимо".

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что санкции достигли предела действенности, и что необходимо резко усилить дипломатические усилия.

"Северная Корея пытается стать ядерной державой. Это, конечно же, тревожная перспектива, и для нас она неприемлема", - заявил он.

 

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