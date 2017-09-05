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Почему биткоин - пузырь и когда он лопнет?
15:17 04.09.2017 |
Джеффри Клейнтоп, инвестиционный стратег в Charles Schwab, утверждает, что сегодня существует множество популярных инвестиций, которые напоминают пузыри, однако не самом деле таковыми не являются.
Эксперт говорит, что многие пузыри, включая взлет сегмента доткомов в преддверие краха NASDAQ начала 2000-х гг., формировались в масштабе 10 лет. Пузыри влекут за собой риски для всех инвесторов, даже тех, которые не владеют данным активом, так как они характеризуют обстановку на всем рынке и в экономике, в целом, поясняет Клейнтоп.
В прошлом пузыри раздувались на 1,000% за 10 лет, прежде чем лопнуть, и в последующие два года цены падали на 50%, продолжает аналитик. В случае с криптовалютами, а точнее, с биткоином, мы видим ралли чуть ли не в 1300% буквально за пару лет. Картина воистину беспрецедентная.
Сегодня наиболее подходящими для пузыря кандидатами среди активов являются криптовалюты, низкая волатильность, розничные торговые интернет-гиганты и активы центральных банков. Если к ним применить фильтр 1000% /10 лет, то видно, что ни один из вариантов не соответствует критериям классического пузыря. "Но это не означает, что они не несут риски для инвесторов", - сказал Клейнтоп.
Рост биткоина превысил отметку 1000% и на это ему понадобилось намного меньше десяти лет. "Более короткий промежуток времени может означать, что если биткоин является пузырем и должен лопнуть, он, вероятно, не столь опасен для мировой финансовой системы, характер гораздо более ограниченный", - считает Клейнтоп.
"Индикатор страха" Уолл-стрит - индекс волатильности рынка акций VIX прибавил 800% за последние 10 лет, что почти соответствует заявленным критериям, однако Клейнтоп предлагает передвинуть точку отсчета на конец "медвежьего" рынка в марте 2009 г., когда волатильность достигла своего пика. В этом случае, еще есть время до конца 10-летнего срока.
Интернет-гиганты электронной торговли, такие как Amazon, немногочисленны, и поэтому говорить о пузырях вряд ли стоит, так как негативный эффект в этом случае будет ограниченным. Активы центробанков, которые раздувались в ходе программы количественного смягчения, также, не соответствуют классическим критериям "пузыря". За последние 10 лет баланс центробанков вырос только на 300%. "Разрастание балансов и задолженности может лишь усугубить крах, если он произойдет, тогда как говорить о "пузырях" было бы преувеличением", - заключает Клейнтоп.
Аналитики прочат биткоину коррекцию - Goldman Sachs считают, что цена первой криптовалюты в обозримом будущем может вырасти почти до $5 тыс., однако после этого вполне вероятна падение до значений около $2 тыс.
Глава технической стратегии Goldman Sachs Шеба Джафари в письме инвесторам сообщает, что криптовалюта находится на пятой волне роста и еще может вырасти до $4827. Однако после достижения пятой волны рынок должен войти в коррекционную фазу.
"Коррекция займет не меньше трети времени, которое потребовалось на реализацию предшествующего роста, и отыграет как минимум 38,2% всего движения", - таким образом, Джафари считает, что цена первой криптовалюты может упасть на 38% и опустится ниже $3 тыс., вплоть до $2221.
Джафари не единственная, кто полагает, что биткоин может вплотную приблизиться к уровню $5 тыс. Об этом также заявил исполнительный директор BitMEX Артур Хейс на прошлой неделе после окончательного подтверждения SegWit.
Если прогнозы верны, то эта стадия уже не за горами. В ночь на субботу, 2 сентября, средневзвешенный курс биткоина на Coinmarketcap вплотную приблизился к отметке $5 тыс., однако преодолеть этот психологический барьер не смог, остановившись на $4975. После этого цена первой криптовалюты стремительно пошла вниз, упав к 06:00 UTC до $4626.
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