Руслан Рудомський / Depo.ua

В зоне проведения АТО в течение выходных было относительно спокойно, что довольно нетипично для боевиков.

Cитуация в зоне АТО выглядела следующим образом:

Трасса "Бахмутка"

Напомним, что трасса "Бахмутка" - это неофициальное местное название трассы Т 1303 Лисичанск - Луганск. Она является крупнейшей транспортной артерией части Луганской области, ограниченной реками Северский Донец и Луганчанка. Этот участок имеет протяженность с запада на восток более сотни километров и включает десятки населенных пунктов и блок-постов.

Здесь в пятницу, 1 сентября, противник четыре раза открывал огонь неподалеку Станицы Луганской, Крымского и Желтого.

В субботу здесь было относительно спокойно, однако около 20:00 вблизи Новозвановки боевики применили гранатомет.

В воскресенье на данном направлении боевики вообще не открывали огонь, что для них не типично.

В пятницу под огнем из стрелкового оружия оказывались опорные пункты ВСУ возле Зайцево и Майорска.

В субботу вечером и ночью под огнем боевиков дважды оказывались укрепления ВСУ на подступах к Зайцево. Также трижды были обстреляны позиции АТО вблизи Майорска.

В воскресенье неспокойно было в районе Зайцево. Здесь с 6 утра боевики 7 раз обстреливали наши укрепления из 120-миллиметрового миномета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пятницу под огнем из стрелкового оружия оказывались опорные пункты ВСУ возле Авдеевки и шахты Бутовка.

В субботу боевики открывали не долговременный и провокационный огонь дважды неподалеку шахты Бутовка, а в районе Авдеевской промзоны 4 раза обстреливали украинские опорные пункты из стрелкового оружия и гранатомета. Кроме этого вечером и ночью под огнем боевиков дважды оказывались укрепления ВСУ на подступах к Каменке.

В воскресенье под вражеским огнем оказались защитники Авдеевской промзоны и шахты Бутовка.

В пятницу враг дважды обстрелял позиции сил АТО на подступах к Водяному.

В субботу на Приморском направлении террористы 4 раза из гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия обстреляли украинские опорные пункты неподалеку Водяного. Кроме того, стрелковое оружие боевики применили в окрестностях Талаковки и Гнутово. В районе Широкино дважды бил крупнокалиберный пулемет.

В воскресенье около 6 утра боевики выпустили около 20 мин калибром 120 миллиметров по опорным пунктам сил АТО возле Гнутово и Талаковки. Кроме того, на Приморском направлении преступники били из крупнокалиберных пулеметов неподалеку Водяного и Павлополя.

Что касается потерь, то за выходные в результате боевых действий в районе проведения антитеррористической операции ни один военнослужащий ВСУ не погиб, однако один получил ранения.

А в заключение, традиционно напомним, что сейчас в зоне АТО действует так называемое "школьное " перемирие". Насколько пророссийские террористы его придерживаются - можете делать выводы сами.

В данной ситуации, стоит подчеркнуть, что органами военного управления, войсками и силами АТО продолжают приниматься меры по недопущению нарушений режима прекращения огня. Одновременно руководство АТО декларирует готовность украинской армии адекватно реагировать на все агрессивные действия врага, которые несут угрозу бойцам ВСУ и мирным жителям.