Финансовые новости
- |
- 04.09.17
- |
- 09:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Выходные в АТО. Что удивительного в "тишине"
09:11 04.09.2017 |
В зоне проведения АТО в течение выходных было относительно спокойно, что довольно нетипично для боевиков.
Cитуация в зоне АТО выглядела следующим образом:
Трасса "Бахмутка"
Напомним, что трасса "Бахмутка" - это неофициальное местное название трассы Т 1303 Лисичанск - Луганск. Она является крупнейшей транспортной артерией части Луганской области, ограниченной реками Северский Донец и Луганчанка. Этот участок имеет протяженность с запада на восток более сотни километров и включает десятки населенных пунктов и блок-постов.
Здесь в пятницу, 1 сентября, противник четыре раза открывал огонь неподалеку Станицы Луганской, Крымского и Желтого.
В субботу здесь было относительно спокойно, однако около 20:00 вблизи Новозвановки боевики применили гранатомет.
В воскресенье на данном направлении боевики вообще не открывали огонь, что для них не типично.
В пятницу под огнем из стрелкового оружия оказывались опорные пункты ВСУ возле Зайцево и Майорска.
В субботу вечером и ночью под огнем боевиков дважды оказывались укрепления ВСУ на подступах к Зайцево. Также трижды были обстреляны позиции АТО вблизи Майорска.
В воскресенье неспокойно было в районе Зайцево. Здесь с 6 утра боевики 7 раз обстреливали наши укрепления из 120-миллиметрового миномета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В пятницу под огнем из стрелкового оружия оказывались опорные пункты ВСУ возле Авдеевки и шахты Бутовка.
В субботу боевики открывали не долговременный и провокационный огонь дважды неподалеку шахты Бутовка, а в районе Авдеевской промзоны 4 раза обстреливали украинские опорные пункты из стрелкового оружия и гранатомета. Кроме этого вечером и ночью под огнем боевиков дважды оказывались укрепления ВСУ на подступах к Каменке.
В воскресенье под вражеским огнем оказались защитники Авдеевской промзоны и шахты Бутовка.
В пятницу враг дважды обстрелял позиции сил АТО на подступах к Водяному.
В субботу на Приморском направлении террористы 4 раза из гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия обстреляли украинские опорные пункты неподалеку Водяного. Кроме того, стрелковое оружие боевики применили в окрестностях Талаковки и Гнутово. В районе Широкино дважды бил крупнокалиберный пулемет.
В воскресенье около 6 утра боевики выпустили около 20 мин калибром 120 миллиметров по опорным пунктам сил АТО возле Гнутово и Талаковки. Кроме того, на Приморском направлении преступники били из крупнокалиберных пулеметов неподалеку Водяного и Павлополя.
Что касается потерь, то за выходные в результате боевых действий в районе проведения антитеррористической операции ни один военнослужащий ВСУ не погиб, однако один получил ранения.
А в заключение, традиционно напомним, что сейчас в зоне АТО действует так называемое "школьное " перемирие". Насколько пророссийские террористы его придерживаются - можете делать выводы сами.
В данной ситуации, стоит подчеркнуть, что органами военного управления, войсками и силами АТО продолжают приниматься меры по недопущению нарушений режима прекращения огня. Одновременно руководство АТО декларирует готовность украинской армии адекватно реагировать на все агрессивные действия врага, которые несут угрозу бойцам ВСУ и мирным жителям.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сеул и Токио заявляют о испытании КНДР ядерного оружия
|КНДР объявила о создании водородной бомбы
|В первый день осени курс доллара на межбанке подорожала сильнее, чем ожидали финансисты
|Нацбанк Украины планирует снова разрешить покупку валюты на межбанке день в день
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ПриватБанк приостановил продажу валюту для клиентов Приват24
|Порошенко поручил ввести с 2018г. порядок въезда граждан РФ по биометрическим паспортам и усовершенствовать их регистрацию в Украине
|Почему рухнули доходы "Газпрома"
|В январе-июле госбюджет выполнен с профицитом 27 млрд гривен
|Остаток средств на едином казначейском счете в августе увеличился на 39% до 61 млрд гривен
|Государство готовится предложить украинцам новый вариант покупки жилья - в финансовый лизинг
Это интересно
|5 самых богатых людей планеты: интересные факты
|Чего боятся миллениалы: топ-10 угроз
|Смартфоны, у которых нет будущего: Sony анонсировала новый флагман Xperia XZ1 и XZ1 Compact
|Флагман LG V30 представлен официально
|Hyperloop поставила новый рекорд — 355 км/ч
|Smart придумал городскую машину будущего без руля и педалей
|Внедорожник Nissan Armada получит жидкокристаллический экран, вмонтированный в зеркало заднего вида