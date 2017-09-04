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Сеул и Токио заявляют о испытании КНДР ядерного оружия
07:51 04.09.2017 |
Власти Южной Кореи считают, что Пхеньян уже в шестой раз провел испытания ядерного оружия. Об этом сообщило в воскресенье, 3 сентября, информационное агентство Yonhap со ссылкой на администрацию президента Республики Корея. По словам министра иностранных дел Японии Таро Коно, Токио также уверен в том, что речь идет о ядерных испытаниях.
Поводом для заявления стала информация китайских, американских и южнокорейских сейсмологов, зафиксировавших на территории Северной Кореи два подземных толчка магнитудой до 6,3. Южнокорейские специалисты сообщили, что зафиксированный взрыв оказался самым сильным за всю историю измерений; он был в 9,8 раза сильнее, чем при прошлом испытании ядерного оружия в сентябре 2016 года.
Измерительные станции ООН также зафиксировали необычную сейсмологическую активность, которая может говорить об испытаниях ядерного оружия.
По данным сейсмологической службы США, взрыв был произведен в шахте в северокорейской провинции Хамгён.
Пхеньян заявил об инспекции Ким Чен Ыном водородной бомбы
Ранее в воскресенье северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично проинспектировал новую водородную бомбу, предназначенную для установки в качестве боеголовки на управляемую межконтинентальную баллистическую ракету.
В связи с вероятными ядерными испытаниями Пхеньяна Япония и Южная Корея созвали на экстренные заседания национальные советы безопасности.
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