КНДР объявила о создании водородной бомбы

Государственное информагентство Северной Кореи сообщило, что страна разработала водородную бомбу. По данным агентства ЦТАК, боеголовку, готовую к погрузке на межконтинентальную ракету, осмотрел лидер КНДР Ким Чен Ын.

В сообщении агентства говорится, что мощность боеголовки может достигать сотен килотонн в тротиловом эквиваленте, а все компоненты для ее производства делаются в КНДР, что позволит стране создать столько ядерного оружия, сколько она захочет.

Многие западные эксперты скептически отнеслись к публикации, так как не верят, что КНДР действительно сумела овладеть технологиями, необходимыми для создания водородной бомбы. Тем не менее сообщение ЦТАК уже вызвало резкую реакцию на международном уровне.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в свете возможного наличия у КНДР водородной бомбы хочет в очередной раз подчеркнуть важность сотрудничества США, Японии и Южной Кореи в вопросе ядерного сдерживания Пхеньяна.

При этом КНДР заявляет о создании водородной бомбы уже не первый раз. Еще в 2016 году она объявила о ее успешном испытании - однако и тогда эксперты сомневались в правдивости этих заявлений, отмечая, что для водородной бомбы мощность взрыва была слишком мала.

Ракеты и боеголовки

В июле КНДР провела два запуска баллистических ракет, заявив, что США находятся в пределах их досягаемости. Эксперты тем не менее говорят, что большинство северокорейских ракет обладают крайне низкой точностью и не могут попасть в цель.

США и соседи Северной Кореи осудили испытания ракет КНДР, а гневная риторика между США и КНДР усилилась. Трамп назвал последний запуск безрассудным и опасным поступком северокорейского режима.

В августе американские СМИ сообщали, что КНДР, возможно, уже удалось разработать ядерную боеголовку, пригодную к установке на имеющиеся у нее баллистические ракеты. Вскоре после этого Трамп пригрозил КНДР "огнем и яростью" в случае, если Пхеньян вздумает угрожать США.

В ответ ЦТАК распространило сообщение, в котором говорилось, что Северная Корея рассматривает возможность ракетного удара по военным базам США на острове Гуам в западной части Тихого океана.