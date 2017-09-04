Финансовые новости
- |
- 04.09.17
- |
- 09:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
КНДР объявила о создании водородной бомбы
07:45 04.09.2017 |
Государственное информагентство Северной Кореи сообщило, что страна разработала водородную бомбу. По данным агентства ЦТАК, боеголовку, готовую к погрузке на межконтинентальную ракету, осмотрел лидер КНДР Ким Чен Ын.
В сообщении агентства говорится, что мощность боеголовки может достигать сотен килотонн в тротиловом эквиваленте, а все компоненты для ее производства делаются в КНДР, что позволит стране создать столько ядерного оружия, сколько она захочет.
Многие западные эксперты скептически отнеслись к публикации, так как не верят, что КНДР действительно сумела овладеть технологиями, необходимыми для создания водородной бомбы. Тем не менее сообщение ЦТАК уже вызвало резкую реакцию на международном уровне.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в свете возможного наличия у КНДР водородной бомбы хочет в очередной раз подчеркнуть важность сотрудничества США, Японии и Южной Кореи в вопросе ядерного сдерживания Пхеньяна.
При этом КНДР заявляет о создании водородной бомбы уже не первый раз. Еще в 2016 году она объявила о ее успешном испытании - однако и тогда эксперты сомневались в правдивости этих заявлений, отмечая, что для водородной бомбы мощность взрыва была слишком мала.
Ракеты и боеголовки
В июле КНДР провела два запуска баллистических ракет, заявив, что США находятся в пределах их досягаемости. Эксперты тем не менее говорят, что большинство северокорейских ракет обладают крайне низкой точностью и не могут попасть в цель.
США и соседи Северной Кореи осудили испытания ракет КНДР, а гневная риторика между США и КНДР усилилась. Трамп назвал последний запуск безрассудным и опасным поступком северокорейского режима.
В августе американские СМИ сообщали, что КНДР, возможно, уже удалось разработать ядерную боеголовку, пригодную к установке на имеющиеся у нее баллистические ракеты. Вскоре после этого Трамп пригрозил КНДР "огнем и яростью" в случае, если Пхеньян вздумает угрожать США.
В ответ ЦТАК распространило сообщение, в котором говорилось, что Северная Корея рассматривает возможность ракетного удара по военным базам США на острове Гуам в западной части Тихого океана.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сеул и Токио заявляют о испытании КНДР ядерного оружия
|КНДР объявила о создании водородной бомбы
|В первый день осени курс доллара на межбанке подорожала сильнее, чем ожидали финансисты
|Нацбанк Украины планирует снова разрешить покупку валюты на межбанке день в день
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ПриватБанк приостановил продажу валюту для клиентов Приват24
|Порошенко поручил ввести с 2018г. порядок въезда граждан РФ по биометрическим паспортам и усовершенствовать их регистрацию в Украине
|Почему рухнули доходы "Газпрома"
|В январе-июле госбюджет выполнен с профицитом 27 млрд гривен
|Остаток средств на едином казначейском счете в августе увеличился на 39% до 61 млрд гривен
|Государство готовится предложить украинцам новый вариант покупки жилья - в финансовый лизинг
Это интересно
|5 самых богатых людей планеты: интересные факты
|Чего боятся миллениалы: топ-10 угроз
|Смартфоны, у которых нет будущего: Sony анонсировала новый флагман Xperia XZ1 и XZ1 Compact
|Флагман LG V30 представлен официально
|Hyperloop поставила новый рекорд — 355 км/ч
|Smart придумал городскую машину будущего без руля и педалей
|Внедорожник Nissan Armada получит жидкокристаллический экран, вмонтированный в зеркало заднего вида