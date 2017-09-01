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Нацбанк Украины планирует снова разрешить покупку валюты на межбанке день в день
20:45 01.09.2017 |
Национальный банк Украины (НБУ) планирует отменить требование о заблаговременном перечислении средств под покупку валюты на межбанковском валютном рынке на отдельный счет (режим "Т+1"), говорится в сообщении НБУ в пятницу на его сайте.
"Основным источником информации для принятия решений в отношении интервенций НБУ станет текущий рыночный курс гривны и его колебания. В будущем это должно привести к сокращению количества валютных аукционов и более частому использованию интервенции в форме запроса лучшего курса", - отмечает центробанк.
Среди других изменений в работе межбанковского валютного рынка, о которых, согласно релизу, рассказали казначеям банков заместители главы НБУ Дмитрий Сологуб и Олег Чурий, директоры департаментов монетарной политики и экономического анализа Сергей Николайчук и открытых рынков Сергей Пономаренко - отказ от обязательной регистрации межбанковских соглашений участников рынка в системе "ВалКли" и "КредИнфо".
Предполагается, что данные о межбанковских соглашениях Национальный банк будет получать на основе данных торгово-информационных систем (ТИС) "Блумберг" и "Рейтер". "Такие шаги будут способствовать снижению операционных рисков для банков, а для НБУ - позволят получать информацию о сделках, заключаемых в режиме реального времени, а не в конце дня, как это происходит сейчас", - поясняет центробанк смысл нововведения.
Как отмечается в релизе, после этих изменений НБУ планирует перейти к новой методологии расчета официального курса гривни: вместо средневзвешенного расчета по сделкам "ВалКли", будет использоваться среднеарифметическое значение по сделкам в ТИС с отсечением "крайних сделок".
Помимо того НБУ намерен провести либерализацию валютного регулирования в части лимитов банков на покупку валюты, говорится в сообщении. По его мнению, это позволит увеличить ликвидность валютного рынка. "Соответственно станет возможным сокращение норматива обязательной продажи валюты", - указывает Нацбанк.
Как сообщалось, НБУ с 11 мая 2016 года сократил срок заявок на покупку валюты до трех дней с четырех, а с 1 июня 2016 года - до двух дней.
Нацбанк также с 9 июня 2016 года понизил норматив обязательной продажи валютной выручки с 75% до 65%, а с 5 апреля 2017 года - до 50%.
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