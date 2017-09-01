Порошенко поручил ввести с 2018г. порядок въезда граждан РФ по биометрическим паспортам и усовершенствовать их регистрацию в Украине

Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров в месячный срок принять меры по усовершенствованию законодательства о порядке пребывания в Украине иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации.

Соответствующее получение содержится в указе президента, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины".

Согласно тексту решения, опубликованного на сайте главы государства, Кабмину поручено в двухмесячный срок проработать вопрос механизма и этапности внедрения процедуры въезда в Украину и выезда из Украины иностранцами, в том числе гражданами РФ, по загранпаспортами, содержащих бесконтактный электронный носитель, а до 1 января 2018 года обеспечить начало функционирования национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, решив вопрос необходимого ресурсного обеспечения фиксации биометрических данных иностранцев, в том числе граждан РФ, при осуществлении пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины и в контрольных пунктах въезда-выезда.

В месячный срок Кабмину поручено при участии СБУ обеспечить комплекс мер по усилению контроля въезда и выезда из Украины иностранцев, в т.ч. граждан РФ и лиц без гражданства, принять меры по совершенствованию законодательства о регистрации места жительства или пребывания в Украине иностранцев, в т.ч. граждан РФ, и также лиц без гражданства, происходящих из государств миграционного риска или въехавших в Украину с территории таких государств.

Кроме того, Кабмину поручено обновить список государств миграционного риска, в частности внести в него Российскую Федерацию.