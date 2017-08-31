Макрон сказал Меркель, что берет на себя Путина и Эрдогана

Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Французский лидер Эмманюэль Макрон на фоне сумрачных рейтингов дал показательное интервью газете Le Point. Показательное, поскольку дает понять, чего ждать в будущем от лидера Пятой Республики, а также то, что 40-летний президент на самом деле не так прост, каким его желают видеть оппоненты.

На 16 страницах интервью Макрон затронул, наверное, все актуальные для Европы и мира в целом вопросы. К примеру, снова подчеркнул необходимость своего плана по созданию собственного бюджета еврозоны и по ее значительному увеличению влияния на международные дела. И настаивал на смягчении фискальной политики, излишне суровой, если сравнивать с Китаем, Россией или США. "Мы являемся единственной крупной экономикой в Европейском Союзе, которая не может победить массовую безработицу более трех десятилетий", - также пожаловался Макрон. Конкретику же по разрешению экономических проблем Франции и ЕС пообещал уже после германских выборов - рубикона европейской политики этого года.

Он, ко всему прочему, дал понять, что осознает риски для собственной популярности (продолжающей падение) от трудовых реформ. Но и нет пока намека на мысли отказаться от изменений.

Судя по всему, Макрон нашел решение внутренних проблем. Оно далеко не первой свежести и применяемо политиками в разные периоды истории. Речь о латании прорех в делах внутренних внешнеполитическими успехами.

Это отчетливо видно по интервью. В блоке международной политики Макрон, во-первых, заверил, что продолжит жесткую линию в отношении Кремля и его агрессии в Украине. Не преминул напомнить о том, как "строил" Путина в Париже. "Франция не позволит, чтобы ему все сошло с рук", - заверил Макрон, говоря о войне на Донбассе.

Второй "мишенью" президента стал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Макрон пожаловался, что президент Турции - одна из причин, по которой "его работа иногда бывает скучной". "Я один из тех, кому приходится разговаривать с Эрдоганом каждые 10 дней", - посетовал Макрон.

Но не торопитесь жалеть французского президента. Да он и сам жалеет себя лишь на публику. Как уже говорено выше, президент Франции принял решение компенсировать и впоследствии, вероятно, затмить внутренние проблемы успехами на международной арене. С этой целью Макрон стремится подхватить эстафету у предшественников - путинского друга Николя Саркози и его преемника Франсуа Олланда. Оба, как известно, в свое время занимались превращением Парижа в самую активную внешнеполитическую столицу Евросоюза, действуя как в интересах Франции, так и ЕС.

Так ушлый Саркози, который с удовольствием брал деньги у Каддафи, весной 2011 года вместе с тогдашним главой МИДа Аленом Жюппе, ставшим его конкурентом на этих президентских выборах, инициировали военную операцию в Ливии. Результат известен: ливийский полковник был убит повстанцами. Макрон, между прочим, назвал ту операцию ошибкой, ведь страна до сих пор не выбралась из хаоса. Но тут важен сам факт того, как Париж взял на себя роль лидера. Саркози также может похвастаться созданием по задумке своего советника Анри Гэно Средиземноморского союза - организации, включающей 43 страны. Это мощная площадка для продвижения интересов Франции, роста ее влияния.

Олланд также не отказался от величия по-французски. Он был не столь харизматичен, как Саркози или Макрон, но весьма и весьма амбициозен. Потому, собственно, решился на североафриканские кампании по усмирению исламистов. Это - и успешная операция "Сервал" в Мали против мятежных туарегов и радикальных исламистских группировок. И операция "Бархан", в которую плавно перетек "Сервал". Кстати, "нормандский формат" тоже укрепил позиции Парижа в Европе.

Теперь же пришла очередь Макрона. Потенциальные направления его внешнеполитической повестки уже очерчены. Во-первых, он интересуется Ливией, но в контексте мягкого вмешательства. Хотя приложил руку к заключению перемирия главой признанного правительства Фаизом Сафаджем с местным клиентом Путина - генералом Халифой Хафтаром. Однако в большей степени Макрон желает сосредоточиться на решении проблемы с мигрантами из Северной Африки путем создания для них приемных центров и лагерей, чтобы снизить поток мигрантов в Европу.

Еще два вектора - это вышеупомянутые Россия и Турция. Несмотря на жесткую позицию относительно РФ, очевидно, что исторически склонные к руссофилии политические и экономические круги во Франции не дадут Макрону возможности долго ездить на теме российской агрессии. Риторика будет угасать. Потому уже сейчас Макрон перестраивается.

Наконец, Эрдоган, вызывающий скуку у президента Франции. Между Турцией и ЕС напряженные отношения - это известно. В особенности это касается Нидерландов и Германии, с которыми Анкара побила горшки. Но при этом Турция, как союзник по НАТО и форпост на востоке блока, важна для Европы. Значит, в данном случае крайне необходима фигура, пользующаяся авторитетом, и способная стать новым переговорщиком-миротворцем. Макрон явно метит на эту роль. Ему на руку и то, что Франция исторически поддерживала Турцию почти во всех прожектах еще с начала Ренессанса. Вспомним войны против Венецианской (в количестве восьми штук), Крымскую войну. Не сложилось, правда, во время Первой мировой. А так в целом все прекрасно.

К тому же, Франция традиционно дружит с ближневосточными монархиями, располагая, следовательно, набором политических инструментов, подходящих для общения и с новым султанатом, который строит сегодня Эрдоган. Да, президент Турции интенсивно сшивает османов с современным государством. Например, в апреле 2016 года Анкара заплатила за лечение внука Абдулмеджида I, 99-летнего Билуна Алпана, попавшего в ДТП. А на днях из Дамаска по приказу Эрдогана на родину возвращают 87-летнего Дюндара Абдулкерима Османоглу - внука старшего сына султана Абдулхамида II - шехзаде Селима Эфенди. Все это означает, что сворачивать с намеченного пути Эрдоган не планирует. Иметь дело с ним Европе придется, поэтому надо же как-то выстраивать диалог.

И еще одно достоинство французов - они не играют с курдами настолько открыто и откровенно, как это делают Россия, США или Германия. Даже был случай в 2012 году, когда французские власти во взаимодействии с турецкими спецслужбами задержали известного курдского политика Адема Узуна, который тогда занимался дипломатической деятельностью. Он не единственный такой. За пять лет во Франции были арестованы больше 200 курдских беженцев. И Париж обещал Анкаре стоять плечом к плечу в борьбе с Рабочей Партией Курдистана, которую в Турции относят к террористическим организациям.

Так что Эрдогану определенно будет приятно иметь дело с нынешним Парижем. Несколько омрачает ситуацию задержание турками французского журналиста, прибывшего из иракского Курдистана. Его обвинили в помощи террористической организации. Макрон сейчас ведет переговоры о его освобождении. Если французский президент на самом деле настроен на статус лица Западного мира, то проблема разрешится. В перспективе можно даже ожидать улучшения отношений между ЕС и Турцией.

И, подводя итоги. Макрон все же умеет выстраивать далекоидущую политику, в чем многие усомнились после вступления в должность. Он умеет мыслить стратегически. Даже в ситуации с преследованием президента папарацци во время отпуска в Марселе. Эксперт по политическим коммуникациям и профессор университета Пантеон-Ассас в Париже Арно Мерсье вполне резонно заметил в комментарии RFI, что это хитрая тактика - Макрон, как бы отталкивая прессу, привлекает внимание к тому, что он нормальный человек, который болеет за "Олимпик", отдыхает просто и на родине.

Этот перспективный европейский лидер перетягивает на себя одеяло в блоке. И здесь, между прочим, нет какого-либо намека на отказ от союза с Берлином, обозначенного сразу после выборов. Ангела Меркель вряд ли будет против того, чтобы молодой лидер занялся Путиным и Эрдоганом. По крайней мере в обозримом будущем. Сейчас она увлечена внутригерманскими делами. К тому же...ну, сколько железная канцлер будет тянуть лямку практически в одиночку, пытаясь прикрыть сразу несколько амбразур?

