Страховка от Армагеддона. На чем еще хочет заработать команда Кличко

Александр СУКОВ / Деловая столица

Киевские власти хотят ввести новый коммунальный сбор, не объясняя никаких подробностей.

У киевлян все четче формируется мысль, что городские власти наличие денег у столичных жителей воспринимают как оскорбление. Во всяком случае, никак иначе нельзя назвать инициативу Киевской горгосадминистрации рассмотреть возможность включения в платежки за коммунальные услуги еще одного вида платежа.

Речь идет об инициативе включить в состав тарифа на содержание дома и придомовой территории затрат на страхование. Такое поручение дал первый зампредседателя КГГА Геннадий Плис. "Прошу предоставить предложения относительно возможности включения в тариф на содержание домов и придомовых территорий затраты на страхование этих домов от несчастных случаев", - говорится в документе.

Однако, если поразмыслить хотя бы пять минут, то за хитросплетением чиновничьих фраз легко угадывается желание властей в очередной раз содрать побольше денег. Во-первых, речь идет не о страховании отдельной квартиры, а целого многоквартирного дома. Давайте подумаем, какой такой несчастный случай может произойти с целой многоэтажкой на сотню-другую квартир, что ее жители смогут претендовать на страховые выплаты в связи с ним? Наводнение? Падение метеорита? Ядерный Армагеддон?

В Киеве дома страдают не от абстрактных «несчастных случаев», а от вполне конкретных причин. Например, это может быть взрыв бытового газа, как это недавно случилось в одном из домов в Голосеевском районе. Или банальное разрушение стены дома по причине старости. Или же сильный пожар, который может выжечь сразу несколько квартир и серьезно повредить несущие конструкции дома, особенно если он старой постройки. Страхование от подобных случаев было бы разумным шагом - заплатил пару гривень в месяц и живи себе спокойно, зная, что если приключится подобная беда, то за счет выплат от страховой компании тебе железно гарантирована или новая крыша над головой, или же починка старой. В этом случае за счет страхования жилых домов можно было бы решать проблемы жильцов, которые потеряли жилье в результате пожара, взрыва газа или разрушения. К слову, сейчас подобные проблемы решаются за счет бюджета, то есть в конечном итоге за наши деньги, налогоплательщиков.

Однако ничего подобного в предложениях руководства КГГА не содержится. Зато можно отметить ряд недоработок. В частности, Закон "О страховании", который регулирует страховую деятельность, делит страхование на добровольное и обязательное. В перечне обязательных видов нет никакого "страхования дома от несчастного случая". Тут больше подходят другие виды обязательного страхования, например, "страхование гражданской ответственности субъектов космической деятельности" - если вспомнить о напрашивающейся аналогии между деятельностью нынешней столичной власти с командой одного космического персонажа из недалекого прошлого. А вот еще лучше - "страхование профессиональной ответственности лиц, деятельность которых может нанести вред третьим лицам"; может, киевлянам самим застраховаться от убытков, которые им могут нанести городские власти, например, вследствие своей некомпетентности?

Что же до добровольных видов страхования, то платить по собственному желанию страховку "от несчастных случаев с домом" киевляне, очевидно, не захотят. Но есть одно "но". Как пояснила генеральный директор Украинской федерации страхования (УФС) Галина Третьякова, если платеж за страхование будет включен в перечень услуг и попадет в коммунальную платежку, которую оплатит житель, то это означает, что он добровольно согласился оплачивать услугу страхования дома от несчастного случая. Другими словами, киевским властям достаточно просто принять соответствующий документ, который включит страховку в перечень предоставляемых услуг, а киевляне этого могут даже не заметить - ведь в платежках за обслуживание дома и придомовой территории не перечислены все услуги, которые нам оказывают.

При всем этом страховщика будут выбирать не жители столицы, условия страхования в договоре прописывать будут также не они, и каковы будут условия выплат и кому именно - неизвестно. При этом велика вероятность, что львиная доля денег, которые будут собраны с киевлян, упадет в виде комиссии непонятно в чей карман. Впрочем, эти вопросы могут быть непонятны рядовым жителям, а в КГГА, задумывая эту схему, наверняка уже знают, какая страховая компания будет страховать многоэтажки Киева "от несчастного случая".

Логическая цепочка рассуждений честных людей была бы примерно такой: 1) у нас есть проблема; 2) вот ее масштабы; 3) для решения проблемы нам нужен ресурс вот в таком объеме; 4) мы предлагаем найти ресурс за счет введения страхования домов; 5) мы ожидаем вот такой результат через вот такой срок. Именно в такой последовательности вела бы власть диалог с общиной, предлагая ввести страхование, действительно направленное на решение конкретной проблемы. Вместо этого логика рассуждений чиновников из КГГА видится следующей: 1) давайте введем страхование от несчастного случая; 2) киевляне, вы заплатите деньги, а мы найдем, куда их пристроить; 3) нет, мы не хотим заранее ничего объяснять; 4) нет, никаких расчетов о том, сколько кому придется платить и сколько денег мы соберем, у нас нет.

Инициатива киевских властей напоминает способ "развода" граждан, который был придуман несколько лет назад в России - речь о Федеральной программе капитального ремонта. Согласно ей собственники квартир должны ежемесячно уплачивать дополнительно несколько сотен рублей, деньги аккумулируются на счетах, и через 10-20-30 лет за счет этих сумм якобы будут проведены капитальные ремонты многоквартирных домов. При этом платят почти все - даже те, кто до этих капремонтов с высокой долей вероятности не доживет.

Захотели ли чиновники КГГА воспользоваться опытом российских коллег или вспомнили старый добрый мультфильм о Чиполино, в котором принц Лимон вводил налоги на атмосферные осадки и на воздух, - неважно. Главное, что в КГГА, похоже, решили, что жители столицы - овощи, и им можно «втюхать» любую, даже сырую, идею, и при этом - за их же деньги.

