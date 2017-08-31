Мэр Львова Андрей Садовый блокировал работу департамента по обращению с отходами Львовского горсовета, чтобы самостоятельно "освоить" мусорные средства.

Об этом заявил экс-директор указанного департамента Иван Рудницкий в интервью ZIK.

В частности, он отметил, что за два месяца его работы на этой должности не было ни одного совещания с мэром Львова. "Тогда я начал за свой счет объезжать все полигоны в области и по соседству, достиг не одной предварительной договоренности, но все хотели видеть у себя и услышать гарантии от первых лиц города. Я все это сообщал городскому главе, но он почему-то медлил", - рассказал Рудницкий.

Также, по его словам, он предлагал Садовому четко расписать структуру работы департамента. "Записать, что за завод отвечает Пакиж (руководитель ЛКП "Львовтеплоэнерго" Степан Пакиж), за рекультивацию - Ноздря (директор ЛКП "Зеленый город" Вадим Ноздря), за сортировку - Москаленко (заместитель мэра Львова по вопросам развития Андрей Москаленко). Я или еще кто-то отвечает за поиск участка под новый полигон, а департамент лишь координирует эту работу. Мы, казалось, договорились, что сделаем это и примем соответствующую структуру на исполкоме. Но и этого не было сделано", - посетовал Рудницкий.

Вместе с тем, несмотря на "игнор" Садового, экс-чиновник отметил, что ему удалось достичь ряда договоренностей, что в течение двух месяцев помогало спасать Львов от мусорного коллапса.

Также, по словам Рудницкого, мусорную проблему помогал решать глава Львовской ОГА Олег Синютка. "К чести главы ОГА, даже до момента, когда он взял на себя процесс вывоза мусора, он откликнулся на проблему города и помог договориться с еще несколькими полигонами области...Чтобы был понятен масштаб проблемы: Садовый должен наладить вывоз около 500 тонн мусора в день, а Синютка (еще!!!! - разговор состоялся 22 августа) ежедневно вывозит около 1000 тонн ТБО за счет объемов перегрузочных станций", - рассказал экс-руководитель департамента.

Он также сообщил, что работу по поиску участка под новый полигон сначала доверили именно ему. "Но сейчас выглядит так, что ее хотят полностью переложить на ОГА. Ведь до сих пор ничего не сделано и даже не определен человек, который будет этим заниматься. Сортировка мусора тоже возложена не на департамент, а на заместителя мэра Андрея Москаленко, который курирует программу Zero Waste", - жалуется экс-чиновник.

Говоря о строительстве мусороперерабатывающего завода, Рудницкий высказал сомнение в том, что он появится в ближайшие два года. "Мусороперерабатывающий завод требует очень много усилий, ведь ничего подобного не строилось в Украине. Надо изучить вопрос "с нуля" и проконтролировать процесс от начала и до конца. Почему-то мне так кажется, что пройдут два года, а завода не будет. Конечно же, Андрей Иванович найдет оправдание, но это будет его личное поражение", - убежден Рудницкий.

По его мнению, логично было бы провести конкурс и определить подрядчика для проектирования и строительства такого завода. "Но и так они не намерены действовать - хотят делать все самостоятельно. При такой организации работы через два года в лучшем случае разровняют территорию и забьют сваи", - считает экс-руководитель департамента.

При этом он добавил, что у Садового уже заказали проект завода в институте из Харькова.

"Но речь идет только о сортировке и компостировании, а как же дальше, что делать с остальными мусором? Вывозить на полигон, но им никто не занимается. Сжигать или делать RDF, но такое предприятие проектируется в комплексе. Никто не придет с мусоросжигательным заводом, если уже будут кем-то другим сделаны предварительные звенья", - сказал Рудницкий.

В связи с этим, он выразил мнение, что "Садовый ставит задачу не решить проблему, а сымитировать и "освоить" средства".

"Выглядит так, будто Андрей Иванович ищет возможности, как "освоить" средства, а потом найти крайнего, на кого переложить вину и груз проблемы. Виновным опять будет государство, которое блокирует работу. А крайним, на кого переложат обязательства по строительству завода и нового полигона для ТБО - окажется председатель ОГА", - считает Рудницкий.

"Как иначе можно понять то, что за эти несколько месяцев даже не было предоставлено помещение для работы департамента - значит, мы не нужны мэру, и таким образом тормозят нашу работу. Нам предоставили всего один небольшой кабинет и штат в 20 человек! Как работать в таких условиях?", - возмутился он.

Рудницкий видит два варианта выхода из этой ситуации. "Или четко и активно заработает департамент, или снова наступит критический момент и проблему вынужден будет взваливать на себя Олег Синютка", - говорит экс-чиновник.