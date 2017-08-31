Фонд госимущества (ФГИ) Украины на аукционе в четверг реализовал блокирующие пакеты акций (25%) ПАО "ДТЭК Днипрооблэнерго" за 1 млрд 4,676 млн грн и ПАО "ДТЭК Днипроэнерго" за 728,236 млн грн, сообщается на веб-сайте ФГИ.

Всего продано 1 млн 497,906 тыс. акций "ДТЭК Днипрооблэнерго" по цене 670,72 грн за шт., что в 2,05 раза выше стартовой.

На покупку ценных бумаг претендовали два участника.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ФГИ, победителем аукционов выступила структура группы СКМ - компания Ornex.

Акции "ДТЭК Днипроэнерго" в количестве 1 млн 491,859 тыс. шт. проданы по стартовой цене 488,14 грн за шт. Несмотря на то, что на покупку ценных бумаг претендовали два участника, заявки от второго не поступили.

Оба аукциона проходили на фондовой бирже "ПФТС".

Курс акций "ДТЭК Днипрооблэнерго" в четверг, 31 августа, взлетел на "Украинской бирже" (УБ) на 39,83% - до 330 грн за шт. Всего к 12:00 кв было заключено шесть сделок на 122,034 тыс. грн.

Акции "ДТЭК Днипроэнерго" в этот день на УБ подешевели на 8,82% - до 775 грн за шт. К указанному времени была заключена одна сделка на 17,05 тыс. грн.

"ДТЭК Днипрооблэнерго" в 2016 году получило чистую прибыль 471,159 млн грн против 573,308 млн грн чистого убытка в 2015-м. Чистый доход генкомпании возрос на 25,6% (на 5 млрд 705,038 млн грн) - до 28 млрд 6,778 млн грн, валовая прибіль - на 21,2% (на 100,87 млн грн), до 576,584 млн грн.

В январе-июне 2017 года "ДТЭК Днипрооблэнерго" увеличило чистую прибыль в 3,4 раза (на 83,082 млн грн) по сравнению с первым полугодием 2016 года - до 117,603 млн грн, чистый доход - на 11,1% (на 1 млрд 390,793 млн грн), до 13 млрд 925,811 млн грн, но снизило валовую прибыль на 30,8% (на 121,756 млн грн) - до 268,74 млн грн.

"ДТЭК Днипроэнерго" в 2016 году получило чистую прибыль 2 млрд 284,367 млн грн против 4 млрд 24,248 млн грн чистого убытка в 2015-м. Чистый доход генкомпании в прошлом году возрос в 1,9 раза (на 6 млрд 839,054 млн грн) по сравнению с 2015 годом - до 14 млрд 137,011 млн грн. Валовая прибыль составила 2 млрд 598,21 млн грн против 2 млрд 531,109 млн грн валового убытка в 2015-м.

"ДТЭК Днипрооблэнерго" является крупнейшей в Украине энергоснабжающей компанией по объемам транспортировки и поставки электроэнергии. Эксплуатирует 49,7 тыс. км распределительных сетей на территории Днепропетровской области. "ДТЭК" принадлежит 51,56% акций "Днипрооблэнерго", государству - 25% акций, Larva Investments Limited (Кипр) - 15,89% акций.

"ДТЭК Днипроэнерго" в январе-июне 2017 года получило чистую прибыль 973,045 млн грн против 539,957 млн грн чистого убытка за аналогичный период 2016 года. Чистый доход предприятия возрос на 45,5% (на 2 млрд 175,29 млн грн) - до 6 млрд 952,421 млн грн. Валовая прибыль составила 1 млрд 985,892 млн грн, тогда как в январе-июне-2016 - 163,898 млн грн валового убытка.

"ДТЭК Днипроэнерго", одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины, владеет и эксплуатирует 25 энергоблоков на Приднепровской, Криворожской и Запорожской ТЭС суммарной установленной мощностью 8,185 ГВт. "ДТЭК" владеет 72,9% акций "Днипроэнерго", государство - 25% акций.

Как сообщалось, компания Ornex, входящая в группу "СКМ", приобрела на фондовой бирже "ПФТС" 18 августа по 25% акций ПАО "ДТЭК Захидэнерго" и ПАО "Киевэнерго", выставленных на продажу ФГИ Украины.

Цена продажи 25% акций "ДТЭК Захидэнерго" составила 417,163 млн грн, что на 20% выше стартовой. Росту цены продажи способствовало участие в аукционе двух претендентов - Ornex и структуры группы "Конкорд Капитал".

На аукцион по продаже 25% акций "Киевэнерго" была подана только она заявка, соответственно пакет ценных бумаг был продан по стартовой цене - 759,633 млн грн.

Помимо этого, Ornex 16 августа приобрела на аукционе ФГИ 25% акций ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" по стартовой цене 143,8 млн грн. Торги проходили на фондовой бирже "Иннэкс".

Аукционы по продаже 25% акций ПАО "Одессаоблэнерго" (15, 22 и 29 августа на "Украинской бирже"), 25% акций ПАО "Донбассэнерго" (16, 23 и 30 августа на "Украинской межбанковской валютной бирже"), 25% акций ПАО "Сумыоблэнерго" (16 и 30 августа на бирже "Перспектива") не состоялись из-за отсутствия заявок.

Компания СКМ - профессиональный инвестор, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины, деятельность которой сконцентрирована в трех основных сферах бизнеса: горно-металлургической, электроэнергетической и финансовой, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, производстве минерального сырья, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, машиностроении и транспортном бизнесе.

В СКМ входят компании "Метинвест" и энергохолдинг "ДТЭК", банк ПУМБ, страховые компании "АСКА" и "АСКА-Жизнь", "Укртелеком", телекоммуникационная группа Vega, "Медиа группа Украина", "ЭСТА Холдинг" (недвижимость), "Украинский ритейл" (розничная торговля), UMG (производство минерального сырья), "Параллель" (оператор рынка нефтепродуктов), "Харвист" (сельское хозяйство), машиностроительный холдинг Corum Group, транспортный холдинг "Портинвест" и другие.

100% акций компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.

